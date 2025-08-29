Egypt cvičí palestinské síly, aby ovládly poválečnou Gazu
29. 8. 2025
Egypt začal cvičit stovky Palestinců, aby se stali součástí síly čítající až 10 000 mužů, která má zajistit bezpečnost v Pásmu Gazy, zatímco se arabské země sjednocují kolem vize poválečné Gazy bez Hamásu, uvedli arabští představitelé.
Potenciální členové sil již zahájili bezpečnostní výcvik v egyptských vojenských akademiích, uvedli arabští představitelé. Většina Palestinců v jednotce by pocházela z bezpečnostních služeb Palestinské samosprávy na Západním břehu, uvedli představitelé. Někteří Palestinci z frakce Fatahu – sekulární nacionalistické palestinské politické strany a rivala Hamásu – by také mohli pocházet z Gazy, dodali.
Plán na rozmístění bezpečnostních sil Palestinské samosprávy v Gaze bude pravděpodobně čelit opozici Izraele, který prohlásil, že nedovolí vládě vládnout poválečné Gaze. To postavilo Izrael proti arabským zemím, které jsou připraveny zasáhnout a pomoci převzít Gazu po válce, protože trvají na roli Palestinské samosprávy, píší Summer Said a Benoit Faucon.
O podrobnostech složení mezinárodních sil, které zahrnou palestinský bezpečnostní personál, se v některých arabských zemích stále diskutuje. Například Spojené arabské emiráty chtějí, aby byly provedeny reformy úřadu, než podpoří jeho začlenění do poválečné role. Kromě Palestinců bude většina arabských sil pocházet z Egypta, menší počet z Jordánska a států Perského zálivu, uvedli představitelé.
Snaha vycvičit Palestince, aby převzali bezpečnost od Hamásu v Gaze, přichází v době, kdy se mnoho arabských zemí začalo výslovně stavět proti zapojení Hamásu v této enklávě. V červenci dvaadvacetičlenná Arabská liga poprvé vyzvala Hamás, aby složil zbranaě a ukončil svou vládu v Gaze. Izrael již dlouho požaduje, aby se Hamás vzdal vojenské a vládní kontroly nad enklávou – a propustil zbývající izraelská rukojmí – aby válka skončila.
"Hamás by neměl být součástí následujícího dne," řekl Mahmúd al-Habbaš, hlavní poradce prezidenta Palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse, který potvrdil plán vycvičit až 10 000 příslušníků bezpečnostního personálu. "Bez Palestinské samosprávy je to buď Hamás, nebo chaos." Řekl, že se očekává, že mezinárodní společenství pokryje náklady. Kontingent 5 000 příslušníků bezpečnostního personálu bude vyslán do Egypta na výcvik v první den příměří a ten bude trvat asi šest měsíců, řekl Habbaš.
Představitel Hamásu řekl, že arabský návrh na vytvoření mezinárodních sil "není ani životaschopný, ani praktický" a dodal, že nepalestinské síly nebudou nikdy přijaty ani úspěšné.
V podobném duchu Egypt a Katar minulý týden předložily Hamásu plán na vytvoření mezinárodní síly složené převážně z arabského bezpečnostního personálu. Tyto síly by zahrnovaly bezpečnostní síly Palestinské samosprávy, které Egypt začal cvičit, uvedli představitelé. Hamás odmítl návrh, který požadoval, aby se skupina vzdala veškeré vojenské a politické kontroly nad Gazou.
Hamás místo toho řekl, že přijme dřívější návrh Izraele a USA, který zahrnoval šedesátidenní příměří, které by osvobodilo 10 rukojmích výměnou za stovky palestinských vězňů. Izrael má v Káhiře delegaci, která má diskutovat o příměří, ale katarský mluvčí v úterý řekl, že Izrael na návrh Hamásu nereaguje a požádal mezinárodní společenství, aby na Izrael vyvíjelo tlak.
"Míč je nyní na straně Izraele, který se zdá být neochotný dosáhnout dohody," řekl. Úřad úřadu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na žádost o komentář neodpověděl.
Izrael se postavil proti Gaze ovládané Palestinskou samosprávou, poloautonomním orgánem, který dohlíží na části Západního břehu. Netanjahu vykreslil tuto samosprávu jako podporovatele terorismu, čímž se od Hamásu příliš neliší. Navzdory této kritice Netanjahua Izrael koordinuje bezpečnost s Palestinskou samosprávou na Západním břehu.
