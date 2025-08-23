Trump opět zvažuje sankce proti Rusku, týden po summitu na Aljašce zůstává mír na Ukrajině nedosažitelný
23. 8. 2025
Ruský ministr zahraničí říká, že není plánováno žádné setkání mezi Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským
The American president is showing off to the world a photo of himself with the worst current criminal, Putin, responsible for the death and maiming of over 1 million people. Trump has sunk to the bottom. There is no respect for this man.— Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 22, 2025
Donald Trump obnovil hrozbu uvalení sankcí na Rusko, pokud nedojde k pokroku v mírovém urovnání na Ukrajině, zatímco Moskva uvedla, že „není plánováno žádné setkání“ mezi Vladimirem Putinem a Volodymyrem Zelenským.
„Rozhodnu se, co uděláme, a bude to velmi důležité rozhodnutí, zda to budou masivní sankce, masivní cla, nebo obojí, nebo zda neuděláme nic a řekneme, že je to váš boj,“ řekl Trump a projevil zjevnou frustraci vůči Moskvě týden po svém setkání s Putinem na Aljašce.
Trump uvedl, že je nespokojen s ruským útokem na americkou továrnu na Ukrajině, který způsobil požár a zranil některé zaměstnance závodu.
Ukrajinský prezident v pátek uvedl, že Rusko dělá vše pro to, aby zabránilo setkání mezi ním a Putinem.
Trump řekl, že po pondělním telefonátu s ruským prezidentem, který následoval po jejich setkání na Aljašce, zahájil přípravy na setkání Putina a Zelenského, zatímco Zelenskyj opakovaně vyzýval Putina, aby se s ním setkal, protože je to podle něj jediný způsob, jak vyjednat konec války.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl NBC, že žádné setkání není plánováno, ale Putin je „připraven se Zelenským setkat, až bude připravena agenda summitu. A tato agenda není vůbec připravena.“ Míní tím, aby se Ukrajina stoprocentně podřídila ruským požadavkům.
Toto prohlášení, které odráží rétoriku Moskvy o nemožnosti setkání lídrů, pokud nebudou splněny určité podmínky, bylo překážkou pro Trumpa, který celý týden prohlašoval diplomatický průlom ve svém úsilí o sblížení Moskvy a Kyjeva.
I když Trump vyjádřil frustraci z pomalého pokroku v jednání o možné mírové dohodě, ukázal novinářům v Bílém domě fotografii ze svého setkání s Putinem na červeném koberci na Aljašce a řekl, že Putin se chce zúčastnit mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 v USA.
„Podepíšu to pro něho. Ale poslali mi to a myslel jsem, že byste to rádi viděli. Je to muž jménem Vladimir Putin, který, jak věřím, přijede, záleží na tom, co se stane. Možná přijede, možná ne, záleží na tom, co se stane,“ řekl Trump.
Trump se ve svých komentářích nezabýval skutečností, že Rusko bylo po invazi na Ukrajinu v roce 2022 vyloučeno z mezinárodních soutěží, jako je mistrovství světa ve fotbale, a nezúčastnilo se kvalifikace na turnaj v roce 2026, který bude hostit USA, Kanada a Mexiko.
Během páteční návštěvy jaderného výzkumného centra Putin řekl, že pro obnovení vztahů mezi USA a Ruskem je „světlo na konci tunelu“.
„Měli jsme velmi dobré, smysluplné a upřímné setkání na Aljašce,“ řekl Putin a dodal, že „další kroky nyní závisí na vedení Spojených států, ale jsem přesvědčen o vůdčích schopnostech současného prezidenta.“
Jeho komentáře signalizují optimismus Ruska, že se mu podaří napravit vztahy s USA a uzavřít obchodní dohody, a to i přes nedostatek jasného pokroku v ukončení konfliktu na Ukrajině.
Při rozsáhlé invazi Ruska na Ukrajinu, která začala v roce 2022, zahynuly tisíce ukrajinských civilistů. Analytici odhadují, že bylo zabito nebo zraněno více než milion vojáků na obou stranách a boje pokračují nezmírněným tempem, přičemž obě strany útočí také na energetická zařízení.
Rusko nadále trvá na svém dlouhodobém požadavku, aby Ukrajina vzdala území, které stále drží ve dvou východních regionech, a zároveň navrhuje zmrazení frontové linie ve dvou jižnějších regionech, které Moskva považuje za své, a případně vrácení malých částí dalších ukrajinských území, která kontroluje.
Zelenskyj mezitím upustil od svého požadavku na dlouhodobé příměří jako předpokladu pro setkání lídrů, ačkoli dříve prohlásil, že Ukrajina nemůže vyjednávat pod hrozbou zbraní.
Ve čtvrtek Zelenskyj obvinil Rusko, že se „snaží vyvléknout z jednání“, a dodal, že Moskva chce pokračovat v ofenzivě.
Otázka případných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu je ústředním bodem diplomatických snah USA o zprostředkování mírové dohody, která by ukončila konflikt.
Trump, který v pondělí před telefonátem Putinovi hostil Zelenského a nejvyšší evropské představitele v Bílém domě, uvedl, že Rusko souhlasilo s některými západními bezpečnostními zárukami pro Kyjev.
Moskva však později vyjádřila pochybnosti o jakékoli takové dohodě a Lavrov ve středu prohlásil, že jejich projednávání bez Ruska je „cestou do nikam“.
