Moskva v nedostatečné míře hlásí ztráty způsobené suchem a dělá málo pro pomoc malým zemědělcům
25. 8. 2025
Sucho letos výrazně snížilo úrodu v celé Ruské federaci. Ruští úředníci uznali některé ztráty, ale vážně podhodnotili to, jak špatné je situace je; a zemědělci říkají, že Moskva pro ně udělala málo, i když poslala pomoc velkým zemědělskoprůmyslovým koncernům.
Na některých místech výnosy poklesly o 80 % nebo více, i když úředníci v Moskvě naznačují, že pokles nebyl větší než 20 - 30 %, což je číslo, které přesvědčilo přinejmenším některé v ruském hlavním městě, že situace není tak kritická, jak zemědělské oblasti tvrdí.
Malí zemědělci si stěžují, že se jim nedostalo pomoci od úřadů, což je obzvláště k vzteku, když Moskva poskytla pomoc zemědělskoprůmyslovým koncernům a ty požadují daňovou úlevu a ukončení konkurzního řízení proti nim samotným. Pokud se menším podnikům nedostane pomoci, předpovídají, že letošní sklizeň bude pro zemi jako celek skutečně zničující.
Zemědělci také poukazují na to, že klesající výnosy vedou k poklesu vývozu zemědělských produktů navzdory tvrzením Moskvy, a že tento pokles bude stát ruskou vládu stále více příjmů, na které spoléhala.
