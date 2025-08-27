Izrael zabil v Gaze 51 lidí, dalších 10 Palestinců zemřelo hlady
27. 8. 2025
Bývalý britský premiér Blair a bývalý Trumpův vyslanec pro Blízký východ Kushner se zúčastnili schůzky v Bílém domě o Gaze
Bývalý britský premiér Tony Blair a bývalý Trumpův vyslanec pro Blízký východ Jared Kushner se zúčastnili schůzky s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o válce v Gaze, uvedl vysoký představitel Bílého domu.
Úředník řekl agentuře Reuters, že na schůzce byly projednány všechny aspekty situace v enklávě, včetně zvýšení dodávek potravinové pomoci, zajatců, poválečných plánů a dalších.
Podle úředníka se jednalo o „pouhou politickou schůzku“, jaké Trump a jeho tým pořádají často.
Druhý představitel Bílého domu uvedl, že Trump „jasně dal najevo, že chce, aby válka skončila, a že chce mír a prosperitu pro všechny v regionu“.
Britská novinářka říká, že útoky na reportéry v Gaze jsou „smrtí žurnalistiky“
Bývalá moderátorka britského rádia LBC Sangita Myska říká, že zabíjení palestinských novinářů v Gaze není jen příběhem jednotlivců, ale „smrtí žurnalistiky“.
„Pokud Izrael nebude hnán k odpovědnosti za porušení ochrany novinářů v Gaze podle mezinárodního práva, mezinárodní společenství dává zelenou všem zemím na světě, že nás mohou beztrestně zabíjet jen za to, že děláme svou práci,“ řekla Myska na vigilii v Londýně, kterou pořádala pobočka Národní unie novinářů pro nezávislé novináře.
V pondělí izraelský útok na Násirovu nemocnici v jižní Gaze zabil nejméně 21 lidí, včetně pěti novinářů, což mezinárodní organizace označily za útok na sdělovací prostředky.
Od začátku izraelské války v Gaze v říjnu 2023 bylo zabito více než 270 novinářů.
Členské státy Rady bezpečnosti OSN vydaly tři naléhavé výzvy pro Gazu
Slovinská zástupkyně velvyslance při OSN Ondina Blokar Drobicová vyzývá k třem naléhavým opatřením, na nichž se shodlo 14 členských států Rady bezpečnosti, v souvislosti s pokračujícím hladomorem v Gaze:
Ve svém prohlášení 14 členských států Rady bezpečnosti OSN označuje hladomor v Gaze za „krizi způsobenou člověkem“.
Persaud dodává, že zástupci členských států, které podepsaly prohlášení odsuzující hladomor v Gaze, jsou „obzvláště znepokojeni mírou akutní podvýživy u dětí“.
„Konstatujeme, že nejméně 41 000 dětí je od nynějška do června 2026 vystaveno zvýšenému riziku podvýživy. Jedná se o krizi způsobenou člověkem. Používání hladomoru jako válečné zbraně je podle mezinárodního humanitárního práva jasně zakázáno.
„Hladomor v Gaze musí být okamžitě zastaven. Mezinárodní humanitární právo musí být respektováno a rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2417 z roku 2018 musí být provedena.“
Členové Rady bezpečnosti OSN vyjadřují „znepokojení“ nad hladomorem v Gaze
Zástupkyně Guyany při OSN Trishala Persaud vyjádřila „znepokojení“ nad zjištěním IPC o hladomoru v některých oblastech Gazy.
V prohlášení podepsaném dalšími členy OSN, kteří se zúčastnili briefingu o této oblasti, Persaud přečetla, že se jedná o „první případ“, kdy byl na Blízkém východě vyhlášen hladomor.
„Očekává se, že do června 2026 bude trpět akutní podvýživou nejméně 132 000 dětí. Starší osoby a osoby s chronickými onemocněními jsou také nadále neúměrně postiženy konfliktem a patří mezi zranitelné skupiny, které podle zpráv podléhají úmrtí v důsledku podvýživy.“
Členové Rady bezpečnosti – s výjimkou USA – tvrdí, že Izrael musí změnit kurz v Gaze
Společné prohlášení 14 z 15 členů Rady bezpečnosti OSN vyzvalo Izrael, aby zastavil další rozšiřování své vojenské operace v Gaze.
