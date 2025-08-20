Trump oznámil, že za vyřešení války na Ukrajině plánuje jít do nebe

20. 8. 2025

čas čtení 1 minuta
Za urovnání konfliktu na Ukrajině chce Donald Trump nejen získat Nobelovu cenu míru. Také očekává, že díky tomu půjde do nebe.

Trump doufá, že jeho zprostředkování dohody o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou bude "jedním z důvodů", proč půjde do nebe.

"Pokud mohu zachránit 7 000 lidí týdně před smrtí, myslím, že to není špatná věc – chci se pokusit jít do nebe, pokud je to možné. Slyšel jsem, že se mi nedaří," řekl v rozhovoru pro ranní pořad Fox & Friends. "Ve skutečnosti jsem na samém dně podstavce totemu," zasmál se prezident, který během volební kampaně opakovaně sliboval, že válku na Ukrajině ukončí "do 24 hodin".

Trump se také netajil svou touhou získat Nobelovu cenu míru. Před týdnem Bílý dům oznámil, že jej již nominovalo sedm zemí - Ázerbájdžán, Arménie, Gabon, Izrael, Kambodža, Rwanda a Pákistán. "Donald Trump je prezidentem MÍRU," uvedl Bílý dům v prohlášení.

Sám Trump včera řekl, že od svého návratu do prezidentského úřadu již ukončil šest válek.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
245

Diskuse

Obsah vydání | 20. 8. 2025