Trump oznámil, že za vyřešení války na Ukrajině plánuje jít do nebe
20. 8. 2025
Trump doufá, že jeho zprostředkování dohody o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou bude "jedním z důvodů", proč půjde do nebe.
"Pokud mohu zachránit 7 000 lidí týdně před smrtí, myslím, že to není špatná věc – chci se pokusit jít do nebe, pokud je to možné. Slyšel jsem, že se mi nedaří," řekl v rozhovoru pro ranní pořad Fox & Friends. "Ve skutečnosti jsem na samém dně podstavce totemu," zasmál se prezident, který během volební kampaně opakovaně sliboval, že válku na Ukrajině ukončí "do 24 hodin".
Trump se také netajil svou touhou získat Nobelovu cenu míru. Před týdnem Bílý dům oznámil, že jej již nominovalo sedm zemí - Ázerbájdžán, Arménie, Gabon, Izrael, Kambodža, Rwanda a Pákistán. "Donald Trump je prezidentem MÍRU," uvedl Bílý dům v prohlášení.
Sám Trump včera řekl, že od svého návratu do prezidentského úřadu již ukončil šest válek.
Zdroj v angličtině: ZDE