Prohlášení, které USA nepodepsaly, také:
podporuje globální systém monitorování hladomoru IPC, který potvrdil hladomor v Gaze.
„Tisíce palestinských dětí jsou s námi v této místnosti“
Riyad Mansour, stálý pozorovatel Palestiny při OSN, nyní hovoří v Radě bezpečnosti.
Řekl, že „tisíce palestinských dětí jsou s námi v této místnosti. Vidím je. Cítím je,“ řekl s hlasem chvějícím se dojetím.
„Jsou to andělé. Přicházejí k vám a poslouchají vás všechny, a jsem vděčný téměř všem z vás, kteří jste řekli tolik dobrých věcí a požadovali okamžité příměří,“ řekl.
„Ti andělé, kteří neznají nenávist, vám podávají ruce. Chceme mír. Chceme příměří. Chceme jídlo. Chceme léky. Chceme tuto válku trvale zastavit,“ řekl Mansour.
Frankfurt zakazuje protest požadující konec války v Gaze
United4Gaza, skupina stojící za protestem plánovaným na sobotu v německém městě, říká, že se obrátí na soud, aby zákaz zrušil, a bude bojovat „až do posledního dechu za naše základní právo na svobodu shromažďování“.
Úřady ve Frankfurtu zakázaly pochod jako „potenciálně antisemitské shromáždění“.
Starosta města Mike Josef z levicové Sociálně demokratické strany zákaz podpořil.
Propalestinští aktivisté v Německu obviňují úřady země z tvrdého postupu proti kritice Izraele a omezování propalestinských projevů.
Izraelské síly napadly obyvatele v Sebastii, severozápadně od Nablusu
Izraelské síly napadly neupřesněný počet obyvatel během razie ve městě Sebastia, severozápadně od Nablusu na okupovaném Západním břehu.
Předseda vesnické rady Mohammed Azem řekl agentuře Wafa, že izraelské síly vtrhly do města před více než 24 hodinami, některé domy proměnily v vojenské kasárny a na střechách jiných rozmístily odstřelovače.
Dodal, že izraelské síly od úterního večera provádějí razie v palestinských domech, prohledávají je a ničí jejich obsah.
Síly také napadly některé obyvatele, z nichž jeden byl kvůli svému kritickému stavu převezen do nemocnice na ošetření, řekl Azem.
Izraelští vojáci také provedli razie v některých obchodech a ukradli z nich peníze a zboží, řekl Azem.
Počet obětí izraelských útoků v Gaze ve středu stoupl na 51, včetně 12 lidí, kteří hledali pomoc, sdělily lékařské zdroje.
Izrael požaduje stažení zprávy podporované OSN, která vyhlásila hladomor v Gaze
Izrael vyzval iniciativu Integrated Food Security Phase Classification Initiative (IPC) podporovanou OSN, aby stáhla zprávu, která oficiálně vyhlásila hladomor v některých částech Gazy.
„Izrael požaduje, aby IPC okamžitě stáhla svou zfalšovanou zprávu a zveřejnila oznámení,“ řekl na tiskové konferenci generální ředitel izraelského ministerstva zahraničí Eden Bar Tal.
Tyto komentáře jsou nejnovějšími z Izraele, který obviňuje nebo naznačuje, že kritika jeho jednání v Gaze ze strany jiných zemí nebo mezinárodních orgánů pomáhá Hamásu nebo je antisemitská.
Izraelský ministr kultury chválí nelegální osady jako „vodítko“ a doufá v jejich rozšíření
Izraelský ministr kultury Miki Zohar ocenil krok vlády zřídit více nelegálních osad na okupovaném Západním břehu a vyjádřil naději, že se budou s podporou USA dále rozšiřovat po celém území.
„Osady jsou pro nás vodítkem; rozšiřujeme je a posilujeme,“ uvedl Zohar v komentáři zveřejněném izraelským médiem Arutz Sheva.
Probíhající projekty osad na okupovaném Západním břehu jsou „významným úspěchem“, řekl a dodal, že „možná brzy uděláme totéž v Gaze“.
„Neméně důležitá než osady je však otázka suverenity,“ zdůraznil, zřejmě s odkazem na izraelskou anexi palestinského území. „Jakmile zavedeme suverenitu, můžeme říci, že jsme dosáhli něčeho skutečného.“
Dodávky pomoci jsou „nedostatečné“ a jsou neustále pleněny
Rodinám docházejí strategie přežití. Rodiče se spoléhají na sporadické dodávky pomoci a vynechávají jídla, aby se ujistili, že jejich děti se nají jako první.
Dodávky pomoci zůstávají nedostatečné, neorganizované a často jsou rabovány hladovými davem a ozbrojenými gangy, které využívají rozpadu práva a pořádku. Izrael systematicky nutí řidiče nákladních vozidel s pomocí, aby jezdili po konkrétních trasách, které je vystavují rabování. Sklady OSN jsou téměř prázdné, protože nákladní vozy s pomocí nedorazí bezpečně, aby vyložily bedny s potravinami.
Na druhou stranu, podle toho, co vidíme na místě, Izrael umožňuje velkému počtu komerčních nákladních vozidel vjezd do Gazy, aby později zaplavily místní trhy. Chápeme, že tyto komerční nákladní vozy jsou silně zabezpečeny bezpečnostním personálem, zatímco nákladní vozy s humanitární pomocí zabezpečeny nejsou.
To v důsledku vede k tomu, že mezinárodní společenství má dojem, že trhy v Gaze jsou plné produktů. Lidé však procházejí obrovskými finančními těžkostmi, které jim brání tyto produkty kupovat.
Proto i nadále vidíme tisíce lidí, kteří podnikají obtížné cesty do kontroverzních center pomoci GHF ve střední a jižní Gaze. Proto i nadále denně vidíme úmrtí v důsledku těžké podvýživy.
Zabitá novinářka Mariam Abu Daqqa měla jako brnění novinářskou vestu a jako zbraň fotoaparát
Amar Bendjama, stálý zástupce Alžírska při OSN, ukázal Radě bezpečnosti OSN fotografii Mariam Abu Daqqa, 33leté palestinské novinářky, která byla zabita při pondělním izraelském útoku na nemocnici Nasser.
„Její brnění byla novinářská vesta, její zbraň fotoaparát,“ řekl, když fotografii zvedl nad hlavu.
Gabriel Elizondo z Al Jazeery, který reportoval z ústředí OSN v New Yorku, řekl, že když Bendjama „zvedl fotografii, řekl: ‚Přečtu vám rozloučený dopis, který zanechala svému jedinému synovi‘, a když četl její slova, zadrhl se a začal zadržovat slzy“.
„V sále Rady bezpečnosti bylo při tom ticho, že by bylo slyšet spadnout špendlík, což jen dokazuje, jak emotivní to pro mnoho velvyslanců bylo a jak to byl skutečně okamžik, kdy se vzdávala čest novinářům a vzpomínalo se na jejich oběť,“ řekl Elizondo.
Šéfka humanitární pomoci EU vyzývá blok k rozhodnému jednání v krizi v Gaze
Hadja Lahbib vyzvala Evropskou unii, aby přijala tvrdší opatření v souvislosti s válkou v Gaze, protože rozdíly mezi členskými státy brzdí snahy o potrestání Izraele.
„Nacházíme se v bodě zlomu a nyní je čas, aby EU jednala způsobem, který odpovídá jejímu mezinárodnímu postavení,“ řekla novinářům Lahbib, evropská komisařka pro humanitární pomoc a krizové řízení. „Nyní je čas, aby EU našla společný hlas ohledně Gazy.“
Rozpory uvnitř 27členného bloku mezi zeměmi podporujícími Izrael a zeměmi podporujícími Palestince vedly k tomu, že EU často zůstávala bezmocná tváří v tvář zoufalé humanitární krizi v Gaze.
„Nemůžeme jen nečinně přihlížet, jak jsou zabíjeni a umírají hlady nevinní civilisté, humanitární pracovníci a novináři,“ řekla Lahbibová. „Záchrana životů vyžaduje politickou odvahu najít silný hlas, který odráží naše hodnoty a principy.“
Hladomor v Gaze kvůli „omezeným a ohroženým“ dodávkám pomoci, říká představitelka OSN
Joyce Msuya, náměstkyně generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a zástupkyně koordinátora nouzové pomoci, řekla Radě bezpečnosti, že „více než půl milionu lidí v Gaze v současné době čelí hladomoru, bídě a smrti“.
