Jak Češi podporují genocidu. Je to trestné
28. 8. 2025
čas čtení < 1 minuta
Píše Stanislav Biler:
Skupina senátorů napsala dopis prezidentovi a premiérovi, v němž požadují pokračování české podpory genocidy bez kontextu.
Za Brno je tam podepsaný myslím každý, mimořádně bizarní je samozřejmě Standa Balík, který tenhle genocidní apel podepisuje také coby úřadující děkan fakulty sociální studií, wtf.
"Kdo volá po empatii bez kontextu, ten nepodporuje mír, ale prodlužuje válku" píší v situaci, kdy Izrael zabil zhruba 20 tisíc dětí, srovnal Gazu se zemí a rozpoutal hladomor.
To je rezignace na elementární hodnoty lidské existence. I bláto je víc člověk.
Pozn. red.: Upozorňujeme, že podpora genocidy je v ČR trestný čin, podle zákona máte být odsouzeni až na tři roky do vězení nepodmíněně.
433
Diskuse