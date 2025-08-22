Databáze izraelské armády naznačuje, že nejméně 83 % mrtvých v Gaze jsou civilisté
22. 8. 2025
Tajné zpravodajské informace z května odhalují, že Izrael se domníval, že při útocích na Gazu zabil asi 8 900 militantů, což podle společného vyšetřování naznačuje podíl civilních obětí, který nemá v moderní válce obdoby.
Údaje z interní databáze izraelských zpravodajských služeb naznačují, že nejméně 83 % Palestinců zabitých při izraelském útoku na Gazu byli civilisté, jak odhalilo vyšetřování magazínu +972, Local Call a deníku Guardian.
Údaje získané z tajné databáze, která zaznamenává úmrtí militantů z Hamásu a Palestinského islámského džihádu (PIJ), jsou v rozporu s veřejnými prohlášeními izraelské armády a vládních představitelů během války, kteří obecně tvrdili, že poměr civilních a militantních obětí byl 1:1 nebo 2:1. Tajné údaje naopak potvrzují závěry několika studií, které naznačují, že izraelské bombardování Gazy zabíjí civilisty v míře, která nemá v moderní válce obdoby.
Izraelská armáda potvrdila existenci databáze, kterou spravuje Vojenské zpravodajské ředitelství (známé pod hebrejskou zkratkou „Aman“). Několik zpravodajských zdrojů obeznámených s databází uvedlo, že armáda ji považuje za jediný autoritativní zdroj údajů o počtu obětí mezi militanty. Podle slov jednoho z nich: „Není kde jinde to ověřit.“
Databáze obsahuje seznam 47 653 jmen Palestinců v Gaze, které Aman považuje za aktivní členy vojenských křídel Hamásu a PIJ; podle zdrojů je seznam založen na interních dokumentech těchto skupin, které získala armáda (což +972, Local Call a Guardian nemohly ověřit). Databáze označuje 34 973 jmen jako členy Hamásu a 12 702 jako členy Islámského džihádu (malý počet je uveden jako aktivní v obou skupinách, ale v celkovém součtu jsou započítáni pouze jednou).
Podle údajů získaných v květnu letošního roku izraelská armáda byla přesvědčena, že od 7. října zabila přibližně 8 900 členů, z nichž 7 330 bylo považováno za mrtvé a 1 570 za „pravděpodobně mrtvé“. Drtivá většina z nich byli méně významní členové, přičemž armáda předpokládá, že z celkového počtu 750 osob uvedených v databázi zabila 100–300 vysokých představitelů Hamásu.
Zdroj obeznámený s databází vysvětlil, že ke jménu každého člena na seznamu, o kterém je armáda přesvědčena, že byl zabit, je připojena konkrétní informace, která toto označení odůvodňuje. +972, Local Call a Guardian získaly číselné údaje z databáze bez jmen nebo dalších zpravodajských zpráv.
Celkové počty obětí zveřejňované denně ministerstvem zdravotnictví v Gaze (které Local Call odhalilo loni a které považuje za spolehlivé i izraelská armáda) nerozlišují mezi civilisty a militanty. Pokud však vezmeme počty obětí militantů získané z interní databáze izraelské armády v květnu a porovnáme je s celkovým počtem obětí ministerstva zdravotnictví, je možné vypočítat přibližný podíl civilních obětí války až do před třemi měsíci, kdy počet obětí činil 53 000.
Za předpokladu, že všechny jistá a pravděpodobná úmrtí militantů byla započítána do počtu obětí, znamenalo by to, že více než 83 % mrtvých v Gaze byli civilisté. Pokud se pravděpodobná úmrtí nezapočítávají a zahrnují se pouze jisté úmrtí, podíl civilních obětí stoupá na více než 86 %.
Zpravodajské zdroje vysvětlily, že celkový počet zabitých militantů je pravděpodobně vyšší než počet zaznamenaný v interní databázi, protože nezahrnuje členy Hamásu nebo PIJ, kteří byli zabiti, ale nemohli být identifikováni podle jména, obyvatele Gazy, kteří se účastnili bojů, ale nebyli oficiálně členy Hamásu nebo PIJ, ani politické osobnosti Hamásu, jako jsou starostové a ministři vlády, které Izrael rovněž považuje za legitimní cíle (v rozporu s mezinárodním právem).