„Do konce září by tento počet mohl přesáhnout 640 000. ... Prakticky nikdo v Gaze není hladu ušetřen,“ řekla Msuya.
Vysvětlila, že hladomor je výsledkem více než 22 měsíců „omezených a ohrožených“ dodávek naléhavě potřebné humanitární pomoci, oslabeného zdravotního systému, špatných hygienických podmínek a nedostatku adekvátního přístřeší.
Navzdory nárůstu počtu nákladních vozidel vstupujících do enklávy je podle Msuya zapotřebí mnohem více, aby bylo možné nakrmit obyvatele Gazy, a všechna omezení musí být zrušena.
Msuya vyzvala radu, aby „okamžitě zajistila“ ukončení bojů v Gaze, aby se zabránilo šíření hladomoru, propustila všechny zajatce a chránila civilisty a kritickou infrastrukturu.
„V Gaze panuje hladomor, uměle vyvolaný hladomor, předvídatelný hladomor, hladomor způsobený člověkem“: Save the Children
Inger Ashing, generální ředitelka Save the Children International, rovněž sdělila Radě bezpečnosti OSN, že kliniky této nevládní organizace v Gaze „jsou přetížené potřebami, každá lavička je zaplněna podvyživenými dětmi a jejich matkami, ale naše kliniky jsou nyní téměř tiché. Děti nemají sílu mluvit ani křičet bolestí.“
„Leží tam, vyhublí, doslova chřadnou – jejich malá tělíčka přemohla hlad a nemoci, lékařské a speciální výživové doplňky, které potřebují, jsou téměř vyčerpány,“ řekla.
„Pár kilometrů odtud čeká moře zásob, tisíce a tisíce nákladních aut plných životně důležitých věcí, ale všechno je zablokované,“ řekla.
„V posledních několika týdnech stále více dětí říká, že si přejí zemřít. Jedno dítě napsalo: ‚Přeju si být v nebi, kde je moje matka. V nebi je láska. Je tam jídlo a voda.‘“
Izraelská vláda „s obavami sleduje“ dnešní schůzku Trumpa o Gaze
Izraelský politický komentátor Ori Goldberg říká, že izraelská vláda je pravděpodobně znepokojena očekávaným dnešním setkáním v Bílém domě zaměřeným na válku v Gaze, která podle Trumpa skončí v příštích třech týdnech.
„Pokud jde o Izrael, den poté není žádoucí komoditou ... Izrael chce trvalý stav, kdy bude moci rozhodovat tak, jak uzná za vhodné,“ řekl Goldberg. „To je nová definice izraelské bezpečnosti: Děláme, co chceme, kdy chceme, a neplatíme za to žádnou cenu.“
„Tlak USA rezonuje nejúčinněji v Jeruzalémě,“ dodal.
Gaza „se propadá hlouběji do katastrofy“, okupované Západní břehy čelí „bezprecedentní krizi“: představitel OSN
Ramiz Alakbarov, humanitární koordinátor OSN pro okupovaná palestinská území a zástupce zvláštního koordinátora pro mírový proces na Blízkém východě, na zasedání Rady bezpečnosti OSN uvedl, že při své nedávné návštěvě Gazy „byl ohromen rozsahem zničení a utrpení“.
„Setkal jsem se s humanitárními pracovníky, kteří riskují své životy, aby doručili pomoc, zatímco sami žijí v nesnesitelných podmínkách. Viděl jsem obrovské osobní ztráty na obyvatelstvu, včetně vlastních zaměstnanců OSN, ale také mě inspirovalo neochvějné odhodlání našich zaměstnanců vykonávat svou práci, jak dnes říkají,“ uvedl prostřednictvím videokonference z Jeruzaléma.
Uvedl, že po více než 22 měsících války „se Gaza propadá do stále hlubší katastrofy, která se vyznačuje rychle rostoucím počtem civilních obětí a masovým vysídlováním“, a že zajatci držení ozbrojenými skupinami „nadále trpí v otřesných podmínkách“.
