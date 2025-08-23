Sestra (a pravá ruka) argentinského prezidenta Javiera Mileiho zapletena do korupční aféry
23. 8. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 5 minut
Obraz byl působivý, až filmový: Javier Milei, anarchokapitalistický ekonom proměněný v politický fenomén, mávající motorovou pilou na mítincích. Symbolika nemohla být jasnější: byl to dřevorubec, který přišel k moci, aby pokácel ztrouchnivělý les státu, aby usekl v samém kořeni endemickou korupci a politickou kastu, která podle něj po desetiletí plenila Argentinu. Byla to show performativního rozhořčení, slib tvůrčí destrukce. Prach se nyní usadil, představení skončilo a jediné, co se zdá být přeřezáváno, jsou již tak chaturné základy jeho vlastní důvěryhodnosti.
Policejní operace z tohoto pátku (22. srpna) v Buenos Aires se 14 zatykači a domovními prohlídkami není jen pouhou překážkou; je ztělesněním tragické ironie. V centru údajného systému úplatků v Národní agentuře pro postižení (ANDIS) stojí nikdo jiný než Karina Milei, prezidentova sestra a jeho generální tajemnice prezidentství – jeho nejbližší spolupracovnice, jeho „šéfka kampaně“, jeho alter ego. Motorová pila, jak se ukazuje, neprořezala korupci. Zdá se, že se odrazila a zasáhla ruku, která ji držela.
Vztah Javiera Mileiho s jeho rodinou je první kapitolou jeho veřejného vyprávění, pečlivě konstruovaného a hluboce rozporuplného. Prezentoval se jako self-made man, ideologický sirotek peronismu, který se sám postavil establishmentu. Realita je však složitější a méně mediálně vstřícná.
Jeho vztah s rodiči byl veřejně turbulentní; obvinil je z týrání a přerušil vazby, přičemž tento osobní příběh používal jako symbol svého rozhodu s minulostí. Tento narativ rodinného rozchodu se však nevztahoval na jeho sestru Karinu. Naopak, stala se ústředním bodem jeho osobního i politického vesmíru. „Sestra“, jak je známá, je mnohem víc než důvěryhodná poradkyně; je jeho strážkyní, vrátnou a jedinou osobou, které uděluje absolutní důvěru. Sám ji popsal jako „majitelku“ jeho diáře a jeho života.
Tento nepotismus nebyl tajemstvím; byla to hrdě vystavovaná vlastnost. Karina, bez předchozích politických zkušeností, byla dosazena do čela nejmocnějšího státního stroje. Odůvodněním byla absolutní důvěra ve svět „zrádců“. Problém s hermetickými kruhy absolutní důvěry je, že jsou nejúrodnější půdou pro korupci. Nynější vyšetřování naznačuje, že za rétorikou boje proti „kastě“ fungovala mikro-kasta Mileiových, kde bylo údajně 8 % hodnoty kontraktů na léky převáděno jako úplatek, přičemž podíl 3 % šel přímo Karině, podle uniklých nahrávek bývalého ředitele ANDIS Diega Spagnuola.
Abychom pochopili velikost tohoto pádu, je zásadní pochopit vzestup. Milei nevzešel z vakua. Je symptomatickým a hyperbolickým produktem kolapsu Argentiny po státním bankrotu, po chronické inflaci a po rozhořčení populace vyčerpané střídáním peronismů a anti-peronismů, které vždy slibovaly, ale nikdy nepřinesly skutečnou změnu.
Peronismus, jakožto velký politický stan, se vyčerpal ve vlastních neřestech. Vláda Alberta Fernándeze a Cristiny Kirchnerové byla poznamenána katastrofální ekonomickou správou, obviněními z korupce a hmatatelným odpojením od reality obyčejného občana. Hněv byl nejhojnějším zdrojem země. Milei nasměroval tento hněv s přesností talentovaného demagoga. Jeho motorová pila nebyla nástrojem politiky; byl to emocionální symbol, zbraň pro voliče, aby zaměřili svůj vztek proti celému systému.
Byl zvolen ne pro svou konzistenci, ale pro svou intenzitu. Slíbil operaci bez anestezie: dolarizaci, zavírání ministerstev, konec centrální banky. Motorová pila byla dokonalou metaforou pro jednoduché a násilné řešení složitých problémů. Co jeho voliči nečekali, bylo, že první krvácení bude způsobeno vlastní rukou.
Nyní se symbol obrací proti svému tvůrci. Operace policie v Buenos Aires, schválená federálním soudcem, odhaluje kvintesenci toho, co Milei přísahal zničit: údajný systém korupce zakořeněný ve státě, s platbami v obálkách uvnitř aut a s podvodnými kontrakty. Ústřední postavou je jeho vlastní sestra, strážkyně projektu.
Nahrávky Spagnuola jsou scénářem řecké tragédie. Tvrdí, že informoval samotného prezidenta o systému, čímž ho zbavil přímé účasti, ale maluje obraz, ve kterém jsou jeho sestra a spojenci údajně hluboko zapleteni. „Mám všechny WhatsApp zprávy od Kariny,“ říká, a nastražuje tak časovanou bombu, která nyní hrozí, že odpálí prezidentství.
Růžový dům (Casa Rosada), sídlo argentinské vlády, mlčí. Co říci? Jak odsoudit „kastu“, když je vaše vlastní sestra obviněna, že je její nejnovější a nejchtivější členkou? Jak mávat motorovou pilou, když má být zabavena jako důkaz?
Mileiho slib byl, že muž zvenčí s ostrým nástrojem vyčistí Augiášův chlév. Skutečnost, která se odhaluje, je taková, že pouze přivedl své vlastní koně do stáje. Korupce, místo aby byla vymýcena, možná pouze změnila ruce, vyměnila tradiční postavy peronismu za nový dvůr, spojený nikoli ideologií, ale krví a neotřesitelnou loajalitou, která je, ironicky, perfektní živnou půdou pro stejné staré neřesti.
Motorová pila se nakonec ukázala být jen jevištní rekvizitou. Představení pokračuje, ale publikum, které ho zvolilo, aby stínal hlavy, nyní přihlíží dekapitaci jeho vlastní morálky. Pád nemusí být jen politický, ale může jít o pád symbolu, který se ukázal být tak dutý, jako systém, který přísahal zničit.
436
Diskuse