Ukrajinské úřady kvůli ruskému průlomu evakuovaly 7 000 obyvatel Doněcké oblasti
20. 8. 2025
Minulý čtvrtek šéf RMA Vadym Filaškin oznámil nucenou evakuaci rodin s dětmi z města Družkivka a vesnic Andriivka, Varvarovka, Novoandriivka a Rohanske. V těchto osadách mělo být 1 879 dětí, poznamenal. Zároveň byl zrušen poslední vlak z Družkivky do Kramatorsku a Slavjansku. Krátce předtím začaly ukrajinské úřady evakuovat obyvatele města Dobropillja a okolních vesnic.
Ve městech Doněcké oblasti kontrolovaných ozbrojenými silami Ukrajiny se kvůli ruské ofenzivě zaměřené na obklíčení velkého logistického uzlu Pokrovsku, jakož i ostřelování raketami, leteckými bombami a drony, civilní život téměř zastavil, uvedl korespondent listu Novaja Gazeta. Totéž platí pro Dobropillju a Družkivku. Silnice a kontrolní stanoviště v osadách, které se po první velké evakuaci v roce 2022 vrátily k víceméně klidnému životu, byly pokryty sítěmi proti dronům. V Konstantinovce a Pokrovsku byla uzavřena většina veřejných institucí, státních pošt a obchodů s potravinami.
Rusko hlásí průlom za bývalou téměř nepohyblivou frontovou linií v Doněcké oblasti přibližně od 12. srpna. Během několika dní vytvořily ozbrojené síly RF dlouhý úzký výběžek v severním a západním směru (v Dobropolje - nachází se severně od Pokrovska) a obsadily řadu vesnic, včetně Gruzskoje a Veseloje. Jak poznamenali vojenští analytici, ruská armáda chtěla obklíčit Pokrovsk a odříznout zásobovací trasy města, které se brání již více než rok a půl.
Dne 16. srpna však prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ukrajinská armáda zastavila ruský postup. Operace se zúčastnili také bojovníci azovské jednotky Národní gardy. Na druhou stranu vysvětlili, že za tři dny bojů bylo možné "vyčistit" šest osad, které byly dříve obsazeny ruskými jednotkami.
Podle ukrajinského zdroje DeepState v červenci ruská armáda obsadila 564 kilometrů čtverečních ukrajinských území - více než ve všech ostatních měsících roku 2025.
Zdroj v ruštině: ZDE
