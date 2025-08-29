Americko-ruské rozhovory o Ukrajině by měly být soukromé, tvrdí Kreml
29. 8. 2025
"Diskutovat o konkrétních detailech vytržených z kontextu a na veřejnosti by jen stěží pomohlo celkovému výsledku záležitosti," řekl Peskov novinářům.
Poznámky mluvčího přicházejí v době, kdy americký prezident Donald Trump usiluje o rychlou mírovou dohodu, která by ukončila válku na Ukrajině.
Po samostatných setkáních s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a prezidentem Volodymyrem Zelenským na začátku tohoto měsíce Trump řekl, že dalším krokem bude bilaterální summit mezi ruskými a ukrajinskými lídry, který by se měl uskutečnit v příštích dvou týdnech.
Žádné skutečné datum pro přímé rozhovory mezi těmito dvěma stranami nebylo stanoveno.
Když byl Peskov dotázán, řekl, že jakýkoli krok ke zvýšení úrovně ruských a ukrajinských zástupců v mírových rozhovorech by vyžadoval důkladnou přípravu, aby byla zajištěna účinnost.
Šéfové ruského a ukrajinského vyjednávacího týmu podle něj zůstávají v kontaktu, ale Moskva zatím nemůže potvrdit, kdy se další kolo rozhovorů uskuteční.
Poslední kolo rozhovorů mezi ukrajinskou a ruskou delegací se uskutečnilo 23. července v Istanbulu. Navzdory malému pokroku v ukončení nepřátelských akcí obě strany od obnovení rozhovorů vyjednaly několik výměn zajatců.
Zelenskyj opakovaně vyjádřil připravenost k přímým jednáním. 18. srpna řekl, že je připraven diskutovat s Putinem o územních otázkách mezi čtyřma očima.
Setkání by znamenalo první setkání mezi Zelenským a Putinem od začátku totální ruské invaze v únoru 2022. Oba lídři se naposledy setkali v Paříži v prosinci 2019 v rámci rozhovorů v normandském formátu zprostředkovaných Francií a Německem.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse