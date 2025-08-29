Studie zjistila, že lidé denně vdechují až 68 000 mikroplastových částic
29. 8. 2025
Každý nádech, který lidé provedou ve svých domovech nebo autech, pravděpodobně obsahuje značné množství mikroplastů, které jsou dostatečně malé, aby se dostaly hluboko do plic, jak vyplývá z nové recenzované studie, která poukazuje na málo známou cestu expozice a zdravotní riziko.
Studie, publikovaná v časopise Plos One, odhaduje, že lidé mohou denně vdechnout až 68 000 drobných plastových částic. Předchozí studie identifikovaly větší kousky mikroplastů ve vzduchu, ale ty nepředstavují takovou zdravotní hrozbu, protože nezůstávají ve vzduchu tak dlouho a nepronikají tak hluboko do plicního systému.
Menší kousky měří mezi 1 a 10 mikrometry, což je asi sedmina tloušťky lidského vlasu, a představují větší zdravotní riziko, protože se mohou snáze šířit v celém těle. Závěry „naznačují, že zdravotní dopady vdechování mikroplastů mohou být závažnější, než si uvědomujeme“, napsali autoři.
„Byli jsme docela překvapeni množstvím mikroplastů, kterou jsme zjistili – byla mnohem vyšší, než se dříve odhadovalo,“ řekla Nadiia Yakovenko, výzkumnice v oblasti mikroplastů a spoluautorka studie z univerzity v Toulouse. „Částice jsou malé a je dobře známo, že se dostávají do tkání, což je nebezpečné, protože se mohou dostat do krevního oběhu a proniknout hluboko do dýchacího systému.“
Mikroplasty jsou drobné kousky plastu, které jsou buď záměrně přidávány do spotřebního zboží, nebo vznikají rozkladem větších plastů. Částice obsahují až 16 000 plastových chemikálií, z nichž mnohé, jako například BPA, ftaláty a PFAS, představují vážné zdravotní riziko.
Tato látka byla nalezena v celém lidském těle a může procházet placentární a mozkovou bariérou. Za hlavní cestu expozice byly považovány potraviny a voda, ale nový výzkum poukazuje na rizika spojená se znečištěním ovzduší. Mikroplasty jsou mimo jiné spojovány s chronickým zánětem plic, který může vést k rakovině plic.
Koncentrace v ovzduší uvnitř budov jsou mnohem vyšší než venku, což je podle autorů studie znepokojivé, protože lidé tráví asi 90 % dne uvnitř budov. Yakovenko uvedla, že koncentrace uvnitř budov jsou vyšší, protože se jedná o uzavřené prostředí s vysokým obsahem plastů na malém prostoru a obecně špatnou ventilací.
Studie měřila ovzduší v několika místnostech v několika bytech a také v kabinách automobilů, když autoři jeli autem. Za zdroj mikroplastů v bytech se považuje rozkládající se plast v spotřebních výrobcích, od oděvů přes kuchyňské potřeby až po koberce.
Prakticky jakákoli lidská činnost mikroplasty rozvíří, protože jsou tak lehké. Koncentrace byly mnohem vyšší v bytě, ve kterém žily dvě osoby, protože prakticky jakákoli lidská činnost rozvíří částice. Menší částice zůstávají ve vzduchu déle, protože jsou lehčí, uvedl Yakovenko.
„Jakýkoli pohyb vzduchu, vibrace, váš pohyb, když chodíte, sedíte, stojíte, když otevřete okno – to vše částice znovu rozvíří,“ řekl Yakovenko.
Koncentrace plastů ve vzduchu v autech byla mezitím asi čtyřikrát vyšší než v bytech. Protože se jedná o menší uzavřené prostředí, mají auta vyšší koncentraci plastů a ventilace není dobrá, řekl Yakovenko. Vědci porovnali mikroplastický materiál s materiálem použitým na palubní desce, klikách dveří, volantu a dalších součástech.
I když je nemožné se vyhnout všem mikroplastům ve vzduchu, lze expozici snížit tím, že z domácího prostředí odstraníte co nejvíce plastů – kupujte výrobky ze dřeva, kovu a přírodních vláken nebo materiálů.
Zdroj v angličtině ZDE
