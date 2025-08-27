Polovina dospělých ve Velké Británii se obává, že umělá inteligence jim vezme nebo změní práci
27. 8. 2025

Odborový svaz TUC volá po novém přístupu k technologii a větším zapojení pracovníků do rozhodování o jejím nasazení
Podle
průzkumu se polovina dospělých ve Velké Británii obává dopadu umělé
inteligence na svou práci, zatímco odboroví předáci volají po „radikální
změně“ v přístupu země k novým technologiím
.
Ztráta
zaměstnání nebo změny pracovních podmínek jsou největšími obavami pro 51
% z 2 600 dospělých dotazovaných pro Trades Union Congress, kteří
uvedli, že mají obavy z této technologie.
Umělá inteligence je
zvláštním důvodem k obavám pro pracovníky ve věku 25 až 34 let, přičemž
téměř dvě třetiny (62 %) dotazovaných uvedly takové obavy.
Průzkum
TUC byl zveřejněn v době, kdy řada velkých zaměstnavatelů – včetně BT,
Amazonu a Microsoftu – v posledních měsících uvedla, že pokroky v
oblasti AI by je mohly vést ke snižování počtu pracovních míst.
Britský trh práce se v důsledku ochlazování ekonomiky zpomaluje, přičemž oficiální míra nezaměstnanosti ve Velké Británii dosáhla čtyřletého maxima 4,7 %, ačkoli většina ekonomů se nedomnívá, že by to souviselo s urychlením investic do AI.
TUC se domnívá, že technologie AI mohou být prospěšné pro pracovníky a přispět ke zlepšení veřejných služeb, ale vyzývá vládu, aby zapojila pracovníky a odbory do zavádění AI na pracovištích, aby chránila pracovní místa a poskytla školení lidem, jejichž role budou nahrazeny AI.
Polovina dotázaných (50 %) uvedla, že chce mít slovo v tom, jak se AI používá na pracovištích a v širší ekonomice, místo aby to nechávala na podniky, zatímco pouze 17 % respondentů s tím nesouhlasilo.
V rámci svého plánu pro AI TUC požaduje, aby byly k miliardám liber z veřejných prostředků vynaložených na výzkum a vývoj AI připojeny podmínky, které zajistí, že pracovníci nebudou nahrazeni novými technologiemi.
Kromě toho chce záruky, že pracovníci obdrží „digitální dividendu“ z produktivity dosažené díky AI, a to tím, že bude od podniků vyžadovat, aby investovaly do dovedností a školení pracovníků, zlepšovaly mzdy a podmínky pro zaměstnance a umožňovaly pracovníkům podílet se na rozhodování podniků, včetně zastoupení pracovníků v představenstvech.
Odborová organizace varuje, že bez takových ochranných opatření, která umožňují pracovníkům rozhodovat o tom, kdy a jak se AI používá, by zvýšené využívání nových technologií mohlo vést k „nekontrolovatelné nerovnosti“, zhoršení pracovních podmínek a větším sociálním nepokojům.
Podle TUC by měly být posíleny také systémy sociálního zabezpečení a kvalifikace ve Velké Británii, aby se pomohlo udržet a rekvalifikovat pracovníky, jejichž pracovní místa jsou ohrožena AI.
Zástupkyně generálního tajemníka TUC Kate Bellová uvedla: „AI má potenciál přinést transformaci a pokud bude správně rozvíjena, mohou pracovníci těžit z nárůstu produktivity, který tato technologie může přinést.“
Dodala: „Alternativa je ponurá. Pokud nebude AI řízena a dostane se do nesprávných rukou, mohla by revoluce v oblasti AI upevnit nekontrolovatelnou nerovnost, protože pracovní místa budou degradována nebo nahrazena a akcionáři zbohatnou.“
