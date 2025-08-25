Pentagon už celé měsíce blokuje ukrajinské údery v hloubi ruského území
25. 8. 2025
Neveřejný schvalovací proces na vysoké úrovni ministerstva obrany od konce jara brání Ukrajině vystřelit americké taktické rakety dlouhého doletu (ATACMS) na cíle v Rusku.
Ukrajina se přinejmenším v jednom případě pokusila použít ATACMS proti cíli na ruském území, avšak byla odmítnuta, uvedli dva představitelé.
Veto USA pro útoky na dlouhé vzdálenosti omezilo ukrajinské vojenské operace, zatímco se Bílý dům pokoušel přesvědčit Kreml, aby začal mírová jednání.
Elbridge Colby, náměstek ministra obrany pro politiku, vyvinul „mechanismus přezkoumání“, který má rozhodovat o žádostech Kyjeva ohledně použití amerických zbraní dlouhého doletu i zbraní poskytnutých Ukrajině evropskými spojenci, kteří spoléhají na americké zpravodajské informace a komponenty.
Zmíněný mechanismus dává ministru obrany Pete Hegsethovi konečné slovo v otázce, zda Ukrajina může použít rakety ATACMS k útoku na Rusko.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse