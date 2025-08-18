Channel 4 News: Dosáhne Zelenskyj v pondělí ve Washingtonu vůbec něčeho?
18. 8. 2025
Moderátor, Channel 4 News, neděle 17. srpna 2025: Dnes večer odletí prezident Zelenskyj do Washingtonu, tentokrát v doprovodu evropských lídrů, aby jednal o ukončení ruské války na Ukrajině. Dobrý večer. Evropští lídři dnes odpoledne vydali řadu prohlášení, v nichž ujistili prezidenta Zelenského, že zítra se s prezidentem Trumpem nesetká sám. Nikdo z nich nechce riskovat, že by byl znovu vyhozen z Bílého domu v další ponižující diplomatické katastrofě. Co tedy může Ukrajina očekávat? Po červeném koberci pro Putina, který je obviněn z válečných zločinů, se Donald Trump nyní zdá být nakloněn tomu, aby si Rusko mohlo ponechat zabraná území. USA jsou však nyní připraveny nabídnout spolu s evropskými partnery určité bezpečnostní záruky.
Witkoff: „Dohodli jsme se na robustních bezpečnostních zárukách, které bych označil za zásadní.“
Smíšené signály z Ameriky, ale dnes večer s velmi málo podrobnostmi. Donald Trump slíbil velký pokrok v otázce Ruska, zatímco jeho vyslanec Steve Witkoff tvrdil, že Moskva souhlasila s ústupky. Ukrajinský prezident Zelenskyj a evropští spojenci uvedli, že jejich cílem je jednotná fronta a spravedlivý a trvalý mír. Rusko v současné době okupuje téměř 20 % ukrajinského území na jihu a východě země. Vladimir Putin chce, aby se Ukrajina stáhla z celé Luhanské a Doněcké oblasti známé jako Donbas. To by znamenalo předání silně opevněného pásu pevností, který je životně důležitý pro ochranu celé země. A velkých měst, jako jsou Kramatorsk a Slovjansk, při jejichž obraně zahynuly tisíce ukrajinských vojáků. Rusko by pak údajně souhlasilo se zmrazením frontové linie v Chersonské a Záporožské oblasti. Ruské zdroje se nevyjádřily k Charkovské a Sumské oblasti, kde se ruské síly aktivně snaží obsadit další území, a Kreml také chce, aby byla oficiálně uznána anexe Krymu Ruskem. To vše výměnou za blíže nespecifikované bezpečnostní záruky.
Reportérka: Na cestě do Washingtonu se prezident Zelenskyj zastavil v Bruselu, kde se setkal s předsedou Evropské komise, který na jeho žádost zítra odcestuje s ním do Bílého domu na schůzku s prezidentem Trumpem.
„Evropa stojí na straně Ukrajiny. Jsme jednotní a budeme vás podporovat tak dlouho, jak bude třeba.“
Trump: „V tuto chvíli nemáte v ruce správné karty.“
Málokdo zapomněl na poslední setkání prezidenta Trumpa a prezidenta Zelenského v únoru. Aby se zítra v této místnosti neopakovala stejná situace, oznámila skupina evropských lídrů, včetně britského premiéra, že se setkání také zúčastní.
V bezprecedentním projevu solidarity se Keir Starmer dnes odpoledne připojil k virtuální schůzce pořádané francouzským prezidentem Macronem, aby projednali strategii.
Macron: „Cílem tohoto setkání je také zcela jasně vyjasnit bezpečnostní záruky, chceme další kroky.“
Prezident Trump v pátek v Aljašce rozvinul červený koberec pro prezidenta Putina, než ustoupil od svých základních požadavků na příměří na Ukrajině ve prospěch trvalé mírové dohody. Prezident dnes na sociálních sítích slíbil velký pokrok v otázce Ruska. Podle zvláštního vyslance prezidenta by tímto pokrokem mohly být bezpečnostní záruky ve stylu NATO, které by Ukrajině pomohly chránit její hranice.
Witkoff: „Dohodli jsme se na robustních bezpečnostních zárukách, které bych označil za zásadní. Nemysleli jsme si, že jsme byli ani zdaleka blízko dohodě o ochraně podle článku 5 ze strany Spojených států zakotvené v legislativě Ruské federace, že nebude usilovat o žádné další území, až bude mírová dohoda, jak víte, kodifikována.“
Vladimir Putin údajně řekl prezidentu Trumpovi, že ukončí konflikt, pokud prezident Zelenskyj předá plnou kontrolu nad Donbasem. Prezident Zelenskyj na krátké tiskové konferenci uvedl, že podle ukrajinské ústavy je vzdání se území nemožné, a vyzval k zastavení zabíjení.
