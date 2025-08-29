Navádějí ruské nákladní lodě drony v Evropě?
Plavidlo plující pod vlajkou Antiguy a Barbudy, ale spravované norskou společností HAV, vplulo do Baltského moře přes Kielský průplav 24. srpna poté, co se zastavilo v Antverpách a oznámilo, že jeho cílem je Vaasa ve Finsku, píše George Allison.
Výzkumník otevřených zdrojů @auonsson znovu upozornil na kurz lodi a poukázal na podezření ze spojení s dřívějšími incidenty souvisejícími s drony v severozápadním Německu.
Vyšetřování podrobně popisuje, jak HAV DOLPHIN strávil od 10. dubna 2025 téměř měsíc v Kaliningradu, oficiálně kvůli údržbě. Kaliningrad je centrem ruských námořních a zpravodajských aktivit a pravidelnou základnou pro špionážní lodě a pomocné jednotky napojené na moskevskou tzv. "stínovou flotilu". Po vplutí do lotyšského přístavu Liepāja zmizel signál AIS lodi. Když se plavidlo znovu objevilo, bylo 26 námořních mil od své předchozí hlášené polohy. Ve stejný den bylo v regionu zaznamenáno narušení GPS, což je spojováno s ruskými rušičkami.
O pět dní později loď zůstala v Kielském zálivu déle, než se očekávalo. Analytici poznamenávají, že nevysvětlitelné potulování se se stalo běžným rysem lodí s ruskou posádkou podezřelých ze zpravodajské práce. V květnu se nizozemské, německé a belgické úřady nalodily na loď HAV DOLPHIN a další loď s ruskou posádkou, LAUGA, a hledaly drony. Ani jedna z inspekcí neodhalila fyzické důkazy, ale evropští představitelé řekli Follow the Money, že obě lodě zůstávají pod dohledem kvůli obavám z ruské strategie hybridní války.
Vyšetřování přichází uprostřed nárůstu pozorování dronů nad německými vojenskými základnami. Mapa sdílená společností @auonsson ukázala 257 vpádů dronů jen v prvním čtvrtletí roku 2025, s koncentrací ve Šlesvicku-Holštýnsku, Dolním Sasku, Hamburku a Severním Porýní-Vestfálsku. V jednom případě dva dny poté, co byl HAV DOLPHIN podroben inspekci poblíž Rotterdamu, byla LAUGA spojena s rojem bezpilotních letounů sledovaných německými námořními hlídkovými plavidly. Zatímco žádné drony nebyly přímo spojeny s loděmi, vyšetřovatelé tvrdí, že načasování a místo aktivity plavidel a letů dronů vyvolává vážné otázky.
Jak uvádí Follow the Money: "Evropské úřady podezírají Rusko z používání bezpilotních letounů ke špehování a zastrašování, ale chytit je při činu se ukazuje jako obtížné. Podezřelé chování lodi může mít i jiné příčiny, což ztěžuje stanovení definitivního důkazu."
Širší obavou je, že plavidla jako HAV DOLPHIN představují výzvu v šedé zóně: legálně komerční, ale potenciálně operující se zpravodajskými nebo sabotážními misemi.
Začátkem tohoto roku se UK Defence Journal připojil k silám NATO na palubě lodi švédského námořnictva Carlskrona v rámci operace Baltic Sentry, hlídkové mise zaměřené na odstrašení takových hrozeb. Policisté popsali tento úkol jako neustálý proces filtrování provozu: "Neustále hledáme odchylky. Pokud něco vypadá nepatřičně, prošetříme to a v případě potřeby to nahlásíme."
Komodor Arjen Warnaar, velitel Stálé námořní skupiny 1 NATO, byl upřímný ohledně nejednoznačnosti situace, když se mnou mluvil na palubě na začátku tohoto roku: "Všechny lodě, které byly zapojeny a táhly své kotvy míle a míle po dně Baltského moře, vypluly z ruského přístavu nebo směřovaly do ruského přístavu. Teď se to zdá divné, ale když se mě zeptáte, kdo to udělal, tak nevím. To vám mohu říci, protože si nejsem jistý."
Pro NATO je řešením neustálá viditelnost. Warnaar to přirovnal k policii hlídkující v sousedství po vlně vloupání: "Co se obvykle stává? Snižuje se počet vloupání. To je víceméně to, co děláme i my. Pokud se něco stane, reagujeme. A doufáme, že to sníží počet incidentů."
Vzhledem k tomu, že Švédsko a Finsko jsou nyní členy NATO, je dohled v Baltském moři posílen širší sítí prostředků pokrývající povrchové, podpovrchové, letecké, kybernetické a vesmírné domény. Warnaar potvrdil, že bezpilotní systémy jsou již součástí sady nástrojů NATO: "Co vám mohu říci je, že již dnes používají bezpilotní systémy."
Případ HAV DOLPHIN zdůrazňuje obtížnost prokázání úmyslu na moři. Podezřelé potulování, zamlžování AIS a dlouhé zastávky v přístavu v Kaliningradu jsou nepřímé důkazy, ale dohromady tvoří přibývající dokumentaci, kterou podle evropských bezpečnostních služeb nelze ignorovat.
Zdroj v angličtině: ZDE
