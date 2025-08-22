Izrael před obsazením Gazy mobilizuje záložníky
22. 8. 2025
Plán počítá s mobilizací dalších 60 tisíc záložníků k již existujícím 70 tisícům. Dobytí je plánováno provést silami tří nebo čtyř divizí. Před operací bude provedena evakuace obyvatelstva Gazy, kterému bude nařízeno přesunout se na jih enklávy do 7. října. Mluvíme o zhruba 780 tisících obyvatelích. Byla pro ně vybudována humanitární infrastruktura, včetně stanů a přístřešků. Izraelské obranné síly odhadují, že kontroly nad městem by mohlo být dosaženo do dvou měsíců od začátku tažení.
Islamistická skupina Hamás se sídlem v Gaze nadále zadržuje až 50 rukojmích zajatých při útoku na Izrael 7. října 2023. Nejméně 20 z nich je naživu. 18. srpna ozbrojenci přijali návrh zprostředkujících zemí - Kataru a Egypta - na zastavení palby na 60 dní, propuštění 10 vězňů a vydání ostatků 18.
Na oplátku měl Izrael propustit 125 palestinských vězňů, kteří si odpykávají doživotní tresty, 1 111 vězňů zadržených v Pásmu Gazy a předat ostatky 180 mrtvých obyvatel z regionu. Předpokládalo se, že během těchto 60 dnů se strany dohodnou na trvalém příměří a propuštění zbývajících rukojmích. Hamás zpočátku nabídku odmítl, protože nezaručovala příměří. Nyní ji Izrael opouští – vláda země uvedla, že již nemá zájem o "částečné dohody".
"Izraelská politika je konzistentní a nezměnila se. Izrael požaduje propuštění všech 50 rukojmích v souladu s principy stanovenými kabinetem pro ukončení války, řekl vysoce postavený zdroj The Jerusalem Post. "Jsme v rozhodující fázi boje proti Hamásu a nenecháme ani jednoho rukojmího."
Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua již dříve schválil pět principů pro ukončení války: odzbrojení Hamásu, návrat rukojmích, demilitarizaci pásma Gazy, izraelskou kontrolu nad jeho bezpečností a vytvoření nové civilní správy v enklávě bez účasti Hamásu a Palestinské samosprávy.
Netanjahu poznamenal, že Pásmo Gazy má být podle plánu převedeno pod "arabské síly", které budou spravovat území způsobem, který nepředstavuje hrozbu pro Izrael a poskytne obyvatelům Gazy "dobrý život", jehož nelze dosáhnout pod vládou Hamásu.
Zdroj v angličtině: ZDE
