47 miliard rublů denně. Ruské výdaje na válku vytvořily nový rekord
29. 8. 2025
Vojenské výdaje ruského rozpočtu v první polovině roku 2025 stanovily nový absolutní rekord ve výši 8,484 bilionu rublů, vypočítal na základě údajů ministerstva financí Janis Kluge, výzkumný pracovník Německého institutu pro mezinárodní bezpečnostní studia.
Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se výdaje na armádu a zbrojní výrobu zvýšily o 31 %; ve srovnání s lednem až červnem 2023 o 95 % a ve srovnání s prvním rokem války třikrát, vyplývá z Klugeho výpočtů.
V průměru válečná mašinérie spolykala 1,4 bilionu rublů měsíčně a 46,9 miliardy rublů denně, což byla částka, která převyšovala roční rozpočty chudých ruských regionů (28,8 miliardy rublů v Kalmycku, 30,5 miliardy rublů v Karačajevsko-Čerkesku, 42,7 miliardy rublů v Altajské republice).
Podíl vojenských výdajů státní pokladny také přepsal rekord: v loňském roce to bylo 35 % a letos to bylo 41,2 % v prvním čtvrtletí a 39,8 % na konci druhého.
Z rozpočtových příjmů šlo 50,1 % na válku v lednu až březnu a 48,2 % do konce června. Jinými slovy, vláda utrácela každý druhý rubl vybraný od daňových poplatníků do federální pokladny na armádu a nákup zbraní.
Podle Klugeho odhadů jsou v Rusku utajeny téměř dvě třetiny (62 %) vojenského rozpočtu: za šest měsíců bylo na otevřené obranné položky vynaloženo 3,203 bilionu rublů a na "stínové" 5,281 bilionu rublů. V průběhu roku se tajný rozpočet zvýšil o 41 % a ve srovnání s lednem až červnem prvního roku války se zvýšil téměř čtyřikrát.
V letech 2022-24 vláda utratila více než 20 bilionů rublů za armádu a státní obranné zakázky. A rozpočet na rok 2025 zahrnoval dalších 13,5 bilionu rublů pod položkou "národní obrana" – 30 % všech výdajů, což je rekordní podíl od dob Sovětského svazu.
S ohledem na položku "národní bezpečnost", kde jsou započítány rozpočty ministerstva vnitra, národní gardy, vyšetřovacího výboru a zvláštních služeb, bylo bezpečnostním silám přiděleno asi 40 % výdajů státní pokladny, tedy 8 % HDP. Skutečná částka však bude ještě vyšší, řekl agentuře Reuters vládní zdroj.
I když budou mírové rozhovory na Ukrajině úspěšné, Kreml neplánuje v roce 2026 snížit vojenské výdaje, uvedl mluvčí agentury: "Stále bude třeba vyrábět granáty a drony, i když v trochu menším měřítku. Konfrontace bude pokračovat, armáda a výdaje na zbrojení budou větší, protože Západ je také zvyšuje."
V případě ukončení aktivní fáze nepřátelských akcí se vojenský rozpočet může od roku 2027 snížit, i když "nelze očekávat pokles na úroveň, která byla před rokem 2022," řekl zdroj agentuře Reuters.
Zdroj v angličtině: ZDE
