Projektový institut Roskosmosu vyhlásil bankrot a přestal vyplácet mzdy
29. 8. 2025
čas čtení
1 minuta
Sibiřský institut pro projektování strojírenských podniků (Sibpromprojekt) se chystá jít k soudu s návrhem na bankrot, vyplývá z údajů společnosti Fedresurs. Společnost je součástí státní korporace Roskosmos. Její zaměstnanci řekli listu Ostorožno, novosti, že nedostali mzdu po dobu 3,5 měsíce. Konkrétně od května zůstalo bez peněz asi 100 lidí.
"Nemohou platit kvůli tomu, že na účtech nejsou absolutně žádné peníze a generální ředitel nebyl jmenován od 15. května," uvedli zaměstnanci. Podle nich rezignoval bývalý šéf Alexandr Poljakov a pouze hlavní akcionář, Ústřední výzkumný ústav strojního inženýrství (CNIIMaš), může jmenovat nového. Zaměstnanci si stěžovali, že šéfové ignorovali žádosti o vyplacení mezd. Odvolání k šéfovi Roskosmosu Dmitriji Bakanovovi a prokuratuře také zůstalo bez odpovědi. Podle SPARK-Interfax byly účty společnosti zablokovány.
Zdroj Gazety. Ru" v podniku tuto informaci potvrdil, stejně jako skutečnost, že zaměstnanci nedostali mzdu po dobu tří měsíců. Vedení společnosti Sibpromproekt oznámilo zaměstnancům záměr vyhlásit bankrot. Obávají se, že kvůli tomu budou muset na své výplaty čekat roky.
Sibpromprojekt je jediný institut průmyslového designu v Roskosmosu. Byl založen v roce 1959 v Krasnojarském kraji. Ústav spolupracuje s takovými podniky raketového, kosmického a obranného průmyslu, jako jsou Ruské kosmické systémy (RSS), NPO Energomaš, Centrum pro provoz pozemních zařízení kosmické infrastruktury (CENKI), Chruničevovo státní vesmírné výzkumné a výrobní centrum, Strojní konstrukční kancelář, Krasmaš a RSC Eněrgija.
Předtím vešlo ve známost, že RSC Eněrgija, mateřská společnost Roskosmosu, která vyvinula všechny klíčové sovětské nosné rakety, včetně Vostoku a Sojuzu, je na pokraji kolapsu a může být uzavřena.
Zdroj v ruštině: ZDE
181
Diskuse