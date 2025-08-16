ČT 24: "Váš informační náskok"
16. 8. 2025
Izraelská armáda bude od neděle připravovat obyvatele Pásma Gazy na jejich přesun z válečných míst do jižní části tohoto území, uvedl armádní mluvčí.— ČT24 (@CT24zive) August 16, 2025
Haaretz:
IDF tvrdí, že se připravuje na přesun Palestinců do jižní Gazy uprostřed zpráv o těžkém bombardování města Gaza
62 Palestinců bylo podle ministerstva zdravotnictví zabito IDF v Gaze za posledních 24 hodin, včetně 29 lidí hledajících pomoc
■ Izraelská armáda zintenzivnila letecké údery v čtvrti Zeitoun v Gaze v rámci příprav na dobytí města.
■ Osmnáctiletý palestinský teenager byl zastřelen izraelskými silami na severu Západního břehu, informovalo palestinské ministerstvo zdravotnictví na Západním břehu.
■ Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že za poslední den zemřelo hlady 11 Palestinců, včetně jednoho dítěte. Ministerstvo uvedlo, že počet Palestinců, kteří od začátku války zemřeli hlady a podvýživou, vzrostl na 251, včetně 108 dětí. Rovněž informovalo, že během posledních 24 hodin bylo při izraelských útocích v Gaze zabito 62 Palestinců, včetně 29 lidí, kteří hledali pomoc.
■ Premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že dohodu přijme pouze pod podmínkou, že všichni rukojmí budou propuštěni v jedné fázi, „v souladu s našimi podmínkami pro ukončení války“.
■ Izraelská armáda oznámila, že povolí obnovení dodávek stanů a dalšího vybavení pro ubytování v pásmu Gazy v rámci příprav IDF na „přemístění obyvatelstva“ na jih.
■ Francouzské ministerstvo zahraničí „co nejdůrazněji“ odsoudilo očekávané schválení Izraelem stavebních plánů v oblasti E1, které by odřízly severní část Západního břehu od jeho jižních regionů.