Neschopnost přivést do Gazy nové palestinské vedení často znamenala, že když izraelské síly ustoupí z oblasti, kterou dobyly, Hamás se okamžitě znovu objeví. Izraelští bezpečnostní analytici a bývalí představitelé dlouho tvrdili, že Palestinská samospráva je jediným řešením v boji proti vládě Hamásu v Gaze.
Amir Avivi, bývalý izraelský obranný činitel, který má blízko k současné vládě, řekl, že Izrael nepřijme síly Palestinské samosprávy, aby kontrolovaly Gazu. Netanjahuova kancelář neodpověděla na žádost o komentář k egyptskému úsilí.
"Egypťané chtějí, aby Palestinská samospráva byla v Gaze a to je něco, co Izrael neakceptuje," řekl Avivi. Dodal, že každodenní bezpečnost v Gaze bude pravděpodobně prováděna místními obyvateli, kteří nejsou spojeni s Hamásem nebo vládou, a že Izrael si ponechá celkovou bezpečnostní kontrolu nad enklávou.
Palestinci mají také malou důvěru v tuto autoritu. Květnový průzkum palestinského výzkumníka Chalíla Šikakiho zjistil, že 81 % Palestinců si přeje, aby prezident Mahmúd Abbás odstoupil. Vláda je již dlouho sužována obviněními z korupce a mnoho Palestinců ji považuje za kolaboranta při izraelské okupaci Západního břehu Jordánu.
Výcvik sil je "pokusem arabských států rehabilitovat Palestinskou samosprávu, která trpí krizí legitimity," řekl Khaled Elgindy, hostující vědec v Centru pro současná arabská studia na Georgetownské univerzitě.
Palestinská samospráva tvrdí, že Hamás by se měl změnit na nemilitantní politickou stranu a vzdát se kontroly nad Gazou. Autonomní vláda vždy trvala na tom, že její politika vůči islamistickému rivalovi je odlišná od politiky Izraele, který chce tuto militantní organizaci zcela zničit.
I kdyby Izrael přijal bezpečnostní síly této samosprávy v Gaze, poválečný plán bude muset najít způsob, jak rehabilitovat bývalé policisty Hamásu do bezpečnostních sil, nebo riskovat rozkol v tom, kdo zajišťuje bezpečnost enklávy, řekl Hussein Ibish, vedoucí vědecký pracovník Arab Gulf States Institute, mozkového trustu se sídlem ve Washingtonu. Plán bude také potřebovat podporu Američanů, kteří budou pravděpodobně těmi, kdo budou nejvíce schopni tlačit na Izraelce, aby jej přijali.
"Pokud Američané nebudou Izraelce nutit, jaký to má smysl?" řekl Ibish.
Plán na výcvik bezpečnostních sil přichází v době, kdy se zdá, že jednání o příměří dosahují jen malého pokroku. Izraelská delegace v Káhiře diskutuje o návrhu Hamásu na dočasné příměří, které je téměř totožné s nabídkou, kterou Izrael učinil v červenci před rozpadem rozhovorů. Netanjahu řekl, že podporuje jedinou dohodu, která by osvobodila všechna rukojmí a ukončila politickou a vojenskou kontrolu Hamásu nad Gazou.
Navzdory rostoucímu konsensu mezi klíčovými arabskými zeměmi včetně Egypta, Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie, že Hamás se musí vzdát moci v Gaze, Američany označená teroristická skupina vykazuje jen málo známek toho, že by se podvolila. Podle palestinských zdravotnických úřadů, které neuvádějí, kolik z nich byli bojovníci, bylo zabito více než 62 000 Palestinců. Části enklávy byly zcela zničeny. A Palestinci nadále čelí krutému hladu a podvýživě.
Militantní skupina byla také oslabena v Gaze. Většina jejího nejvyššího vedení, včetně Jahjá Sinwára, architekta smrtícího útoku na Izrael ze 7. října 2023, byla Izraelem v průběhu války zabita. Stále více má problémy zaplatit své bojovníky a udržovat zákon a pořádek. Přesto se předpokládá, že skupina má stále asi 20 000 bojovníků, i když mnoho z nich jsou nevycvičení noví rekruti.
Zdroj v angličtině: ZDE
