Přepisuje Trumpova administrativa historii?
29. 8. 2025
Americký viceprezident JD Vance čelil rozsáhlému posměchu na sociálních sítích poté, co v televizním rozhovoru prohlásil, že 2. světová válka skončila vyjednáváním, a zároveň hájil diplomatický přístup prezidenta Donalda Trumpa v ruské válce proti Ukrajině.
"Druhá světová válka skončila bezpodmínečnou kapitulací Německa a Japonska, nikoli vyjednáváním," zveřejnil účet s názvem "Republikáni proti Trumpovi" na X, kde sdílel úryvek z rozhovoru s Vancem.
8. května 1945 nacistické Německo bezpodmínečně kapitulovalo poté, co diktátor Adolf Hitler zemřel sebevraždou. Spojenec nacistického Německa Japonsko se vzdalo později v srpnu, po americkém atomovém bombardování Hirošimy a Nagasaki.
To znamená další historický přešlap Trumpovy administrativy.
Prezident Trump opakovaně překrucoval historická fakta, aby vyhovovala jeho narativu. Tlačil na muzea, aby se přizpůsobila jeho světonázoru, a kritizoval je za to, že vykreslují americkou historii - zejména otroctví - v negativním světle.
Tým DW pro ověřování faktů zkoumá některá z Trumpových nejkontroverznějších historických tvrzení.
Trumpův zesnulý strýc a Unabomber
Ted Kaczynski, jeden z nejznámějších domácích teroristů známých jako "Unabomber", zabil tři lidi a zranil 23 dalších tím, že poslal výbušná zařízení, primárně zaměřená na vědce. Přiznal, že během téměř dvou desetiletí poslal 16 bomb.
V červenci Trump na akci v Pittsburghu v Pensylvánii prohlásil,že Kaczynského učil jeho zesnulý strýc John, bývalý profesor MIT. Kaczynski však navštěvoval Harvard a později Michiganskou univerzitu. Trumpův strýc zemřel v roce 1985, zatímco Kaczyński byl zatčen až v roce 1996. Příběh byl vyvrácen několika zpravodajskými kanály.
Zavádějící tvrzení o clech a Velké hospodářské krizi
Na červencovém zasedání kabinetu Trump řekl, že Velká hospodářská krize "by nikdy nenastala", pokud by Spojené státy zachovaly cla a nesprávně tvrdil, že cla byla obnovena "po Velké krizi".
Ve skutečnosti Velká hospodářská krizezačala v roce 1929 a trvala asi deset let. Smoot-Hawleyho zákon o clech z roku 1930, který měl chránit americké podniky, zvýšil dovozní cla a vyvolal odvetná cla z více než 20 zemí – prohloubil globální ekonomickou krizi poté, co Fordney-McCumberovo clo v roce 1922 již uvalilo cla na dovážené zboží.
Trump řekl, že varoval před invazí do Iráku
Trump dlouho tvrdil, že je proti invazi do Iráku v roce 2003. V červnu zopakoval: "Byl jsem velmi proti Iráku. Řekl jsem to nahlas a jasně," řekl, když stál na letištní ploše vedle Air Force One. "A já jsem skutečně řekl: 'Nechoďte dovnitř, nechoďte dovnitř.'"
CNN a Buzzfeed však v roce 2016 uvedly, že Trump vyjádřil podporu invazi během vystoupení v roce 2002 v pořadu The Howard Stern Show.
Sám Trump v debatě na prezidentské radnici s Andersonem Cooperem ze CNN řekl, že "to mohl říct" a dodal: "V době, kdy válka začala, jsem byl proti válce."
Washington Post také provedl kontrolu faktů již v roce 2016; a dokonce sestavil časovou osu Trumpových komentářů před invazí do Iráku v roce 2003, přičemž ukázal nesrovnalosti v jeho prohlášeních.
Trumpův tlak na přepsání historie v muzeích
Trump podepsal exekutivní příkaz, který nařizuje viceprezidentovi, členovi Smithsonian Board of Regents, aby odstranil "nevhodnou, rozdělující nebo protiamerickou ideologii" z muzeí Smithsonian, vzdělávacích center a Národní zoo, uvádí se v prohlášení zveřejněném Bílým domem.
Smithsonian Institution, největší muzeum a výzkumný komplex na světě, je z 62 % financován z federálních zdrojů a zahrnuje 17 muzeí ve Washingtonu, D.C. a dvě v New Yorku.
Na Truth Social Trump kritizoval Smithsonian za to, že se zaměřuje na to, "jak hrozná je naše země, jak špatné bylo otroctví a jak neúspěšní byli utlačovaní".
Před 250. výročím založení USA administrativa provedla revizi osmi muzeí, včetně Národního muzea americké historie a Národního muzea afroamerické historie a kultury. Byli požádáni, aby předložili plány výstav, vzdělávacích materiálů a digitálního obsahu.
Další muzea budou přezkoumána ve druhé fázi, uvedl Bílý dům v dopise Smithsonianu.
Minulý týden zveřejnil Bílý dům článek s názvem "Prezident Trump má pravdu ohledně Smithsonianu", který kritizuje výstavy, které se zaměřují na rasu, otroctví, sexualitu a imigraci.
V reakci na to podepsalo více než 150 kulturních organizací a více než 300 jednotlivců veřejné prohlášení, v němž potvrzují svůj závazek vůči umělecké svobodě a odolávání politickému tlaku.
I když prohlášení nejmenovalo Trumpa, odkazovalo na rostoucí obavy z vměšování do institucí, jako je Smithsonian a Kennedyho centrum.
Zdroj v angličtině: ZDE