To však nutně neznamená, že podíl civilních obětí je nižší než výše uvedený odhad; ve skutečnosti by mohl být ještě vyšší. Nedávné studie naznačují, že počet obětí uvedený ministerstvem zdravotnictví, který v současné době činí přibližně 62 000, je pravděpodobně také výrazně nižší než celkový počet obětí izraelského útoku, a to možná až o několik desítek tisíc.
Zkreslování čísel
Od počátku války se izraelští představitelé snažili odmítat obvinění z bezohledného zabíjení v Gaze, zatímco počet palestinských obětí rychle rostl. V prosinci 2023, kdy počet obětí již dosáhl 16 000, izraelský mluvčí Jonathan Conricus řekl CNN, že Izrael zabil dva civilisty na každého militanta – poměr, který označil za „nesmírně pozitivní“. V květnu 2024, kdy počet obětí dosáhl 35 000, premiér Benjamin Netanjahu tvrdil, že poměr je ve skutečnosti blíže 1:1, což zopakoval v září téhož roku.
Konkrétní počet militantů, které Izrael tvrdí, že od 7. října zabil, se zdánlivě bez jakékoli logiky mění. V listopadu 2023 vysoký bezpečnostní úředník naznačil izraelskému zpravodajskému serveru Ynet, že Izrael již zabil přes 10 000 militantů. V oficiálním vojenském hodnocení předloženém vládě následující měsíc tento počet klesl na 7 860.
Záhadné skoky a poklesy v počtu obětí mezi militanty pokračovaly i v roce 2024. V únoru téhož roku mluvčí IDF prohlásil, že Izrael zabil 13 000 členů Hamásu, ale o týden později armáda oznámila nižší číslo 12 000. V srpnu 2024 armáda prohlásila, že zabila 17 000 členů Hamásu a PIJ – číslo, které se o dva měsíce později opět snížilo na 14 000 zabitých „s vysokou pravděpodobností“. V listopadu 2024 Netanjahu uvedl číslo „blízké 20 000“.
Ve svém projevu při odchodu do důchodu v lednu letošního roku odcházející náčelník generálního štábu Herzi Halevi zopakoval, že Izrael od 7. října zabil v Gaze 20 000 militantů. A v červnu pravicové Centrum pro strategická studia Begin-Sadat na Bar-Ilanově univerzitě citovalo vojenské zdroje, které tvrdily, že počet obětí mezi militanty v Gaze činí 23 000.
Zpravodajské zdroje sdělily +972, Local Call a Guardian, že některé z těchto tvrzení pravděpodobně vycházejí ze starší, nepřesné databáze vedené jižním velitelstvím armády, které koncem loňského roku odhadovalo – bez seznamu jmen – že bylo zabito kolem 17 000 militantů. „Tyto počty jsou výmysly Jižního velitelství,“ uvedl jeden ze zpravodajských zdrojů.
Přehnané zprávy Jižního velitelství pravděpodobně vycházely z výpovědí velitelů v terénu, jejichž podřízení pravidelně nesprávně hlásili civilní oběti jako militanty.
Například +972 a Local Call nedávno odhalily případ, kdy prapor dislokovaný v Rafahu zabil kolem 100 Palestinců a všechny zaznamenal jako „teroristy“, ale důstojník praporu vypověděl, že až na dva případy byly všechny oběti neozbrojené. Vyšetřování deníku Haaretz z loňského roku podobně zjistilo, že pouze 10 z 200 obětí byli „teroristé“, které podle mluvčího IDF zabila 252. divize v Netzarimském koridoru, a bylo možné je ověřit jako členy Hamásu.
V dubnu 2024 pravicový deník Israel Hayom informoval, že několik členů výboru Knesetu pro zahraniční věci a obranu zpochybnilo spolehlivost údajů o ztrátách militantů, které jim předložila armáda. Po prozkoumání vlastních údajů armády členové výboru zjistili, že skutečný počet byl mnohem nižší a že armáda počet obětí militantů nadhodila, „aby vytvořila poměr 2:1“ mezi civilními a militantními oběťmi.
