Polský prezident vetoval zákon o prodloužení dávek pro ukrajinské uprchlíky
26. 8. 2025
Karol Nawrocki tvrdí, že v Polsku by měli dostávat přídavky na děti pouze Ukrajinci, kteří pracují
Polský prezident vetoval zákon o prodloužení dávek pro ukrajinské uprchlíky v Polsku. Splnil tak svůj volební slib, že v době rostoucího protiukrajinského sentimentu mezi Poláky zpřísní sociální dávky.
Karol Nawrocki, který nastoupil do úřadu na začátku tohoto měsíce po vítězství v jarních volbách, uvedl, že přídavky na děti by měli dostávat pouze Ukrajinci, kteří pracují.
„Zůstáváme otevřeni poskytování pomoci ukrajinským občanům – to se nezměnilo,“ uvedl Nawrocki v prohlášení. „Ale po třech a půl letech by měl být náš zákon novelizován.“
Nawrocki vetoval návrh zákona, který by prodloužil platnost současného systému dávek, který měl vypršet v září, do března 2026. Od roku 2022 se v Polsku usadilo podle odhadů asi 1 milion uprchlíků, z nichž většinu tvoří ženy a děti.
Premiér Donald Tusk veto kritizoval, stejně jako další členové jeho vlády. „Nemůžeme trestat lidi za to, že přišli o práci – zejména ne nevinné děti. To je základ lidské slušnosti,“ napsala na X ministryně práce Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Příspěvky na děti činí 800 zlotých (4800 Kč) měsíčně.
„Prezident Nawrocki nesouhlasí s privilegovaným zacházením s občany jiných zemí,“ uvádí se v prohlášení vydaném jeho kanceláří. „Proto se rozhodl vetovat návrh zákona o pomoci ukrajinským občanům v jeho současné podobě a předloží vlastní právní návrhy.“
Vláda a prezident se ocitli v legislativní patové situaci. Tusk doufal, že prezidentské volby vyhraje jeho politický spojenec Rafał Trzaskowski, starosta Varšavy, ale těsné vítězství nakonec získal pravicový Nawrocki, což znamená, že může vetovat vládní zákony. Vláda může vetovat i návrhy prezidenta.
Místopředseda vlády a ministr pro digitální záležitosti Krzysztof Gawkowski tvrdil, že vetováním zákona Nawrocki také ohrozil pokračování financování satelitního internetu Starlink pro Ukrajinu ze strany Polska. „To je konec internetu Starlink, který Polsko poskytuje Ukrajině v době války,“ napsal na Twitteru. Mluvčí Nawrockiho řekl agentuře Reuters, že platby za Starlink mohou pokračovat, pokud parlament do konce září přijme navrhovaný prezidentský zákon.
Polsko bylo jednou z nejvstřícnějších zemí v Evropě vůči Ukrajincům po ruské invazi v únoru 2022. Miliony Poláků se přihlásily jako dobrovolníci na pomoc na hranicích, přispívaly na charitativní účely nebo otevřely své domovy uprchlíkům.
Postupem času se protukrajinské nálady pomalu zvyšují, a to navzdory studiím, které ukazují, že příliv Ukrajinců polské ekonomice prospívá. Studie polské Národní rozvojové banky z letošního roku zjistila, že Ukrajinci odvedli na daních více, než kolik dostali na dávkách, a že jejich práce je pro ekonomickou stabilitu zásadní.
Nenávist podněcují politici, kteří se snaží získat body. Trzaskowski, liberální prezidentský kandidát, poprvé vyzval k zpřísnění pravidel pro přístup Ukrajinců k dávkám během své neúspěšné volební kampaně. Tehdy jeho navrhovaná opatření podpořil Tusk.
Častým zdrojem nevraživosti ve Varšavě jsou také historické otázky, protože mnoho Poláků je rozhořčeno glorifikací válečného nacionalistického hnutí na Ukrajině, které bylo zodpovědné za masakry židů a Poláků.
Nawrocki v pondělí uvedl, že chce novelizovat polský trestní zákoník tak, aby propagace ukrajinského nacionalistického vůdce Stepana Bandery byla postavená na roveň propagace nacismu a sovětského komunismu, které jsou podle polského práva zakázány.
Bartosz Cichocki, který byl do roku 2023 polským velvyslancem na Ukrajině, uvedl, že současné postoje veřejnosti jsou do jisté míry nevyhnutelné poté, co se Polsko stalo dočasným domovem pro velké množství Ukrajinců.