Alakbarov se také zabýval izraelskými akcemi na okupovaném Západním břehu, kde podle něj dochází k „bezprecedentní krizi, neúprosnému rozšiřování osad, demolici [a] eskalaci násilí“.
Sýrie odsoudila smrtící izraelský útok dronem a označila jej za porušení mezinárodního práva
Sýrie odsoudila izraelský útok dronem, při kterém v úterý zahynulo šest vojáků, a označila jej za „jasné porušení“ suverenity země.
V prohlášení syrské ministerstvo zahraničí označilo útok za „hrubé porušení mezinárodního práva a Charty Organizace spojených národů“.
Dodal, že útok představuje „jasné porušení suverenity a územní celistvosti Syrské arabské republiky“.
Izraelská armáda se k tomu zatím nevyjádřila.
Po pádu režimu Bašára Asada loni v prosinci Izrael provedl stovky útoků na vojenské cíle a zařízení po celé Sýrii.
Izrael také rozšířil svou okupaci syrských Golanských výšin tím, že obsadil demilitarizovanou nárazníkovou zónu, což je krok, který porušuje dohodu o stažení vojsk z roku 1974 uzavřenou se Sýrií.
Syrské ministerstvo zahraničí v pondělí prohlásilo, že Izrael vyslal 60 vojáků, aby převzali kontrolu nad oblastí uvnitř syrských hranic kolem hory Hermon, poblíž strategického kopce, který přehlíží Beit Jinn, nedaleko hranic s Libanonem v jižní Sýrii.
Izraelští osadníci zakládají a rozšiřují nelegální osady jižně od Hebronu
Izraelští osadníci začali rozšiřovat osadu v Khirbet Deir Razih, jižně od Hebronu na okupovaném Západním břehu.
Agentura Wafa informovala, že skupina ozbrojených osadníků začala rozšiřovat osadu, která byla založena loni v prosinci, a přivezla do této oblasti více než 30 karavan.
Izraelské buldozery a osadníci zničili přibližně 400 dunamů (40 hektarů; 99 akrů) palestinské půdy patřící rodině Amro, vykáceli stromy, zničili úrodu a vybudovali tříkilometrovou silnici.
Osadníci také začali zakládat novou osadu ve vesnici Umm al-Khair a rozšiřovat dvě další v Khallet al-Daba a Shaab al-Batm v Masafer Yatta, všechny oblasti jižně od Hebronu.
Samostatně ve stejné oblasti skupina osadníků napadla pastýře a jejich stáda ovcí v čtvrti at-Tarayan ve městě ad-Dhahiriya.
Mluvčí izraelské armády říká, že obyvatelé města Gaza budou nevyhnutelně nuceni odejít
Mluvčí izraelské armády v arabském jazyce Avichay Adraee řekl, že obyvatelé města Gaza, které izraelská armáda plánuje obsadit, budou nevyhnutelně nuceni odejít.
„Evakuace města Gaza je nevyhnutelná,“ řekl Adraee.
Oscarový filmař Almodóvar vyzývá Španělsko, aby přerušilo všechny styky s Izraelem kvůli Gaze
Španělský režisér Pedro Almodóvar vyzval Madrid, aby přerušil všechny diplomatické a obchodní styky s Izraelem kvůli jeho válce v Gaze, kterou označil za „genocidu“.
Ve videu zveřejněném na Instagramu jeho produkční společností vyzval španělského premiéra Pedra Sancheze, aby přesvědčil ostatní evropské lídry, aby učinili totéž.
„Žádám naši vládu, aby přerušila diplomatické, obchodní a všechny druhy vztahů se Státem Izrael jako projev odporu proti genocidě, kterou páchá na obyvatelstvu Gazy před zraky celého světa,“ řekl.
Almodóvar již dříve podepsal dopis spolu se španělskými umělci, včetně herce Javiera Bardema, v němž odsoudili „mlčení“ ohledně Gazy během filmového festivalu v Cannes v květnu.
Italská premiérka Meloniová označila útoky na nemocnici Nasser za „nepřijatelný útok na svobodu tisku“
Italská premiérka Giorgia Meloni je nejnovější světovou političkou, která odsoudila izraelský útok na nemocnici Nasser, při kterém v pondělí zahynulo 21 lidí, včetně pěti novinářů.
