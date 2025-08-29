Ředitelka amerických tajných služeb zveřejnila jméno agenta CIA, který pracoval v utajení v Rusku
Minulý týden Gabbard zbavila 37 bývalých a současných zpravodajských důstojníků přístupu k utajovaným informacím, bez nichž není zpravodajský důstojník prakticky schopen vykonávat své povinnosti. Většina lidí na seznamu buď hodnotila ruské vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016, které Trump vyhrál poprvé, nebo v roce 2019 podepsala dopis vyzývající k jeho impeachmentu. Gabbard si možná nebyla vědoma toho, že jeden z těchto zaměstnanců pracoval v utajení, řekla The Wall Street Journal osoba obeznámená s následky zveřejnění seznamu. Tři další řekli novinám, že Gabbard a její podřízení nekonzultovali její vypracování s CIA.
Důstojník CIA, jehož prověrka byla minulý týden zrušena, je dlouholetým specialistou agentury na Rusko. Odhalení totožnosti tajného zaměstnance nebo zpravodajského agenta je ve Spojených státech trestným činem, i když není jasné, zda se toto ustanovení zákona vztahuje na zveřejnění informací vládní agenturou nebo na samotné zařazení jména na seznam. Podle dvou zdrojů CIA obdržela seznam večer před zveřejněním, ale nevěděla, že ho Gabbard zveřejní ve svém příspěvku na X.
"Chytrý" ředitel národní rozvědky by se poradil s CIA, než by veřejně identifikoval tajného důstojníka, komentoval situaci Larry Pfeiffer, bývalý výkonný ředitel CIA zodpovědný za operace, personální obsazení a rozpočet: "Mohlo by to ohrozit utajovací procedury CIA a vztahy se zahraničními vládami."
Odtajněný důstojník CIA zastával více než 20 let různé zpravodajské pozice a v letech 2014 až 2017 byl expertem na Rusko a Eurasii v Národní zpravodajské radě. Letos tento muž vystoupil na tajné zpravodajské konferenci, kde byl představen jako vysoký představitel centra CIA v Evropě a Eurasii.
Trump považuje za nepřátele ty, kteří i z titulu svých úředních povinností proti němu v minulosti jakkoli jednali. V Bílém domě například zahájil útok na právnické firmy, které nebyly na jeho straně, stejně jako na úředníky CIA a FBI, kteří vyšetřovali ruské vměšování do voleb.
V červenci Gabbard předložila Trumpovi na setkání v Oválné pracovně seznam 37 takových zaměstnanců a prezident řekl, že ti, kteří jsou stále ve vládních službách, by měli být propuštěni, řekl WSJ úředník v kanceláři ředitele národních zpravodajských služeb, který byl přítomen. Při informování o zrušení přístupu k utajovaným informacím od těchto lidí Gabbard napsala, že jednala podle Trumpových pokynů.
