Co dělá "nejmorálnější armáda na světě" v Gaze?
21. 8. 2025
čas čtení
6 minut
Obvinění ze střílení civilistů vedla některé pozorovatele k
závěru, že izraelští vojáci proměňují válku v Gaze ve své "počítačové
hry", ovšem střílejí přitom na živé lidi, civilisty. Je to pro ně hra, píše Simon Speakman Cordall
Izraelská
armáda, která se stylizuje jako „nejmorálnější armáda na světě“, podle
analytiků v Izraeli a lékařů, kteří pracovali v Gaze, zřejmě běžně páchá
válečné zločiny.
Zatímco zabíjení, bití a svévolné zatýkání
Palestinců nejsou pro izraelskou armádu nic nového, dlouhý proces
dehumanizace, pronikání krajně pravicových ideologií do armády a
nedostatek odpovědnosti vedly k situaci, kdy izraelští vojáci mohou
dělat, co se jim zlíbí, aniž by k tomu potřebovali operační důvod,
uvedli analytici.
„Pokud mohu soudit, jedná se o nový jev,“
uvedla Erella Grassiani z Amsterodamské univerzity, která se ve své
práci zabývala morálním „otupěním“ izraelských vojáků během druhé
intifády v roce 2000.
„Není to tak, že by izraelští vojáci dříve nebili a nezatýkali děti za házení kamení, ale tohle je nové,“ řekla.
„Dříve
existovala určitá pravidla pro použití síly, i když se dodržovala jen
volně, ale existovala. To, co vidíme teď, je úplně jiné,“ řekla.
Válka jako sport
Obvinění izraelských vojáků z bezohledného násilí v Gaze a na okupovaném Západním břehu jsou dlouhodobá.
Izraelští vojáci zveřejnili na sociálních sítích videa, na kterých jsou oblečeni do šatů žen, jejichž domy přepadli, nebo si hrají s jejich spodním prádlem.
Existují také zprávy o vojácích, kteří střílejí na civilisty, aby si „vyzkoušeli střelbu“ nebo prostě jen z nudy.
Na začátku srpna BBC vyšetřovala případy zabíjení dětí izraelskými vojáky v Gaze. Ze 160 prošetřených případů bylo 95 dětí zastřeleno do hlavy nebo do hrudníku – výstřely, které nelze označit za „zamýšlené pouze zranit“.
Kromě zabíjení dětí existují zprávy, které naznačují, že izraelští vojáci využívají civilisty, kteří se shromažďují kolem míst distribuce pomoci provozovaných samozvanou GHF, k nácviku střelby.
„Místa GHF jsou zřízena jako smrtící pasti,“ řekl britský chirurg Nick Maynard, který se v červenci vrátil ze své třetí cesty do Gazy od začátku války, pro Al Jazeera.
„Jsou to areály, které obsahují dostatek jídla pro jednu rodinu na několik dní, ale ne pro všechny tisíce lidí, které nechávají čekat venku. Poté otevřou brány a nechají vzniknout chaos, boje a dokonce i nepokoje, které pak použijí jako ospravedlnění pro střelbu do davu,“ řekl.
Povaha střelby se stala jasnou lékařům a záchranářům v nedaleké Násirově nemocnici, kde Maynard pracoval.
„Operoval jsem 12letého chlapce, který později zemřel,“ řekl Maynard.
„Byl postřelen na jednom z míst GHF. Později jsem o tom mluvil s kolegou z pohotovosti, který mi řekl, že on a další zdravotníci viděli opakované a silné vzorce seskupení zranění,“ vysvětlil.
Seskupení zranění označuje jev, kdy několik pacientů má zranění na stejné části těla. Následující den přišlo mnoho pacientů se zraněním na jiné části těla, což Maynardovi naznačilo, že izraelští odstřelovači si buď hrají, nebo využívají civilisty ke zlepšení své mušky, jak již dříve řekl Sky News.
Žádná odpovědnost, žádná kontrola
Vyšetřování izraelského časopisu +972 v červenci 2024 vykreslilo ponurý obraz izraelských vojáků, kteří nemají žádná omezení ve své schopnosti střílet na civilisty v Gaze.
„Byla tam naprostá svoboda,“ řekl +972 voják, který sloužil v Gaze několik měsíců. „Pokud máte [jen] pocit ohrožení, nemusíte nic vysvětlovat – prostě střílíte... je povoleno střílet na jejich těžiště [tělo], ne do vzduchu,“ pokračoval anonymní voják.
„Je povoleno střílet na všechny, na mladé dívky, na staré ženy.“
Podle studie organizace Action on Armed Violence (AOAV) bylo 88 % z 52 vyšetřování, která izraelská armáda uvedla, že provedla v souvislosti s trestnými činy, z nichž byla obviněna v Gaze nebo na Západním břehu mezi říjnem 2023 a červnem 2025, zastavena nebo uzavřena bez přijetí jakýchkoli opatření.
Pouze v jednom případě byl obviněný odsouzen k trestu odnětí svobody.
Podle AOAV se 52 případů, které organizace prošetřila, týkaly zabití 1 303 lidí, zranění 1 880 lidí a mučení dalších dvou.
I když existovaly záběry incidentu, jako například hromadné znásilnění palestinského vězně v izraelské věznici Sde Teiman, veřejný tlak, včetně tlaku ze strany členů izraelské vlády, vedl k propuštění obviněných.
Obvinění, že izraelská armáda běžně mučí Palestince, sahají minimálně do roku 1967, kdy Červený půlměsíc zdokumentoval systematické mučení vězňů ve věznici v Nablusu na Západním břehu.
Zvýšil se také počet případů používání dehumanizujícího jazyka vůči Palestincům, který je podle výzkumníků v armádě běžný.
Již v roce 1967 izraelské osobnosti, jako například David Hacohen, bývalý izraelský velvyslanec v Barmě, dnes Myanmaru, popíraly, že Palestinci jsou vůbec lidmi.
V roce 1985 průzkum 520 knih hebrejské dětské literatury zjistil, že 86 z nich zobrazovalo Palestince jako „nelidské, války milující, zákeřné monstra, krvežíznivé psy, dravé vlky nebo zmije“.
O dvacet let později, kdy mnozí z těch, kteří jsou nyní nasazeni v Gaze, pravděpodobně chodili do školy, 10 procent izraelských dětí, které byly požádány, aby nakreslily Palestince, je vykreslilo jako zvířata.
„Dehumanizace Palestinců je proces, který trvá desítky let,“ řekla Grassiani z Amsterodamské univerzity. „Ale řekla bych, že nyní je dokončen.
„Od prvního dne až dodnes jsme byli svědky neuvěřitelně krutých činů, kdy izraelští vojáci mstili [útok Hamásu] ze 7. října,“ řekla.
„Je to jako sněhová koule valící se z kopce, která nemá konce,“ řekl Haim Bresheeth, autor knihy An Army Like No Other (Armáda jako žádná jiná) o izraelské armádě.
„Každý rok se násilí stupňuje,“ řekl. „Myšlenka používat civilisty jako terče je logickým výsledkem.
„Je to nový sport, krvavý sport, a tyto sporty se vždy vyvíjejí zdola nahoru,“ řekl o izraelské pěchotě.
„Je to zvrácené, vražedné a nemocné.“
