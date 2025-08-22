Zaměstnanec amerického ministerstva zahraničí vyhozen z práce za zpochybnění argumentů ohledně Izraele a Gazy

22. 8. 2025

Americké ministerstvo zahraničí propustilo tiskového mluvčího, který byl zodpovědný za sepisování argumentů Trumpovy administrativy ohledně politiky vůči Izraeli a Gaze, a to na základě stížností amerického velvyslanectví v Jeruzalémě.

Úředníci uvedli, že Shahed Ghoreishi, smluvní pracovník Úřadu pro blízkovýchodní záležitosti, byl propuštěn o víkendu po dvou incidentech z minulého týdne, při nichž byla zpochybněna jeho loajalita k politice Trumpovy administrativy, přestože v prohlášení zformuloval Trumpovy argumenty.
 
Ghoreishi, který je íránsko-amerického původu, se ve středu po svém propuštění stal terčem útoků pravicové osobnosti Laury Loomerové, která ho obvinila, že plně nepodporuje politiku administrativy na Blízkém východě.
 

 
Podle Ghoreishiho a dvou současných amerických úředníků si Ghoreishi vysloužil hněv vysokého úředníka amerického velvyslanectví v Jeruzalémě a poté i nejbližších spolupracovníků ministra zahraničí Marca Rubia za to, že minulý týden sepsal odpověď na dotaz agentury Associated Press.
Otázka se týkala jednání mezi Izraelem a Jižním Súdánem o možném přesídlení Palestinců z Gazy do Jižního Súdánu.

Návrh odpovědi obsahoval větu, že USA nepodporují nucené přesídlení obyvatel Gazy, což opakovaně prohlásil prezident Donald Trump i jeho zvláštní vyslanec Steve Witkoff.

Podle Ghoreishiho a úředníků však byla tato věta velvyslanectvím USA v Jeruzalémě zamítnuta, což vyvolalo otázky ohledně politiky ve Washingtonu. Úředníci hovořili pod podmínkou anonymity.

Ghoreishi také uvedl, že zpochybnil prohlášení velvyslanectví, které označilo Západní břeh jmény „Judea a Samaria“, což je biblický název palestinského území, který preferují někteří ultrapravicoví izraelští úředníci. Mike Huckabee, velvyslanec USA v Izraeli, také opakovaně užívá označení Západního břehu jako „Judea a Samaria“.

Trumpova administrativa tento týden také odebrala bezpečnostní prověrky 37 současným a bývalým úředníkům národní bezpečnosti, včetně mnoha těch, kteří podepsali dopis z roku 2019 kritizující Trumpa, na který nedávno upozornila Loomerová.

„Navzdory úzké spolupráci s mnoha mými oddanými a pracovitými kolegy jsem se stal terčem útoku po dvou událostech z minulého týdne, kdy jsem vzbudil hněv 7. patra a vysokých úředníků velvyslanectví v Jeruzalémě: prohlásil jsem, že jsme proti nucenému vysídlení Palestinců v Gaze, jak dříve zdůraznili prezident Trump a zvláštní vyslanec Witkoff, a vyškrtl jsem odkaz na Judeu a Samaří,“ řekl Ghoreishi s odkazem na patro, kde mají kanceláře nejvyšší představitelé ministerstva zahraničí.

„Obojí bylo v minulosti vždy schváleno na nejvyšší úrovni, takže se nabízí otázka, proč jsem se najednou stal terčem bez přímého vysvětlení a zda se naše politika vůči Izraeli a Palestině ještě zhorší, včetně neochoty zaujmout jakýkoli postoj proti etnickým čistkám. Budoucnost vypadá ponuře,“ řekl.

Mluvčí ministerstva zahraničí se k jeho propuštění odmítli vyjádřit s tím, že se jedná o vnitřní personální záležitost.

Bez uvedení konkrétních detailů uvedl zástupce mluvčího ministerstva zahraničí Tommy Pigott v prohlášení, že úřad „nemá žádnou toleranci vůči zaměstnancům, kteří se dopustí pochybení tím, že vynášejí nebo jinak zveřejňují důvěrné e-maily nebo informace z jednání.

Federální zaměstnanci by nikdy neměli upřednostňovat své osobní politické ideologie před programem řádně zvoleného prezidenta.“

O propuštění jako první informoval deník The Washington Post.

Loomerová ve středu tvrdila, že se podílela na Ghoreishiho odvolání z ministerstva zahraničí. Řekla, že je spojen s proíránskými skupinami a džihádisty, což Ghoreishi popírá. Předtím Loomerová tvrdila, že zraněné palestinské děti, které přijížděli na léčení do USA, jsou příslušníky Hamásu.

Jen před několika dny ministerstvo zahraničí oznámilo, že pozastavuje vydávání všech návštěvnických víz pro osoby z Gazy do doby, než bude provedena kontrola, a to krátce poté, co Loomerová zveřejnila na sociálních sítích videa dětí z Gazy, které přijely do USA na lékařské ošetření, a ptala se, jak získaly víza.

Zdroj v angličtině