„„Hlásíme mnoho zabitých členů Hamásu, ale myslím si, že většina lidí, které hlásíme jako mrtvé, ve skutečnosti členy Hamásu nejsou,“ řekl zpravodajský zdroj, který doprovázel jednotky v terénu, serverům +972, Local Call a Guardian. „Lidé jsou po smrti povýšeni na teroristy. Kdybych poslouchal brigádu, došel bych k závěru, že jsme zabili 200 procent členů Hamásu v této oblasti.“
Oficiální zdroj z bezpečnostních složek potvrdil, že před zavedením zpravodajské databáze byly údaje armády o ztrátách militantů – například číslo 17 000 – pouze „odhadem“ založeným převážně na výpovědích důstojníků. „Způsob počítání se změnil,“ uvedl zdroj. „Na začátku války jsme se spoléhali na velitele, kteří říkali: ‚Zabil jsem pět teroristů.‘
Databáze zpravodajských informací je naopak založena na analýze jednotlivých osob a je jediným číslem, ke kterému se armáda může s vysokou mírou jistoty „zavázat“, vysvětlil zdroj – i když předpokládá, že může být podhodnocené. Zdroj dodal, že čísla, která politici uvádějí veřejně, nejsou koordinována s dostupnými zpravodajskými informacemi.
Palestinský analytik Muhammad Shehada řekl +972, Local Call a Guardian, že čísla v databázi zpravodajských služeb se velmi shodují s čísly, která mu sdělili představitelé Hamásu a PIJ: v prosinci 2024 odhadovali, že Izrael zabil asi 6 500 jejich členů, včetně členů politického křídla.
„Lžou bez přestání“
Brzy po 7. říjnu začal Yossi Sariel, tehdejší velitel elitní jednotky armádní rozvědky Unit 8200, sdílet se svými podřízenými denní aktualizace s počtem členů Hamásu a PIJ zabitých v Gaze. Graf, podle tří zdrojů obeznámených s touto záležitostí, se nazýval „válečný panel“ a Sariel jej prezentoval jako měřítko úspěchu armády.
„Kladl velký důraz na ‚data, data, data‘,“ vysvětlil jeden z Sarielových podřízených. „Bylo třeba měřit vše kvantitativně. Ukázat efektivitu. Snažit se, aby vše bylo chytřejší a technologicky vyspělejší.“ Jiný zdroj uvedl, že to bylo jako „fotbalový zápas, kdy důstojníci seděli a sledovali, jak čísla na tabuli stoupají“. (Yossi Sariel odmítl naši žádost o komentář a odkázal nás na mluvčího IDF.)
Generálmajor (v záloze) Itzhak Brik, který mnoho let sloužil jako velitel v izraelské armádě a později jako ombudsman pro stížnosti vojáků, vysvětlil, jak tento pohled podpořil kulturu lhaní. „Vytvořili měřítko, podle kterého čím více jste zabili, tím více jste byli úspěšní, a v důsledku toho lhali o tom, kolik jich zabili,“ řekl a čísla prezentovaná mluvčím IDF označil za „jeden z nejzávažnějších blufů“ v historii Izraele.
„Lžou nepřetržitě – jak vojenská, tak politická elita,“ dodal Brik. „Při každém zátahu mluvčí IDF prohlásil: ‚Byly zabity stovky teroristů‘,“ pokračoval. „Je pravda, že byly zabity stovky lidí, ale nebyli to teroristé. Mezi čísly, která uvádějí, a tím, co se ve skutečnosti děje, není absolutně žádná souvislost.“
Při rozhovoru s vojáky, jejichž úkolem bylo vyšetřovat a identifikovat těla lidí zabitých armádou v Gaze, mu řekli: „Většina lidí, o kterých armáda tvrdí, že je zabila, jsou civilisté. Tečka.“
Hamas i PIJ byly vážně oslabeny izraelskou ofenzívou v posledních dvou letech, která zabila většinu vysokých velitelů těchto skupin a značně poškodila jejich vojenskou infrastrukturu. Přesto údaje získané z databáze zpravodajských služeb ukazují, že Izrael zabil pouze pětinu těch, které považuje za militanty. Odhady amerických zpravodajských služeb naznačují, že Hamas během války rekrutoval 15 000 bojovníků, což je dvakrát více, než kolik jich zabil Izrael.