„Putin má mnoho požadavků, ale neznáme je všechny a nevíme, zda jich je opravdu tolik, kolik si myslíme. Projít je všechny bude trvat dlouho. Pod tlakem zbraní je to nemožné, proto je nutné zastavit palbu a rychle pracovat na konečné dohodě.“
„Mezinárodní hranice nelze měnit silou. Jsou to rozhodnutí, která musí učinit Ukrajina a pouze Ukrajina, a tato rozhodnutí nelze přijmout bez účasti Ukrajiny.“
Britský premiér je v choreografii solidarity velmi zkušený. Zítra bude vyzkoušena nová taktika, síla v počtu, zatímco Evropa spěchá s reakcí na nejnovější postoj prezidenta Trumpa.
Moderátor: Před chvílí jsem hovořil s ukrajinským poslancem Alexandrem Moreškem. Je předsedou výboru pro zahraniční věci ukrajinského parlamentu. Zeptal jsem se ho, co si myslí o tom, že by Ukrajina mohla přijmout ztrátu části území, aby bylo možné dosáhnout dohody.
"Nejprve bych rád připomněl pět červených čar, které vytyčili evropští lídři a prezident Zelenskyj během virtuálního setkání s prezidentem Trumpem, a ten s nimi zjevně souhlasil. Jedna z nich rozhodně zahrnuje územní celistvost Ukrajiny. Porušení územní celistvosti nebo jakékoli územní ústupky ze strany Ukrajiny jsou tedy naprosto vyloučeny."
Pokud není prostor pro jednání o úze,é, jak dnes řekl prezident Zelenskyj, nikdy nedojde k mírové dohodě?
"Tento prostor pro jednání má určitý rámec, určité hranice, které jsou stanoveny ukrajinskou ústavou a zásadami mezinárodního práva. Problém je v tom, že Putin záměrně využívá všechny možné provokace, které předkládá. Týká se to mírových návrhů, smluv a podobně. Dokonale chápe, že tyto jeho iniciativy jsou pro Ukrajinu naprosto nepřijatelné, ale používá tuto metodu, tyto nástroje, v naději, že Trump obviní Ukrajinu a řekne, že je překážkou míru nebo příměří."
Myslíte si, že je to past?
"Ano, rozhodně. Věřím, že se jedná o záměrnou past, kterou nastražil Putin, a doufám, že prezident Trump bude natolik moudrý, aby do ní nespadl."
Jedna z věcí, které jsme dnes také slyšeli, je, že Američané jsou potenciálně ochotni nabídnout nějakou formu bezpečnostní záruky. Jaký druh bezpečnostní záruky by podle vás byl nezbytný, vzhledem k tomu, že je velmi nepravděpodobné, že by měla něco společného s NATO?
"Ano, klíčovou otázkou je, jaké bezpečnostní záruky jsou dostatečně spolehlivé, aby odradily Putina od nové invaze. Jinými slovy, co je z Putinova pohledu spolehlivým a účinným odstrašujícím prostředkem."
V současné době existuje pouze jeden takový odstrašující prostředek, a tím je členství Ukrajiny v NATO.
"Máte naprostou pravdu. Měli bychom tedy i nadále trvat na členství Ukrajiny v NATO za každou cenu.:
Ale to je pro Putina také červená čára. Je to pro něj obrovská červená čára. Pokud tedy má existovat bezpečnostní záruka, musí to být určitě nějaký evropský ekvivalent článku 5.
"Problém s ekvivalentem článku 5 je, že je velmi jednoduchý. Co je implikováno nebo co znamená uplatnění článku 5, je jasné: ozbrojený útok proti jednomu členovi NATO znamená ozbrojený útok proti všem členským státům. Klíčovou otázkou tedy je, kdo je připraven? Kdo z evropských zemí, včetně Spojených států, je ochoten poskytnout Ukrajině takovou záruku?"
Což by mohlo znamenat vyslání vojsk.
"Přesně tak. Znamená to, že vojáci této země budou bojovat na ukrajinské půdě proti nové ruské agresi. A pokud mluvíme o jaderné velmoci, tato země by měla být připravena použít jaderné zbraně k ochraně Ukrajiny před ruskou agresí."
To je velmi, velmi silné tvrzení.
"To je. Proto je nejlepší, nejlevnější a nejrozumnější bezpečnostní zárukou členství v NATO."
Na stupnici od 1 do 10, jak jste optimistický ohledně zítřejšího setkání?
"No, nejsem vůbec optimistický. Myslím, že z toho nic nevzejde, že všechny strany zůstanou u svých zájmů nebo u svých pozic. Takže nejsem optimistický. Ale samozřejmě, navzdory svému pesimismu, bych rád, aby se ukázalo, že se mýlím."
