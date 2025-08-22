Zaměstnanec amerického ministerstva zahraničí vyhozen z práce za zpochybnění argumentů ohledně Izraele a Gazy
22. 8. 2025
Úředníci uvedli, že Shahed Ghoreishi, smluvní pracovník Úřadu pro blízkovýchodní záležitosti, byl propuštěn o víkendu po dvou incidentech z minulého týdne, při nichž byla zpochybněna jeho loajalita k politice Trumpovy administrativy, přestože v prohlášení zformuloval Trumpovy argumenty.
Ghoreishi, který je íránsko-amerického původu, se ve středu po svém propuštění stal terčem útoků pravicové osobnosti Laury Loomerové, která ho obvinila, že plně nepodporuje politiku administrativy na Blízkém východě.
Podle Ghoreishiho a dvou současných amerických úředníků si Ghoreishi vysloužil hněv vysokého úředníka amerického velvyslanectví v Jeruzalémě a poté i nejbližších spolupracovníků ministra zahraničí Marca Rubia za to, že minulý týden sepsal odpověď na dotaz agentury Associated Press.
Otázka se týkala jednání mezi Izraelem a Jižním Súdánem o možném přesídlení Palestinců z Gazy do Jižního Súdánu.
Návrh odpovědi obsahoval větu, že USA nepodporují nucené přesídlení obyvatel Gazy, což opakovaně prohlásil prezident Donald Trump i jeho zvláštní vyslanec Steve Witkoff.
Podle Ghoreishiho a úředníků však byla tato věta velvyslanectvím USA v Jeruzalémě zamítnuta, což vyvolalo otázky ohledně politiky ve Washingtonu. Úředníci hovořili pod podmínkou anonymity.
Ghoreishi také uvedl, že zpochybnil prohlášení velvyslanectví, které označilo Západní břeh jmény „Judea a Samaria“, což je biblický název palestinského území, který preferují někteří ultrapravicoví izraelští úředníci. Mike Huckabee, velvyslanec USA v Izraeli, také opakovaně užívá označení Západního břehu jako „Judea a Samaria“.
Trumpova administrativa tento týden také odebrala bezpečnostní prověrky 37 současným a bývalým úředníkům národní bezpečnosti, včetně mnoha těch, kteří podepsali dopis z roku 2019 kritizující Trumpa, na který nedávno upozornila Loomerová.
„Navzdory úzké spolupráci s mnoha mými oddanými a pracovitými kolegy jsem se stal terčem útoku po dvou událostech z minulého týdne, kdy jsem vzbudil hněv 7. patra a vysokých úředníků velvyslanectví v Jeruzalémě: prohlásil jsem, že jsme proti nucenému vysídlení Palestinců v Gaze, jak dříve zdůraznili prezident Trump a zvláštní vyslanec Witkoff, a vyškrtl jsem odkaz na Judeu a Samaří,“ řekl Ghoreishi s odkazem na patro, kde mají kanceláře nejvyšší představitelé ministerstva zahraničí.
„Obojí bylo v minulosti vždy schváleno na nejvyšší úrovni, takže se nabízí otázka, proč jsem se najednou stal terčem bez přímého vysvětlení a zda se naše politika vůči Izraeli a Palestině ještě zhorší, včetně neochoty zaujmout jakýkoli postoj proti etnickým čistkám. Budoucnost vypadá ponuře,“ řekl.
Mluvčí ministerstva zahraničí se k jeho propuštění odmítli vyjádřit s tím, že se jedná o vnitřní personální záležitost.
Bez uvedení konkrétních detailů uvedl zástupce mluvčího ministerstva zahraničí Tommy Pigott v prohlášení, že úřad „nemá žádnou toleranci vůči zaměstnancům, kteří se dopustí pochybení tím, že vynášejí nebo jinak zveřejňují důvěrné e-maily nebo informace z jednání.
Federální zaměstnanci by nikdy neměli upřednostňovat své osobní politické ideologie před programem řádně zvoleného prezidenta.“
O propuštění jako první informoval deník The Washington Post.
Loomerová ve středu tvrdila, že se podílela na Ghoreishiho odvolání z ministerstva zahraničí. Řekla, že je spojen s proíránskými skupinami a džihádisty, což Ghoreishi popírá. Předtím Loomerová tvrdila, že zraněné palestinské děti, které přijížděli na léčení do USA, jsou příslušníky Hamásu.