„Je to nepřijatelný útok na svobodu tisku a na všechny, kteří statečně riskují své životy, aby informovali o tragédii války,“ řekla Meloni během konference v přímořském městě Rimini.
Ve svém projevu Meloni také vyzvala Izrael, aby ukončil vojenskou okupaci Gazy, umožnil přístup pomoci do palestinské enklávy a zastavil rozšiřování nelegálních osad na okupovaném Západním břehu.
UNESCO odsuzuje zabití novinářů v Gaze a vyzývá k vyšetření útoků na Násirovu nemocnici
Audrey Azoulay, generální ředitelka Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), vydala prohlášení, v němž odsoudila zabití pěti novinářů při dvou izraelských leteckých útocích na nemocnici Nasser.
„Odsuzuji zabití novinářů Hossama Al-Masriho, Mohammeda Salamy, Mariam Abu Daqqy, Moaze Abu Taha a Ahmada Abu Azize a vyzývám k důkladnému vyšetření,“ uvedla Azoulay.
Vyzvala k dodržování rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2222, která odsuzuje všechny formy násilí proti novinářům a vyžaduje, aby státy zajistily novinářům bezpečné podmínky pro práci v terénu.
Lékař popisuje výzvy spojené s léčbou pacientů s akutní podvýživou v Gaze
Ahmed Alfarra, ředitel pediatrie a porodnice v Násirově nemocnici v jižním městě Khan Younis v Gaze, říká, že zařízení přijímá každý den případy podvýživy.
„Těžká akutní podvýživa je pro lékaře jednou z nejobtížnějších a nejnáročnějších diagnóz. Není to snadné – není to jako pneumonie, meningitida nebo akutní faryngotonzilitida,“ řekl Al Jazeera. „Většina dětských onemocnění vyžaduje sedm až deset dní léčby, než může být pacient propuštěn.“
Naopak, Alfarra uvedl, že pacienti s těžkou akutní podvýživou mohou potřebovat hospitalizaci po dobu jednoho, dvou nebo dokonce tří měsíců, spolu s dlouhodobým sledováním.
Alfarra uvedl, že pokud se podvýživa u dětí neléčí, může vést k „trvalým“ změnám. „To znamená, že i když bude pro tyto pacienty k dispozici jídlo, nemusí se úplně uzdravit,“ řekl.
„Například pokud mají problém ovlivňující jejich růstový hormon – jako je nedostatek růstového hormonu – mohou v budoucnu trpět malou postavou. I když budou mít k dispozici jídlo, možná nikdy nedosáhnou své potenciální výšky.“
Nekrolog popisuje al-Masriho, který se narodil a vyrůstal v Khan Younis, jako „zkušeného kameramana, jehož pozitivní přístup v nejnebezpečnějších situacích ho učinil populárním mezi úzce propojenou komunitou reportérů v Gaze“.
„Byl silný, vyrovnaný a odvážný i v těch nejnáročnějších situacích,“ řekla šéfredaktorka Reuters Alessandra Galloni. „Jeho ztrátu hluboce pociťují všichni v této redakci, kteří s ním pracovali.“
Al-Masri začal pracovat pro agenturu Reuters v květnu 2024, osm měsíců po začátku války v Gaze. V poslední době měl na starosti natáčení denních reportáží pro Reuters z nemocnice Nasser. Zanechal po sobě manželku, která trpí rakovinou, a čtyři děti ve věku 15, 18, 22 a 23 let, uvádí nekrolog.
Nekrolog byl zveřejněn poté, co byla agentura Reuters kritizována za své zpravodajství o smrtelném útoku, při kterém zahynul al-Masri, a také za své zpravodajství o izraelské válce v Gaze obecně.
„Agentura Reuters ve svém titulku nezmínila svého kameramana, který pro ni pracoval již několik měsíců. Ve svém článku ho jednoduše popsala jako „smluvního pracovníka“ agentury Reuters.
Počet obětí v Gaze stoupá
Podle ministerstva zdravotnictví enklávy bylo během posledních 24 hodin při izraelských útocích na Gazu zabito nejméně 75 Palestinců, včetně 18 lidí, kteří hledali pomoc, a 268 bylo zraněno.
Ministerstvo uvedlo, že z trosek předchozích izraelských útoků bylo také vyproštěno jedno tělo.
