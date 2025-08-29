Trump chce zpátky "ministerstvo války". Zde je důvod, proč se tak už nejmenuje
29. 8. 2025
"Říkáme tomu ministerstvo obrany, ale mezi námi si myslím, že ten název změníme," řekl novinářům během setkání s jihokorejským prezidentem Lee Jae Myungem v Bílém domě.
Na jiné akci v Bílém domě ve stejný den Trump řekl, že chce změnu názvu, protože "chceme obranu, ale chceme také útok". V červnu a červenci se zmínil o ministru obrany Petu Hegsethovi jako o svém "ministru války" a řekl, že název ministerstva byl změněn v důsledku politické korektnosti.
Ale podle odborníků na národní bezpečnost a záznamů z administrativy prezidenta Harryho S. Trumana tomu tak nebylo. Po skončení 2. světové války v roce 1945 Truman zorganizoval rozsáhlou reorganizaci starého ministerstva války – které se v roce 1949 stalo ministerstvem obrany – aby zlepšil efektivitu národní bezpečnosti a soudržnost mezi armádou a námořnictvem, které byly pod nezávislými vládními ministerstvy.
"Šlo o byrokratickou centralizaci pro řízení tvrdé moci do budoucna, jejímž primárním cílem by byla obrana, nikoli válka, která byla chápána po hrůzách 2. světové války jako agresivní akt," říká Krister Knapp, profesor historie na Washingtonské univerzitě v St. Louis.
Zatímco Washington Post nemohl okamžitě ověřit, jak nebo kdy by ke změně názvu mohlo dojít, takový krok bude pravděpodobně vyžadovat zákon Kongresu, protože ministerstvo obrany bylo vytvořeno prostřednictvím tohoto řídícího orgánu. Ministerstvo obrany nebylo možné okamžitě zastihnout, aby se vyjádřilo.
Prezident George Washington vytvořil ministerstvo války v roce 1789. Dohlíželo na armádu, zatímco na námořnictvo a námořní pěchotu dohlíželo od roku 1798 samostatné ministerstvo námořnictva. Tato struktura zůstala až do roku 1947, kdy Truman získal souhlas Kongresu k vytvoření Národního obranného establishmentu, který by dohlížel na armádu, námořnictvo a nově vytvořené letectvo. V roce 1949 se z National Defense Establishment stalo dnešní ministerstvo obrany.
Truman oznámil plány na takovou novou vládní strukturu již v dubnu 1946, kdy řekl, že jeho politickým cílem je "sjednocení všech našich ozbrojených služeb do jednoho ministerstva".
"Sjednocení neznamená podřízení jakéhokoli odvětví služby," řekl Truman davu v Chicagu, možná vědom si potenciálního odporu mezi armádními generály nebo admirály námořnictva, kteří považovali jeho návrh za hrozbu pro tradiční autonomii jejich příslušných služeb.
"Neznamená to ztrátu identity. Znamená to přesně to, co říká slovo – sjednocení," pokračoval Truman. "Znamená to koncentraci a soudržnost našich nejlepších vojenských myšlenek a našich nejlepších vojenských zdrojů, zaměřených na maximální efektivitu. Znamená to využít našich zkušeností z 2. světové války pro mír ve světě."
Skepse ohledně vytvoření ministerstva obrany a obavy ze ztráty autonomie ve prospěch jiných služeb propukly v námořnictvu v epizodě známé jako "Vzpoura admirálů" v roce 1949. Vysocí námořní důstojníci a záložníci se neúspěšně spikli, aby sesadili Trumanova ministra obrany Louise Johnsona, kterého považovali za nepřátelského vůči námořnictvu.
Trumanova reorganizace amerického vládního národně-bezpečnostního aparátu v té době – která také zahrnovala vytvoření CIA a Národní bezpečnostní rady – "položila základy" pro americkou strategii během rané studené války, řekl Knapp. Tato obecná strategie měla za cíl zadržet sovětské Rusko a další protivníky. "Takže odstrašování bylo novou hrou," dodal.
Ministerstvo obrany dohlíželo na čtyři velké války. V korejské válce v letech 1950-53 řídila spojenecké síly vedené USA, které úspěšně odrazily invazi Severní Koreje do Jižní Koreje. V letech 1965 až 1972 dohlíželo na válku ve Vietnamu, která vedla ke smrti desítek tisíc amerických vojáků. Ve válce v Perském zálivu v letech 1990-91 ministerstvo úspěšně bránilo Kuvajt poté, co byl napaden Irákem Saddáma Husajna. V nedávných válkách v Iráku a Afghánistánu se pustilo do konfliktů, v nichž nebojovalo s konvenčními vojenskými nepřáteli, s nejasnými výsledky.
Pod vedením ministerstva války bojovaly Spojené státy ve válce v roce 1812, mexicko-americké válce, občanské válce, válkách proti domorodým Američanům, španělsko-americké válce, 1. a 2. světové válce.