Široce rozšířená genocidní rétorika izraelského vedení a vysokých vojenských velitelů od samého začátku války však naznačuje záměr ublížit všem Palestincům v Gaze, nejen militantům. Ráno 7. října tehdejší náčelník generálního štábu Herzi Halevi řekl své ženě: „Gaza bude zničena,“ prozradila v nedávném podcastu. A v uniklé nahrávce z posledních měsíců, která byla minulý týden odvysílána na izraelském kanálu Channel 12, tehdejší ředitel Aman Aharon Haliva řekl, že za každého Izraelce zabitého 7. října „musí zemřít 50 Palestinců“, a dodal, že „teď už nezáleží na tom, jestli jsou to děti“.
Mezinárodní právo nestanoví, co představuje „přijatelný“ poměr civilních obětí, ale spíše posuzuje každý útok podle zásady „proporcionality“. V tomto ohledu již v listopadu 2023 +972 a Local Call odhalily, že izraelská armáda po 7. říjnu výrazně uvolnila omezení týkající se civilních obětí a povolila zabití více než 100 palestinských civilistů při pokusu o atentát na jednoho vysokého velitele Hamásu a až 20 nižších členů.
Výsledkem této střelecké politiky a širší kultury pomsty po 7. říjnu je podle odborníků poměr civilních obětí v Gaze, který je pro moderní válčení extrémně vysoký, a to i ve srovnání s konflikty známými bezohledným zabíjením, jako jsou občanské války v Sýrii a Súdánu.
„Podíl civilistů mezi zabitými je neobvykle vysoký, zejména vzhledem k tomu, že se to děje již tak dlouhou dobu,“ uvedla Therese Pettersson z Uppsala Conflict Data Programme (UCDP), která shromažďuje údaje o civilních obětech po celém světě. Dodala, že podobný podíl civilních obětí lze najít, pokud se zaměříme na konkrétní město nebo bitvu v rámci širšího konfliktu, ale „velmi zřídka“, pokud se podíváme na válku jako celek.
V globálních konfliktech sledovaných UCDP od roku 1989 tvořili civilisté větší podíl mrtvých pouze při genocidách ve Srebrenici (1992–95) a Rwandě (1994) a během tříměsíčního obléhání Mariupolu Ruskem (2022), uvedla Petterssonová.
Přesný počet civilních a militantních obětí v Gaze bude možné spočítat až po uzavření příměří. Databáze zpravodajských informací však naznačuje, že podíl civilních obětí je mnohem vyšší než čísla, která Izrael téměř dva roky prezentuje světu.
+972 a Local Call se na konci července nejprve obrátily na mluvčího IDF s žádostí o komentář a obdržely prohlášení, které naše zjištění nezpochybnilo: „Během celé války byly prováděny komplexní zpravodajské analýzy počtu teroristů eliminovaných v pásmu Gazy. Počítání je složitý zpravodajský proces, který vychází ze situace sil na místě a zpravodajských informací a zároveň porovnává širokou škálu zpravodajských zdrojů.“
O tři týdny později, po žádosti Guardianu o komentář k těmto údajům, armáda uvedla, že chce „přeformulovat“ svou odpověď, a bez dalšího vysvětlení naše zjištění odmítla: „Údaje uvedené v článku jsou nesprávné a neodrážejí data dostupná v systémech IDF. Během války jsou na základě metodik BDA [hodnocení škod způsobených bombami] a křížové kontroly z různých zdrojů, [včetně] dokumentů pocházejících od teroristických organizací v pásmu, prováděna průběžná zpravodajská hodnocení počtu teroristů eliminovaných v pásmu Gazy.“
Mluvčí okamžitě neodpověděl na otázku, proč armáda poskytla odlišné odpovědi na otázky týkající se téhož souboru údajů.
Zdroj v angličtině ZDE
