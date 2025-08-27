Israel untersuchte sein eigenes Kriegsverbrechen und befand sich für unschuldig. Wieder

Wie auch Sie habe ich keinerlei Ahnung, was eine Hamas-Kamera ist, aber es klingt wirklich schlecht. Wahrscheinlich handelt es sich um eine der Kameras, die zeigen, was in Wirklichkeit in Gaza los ist, was völlig inakzeptabel wäre. Wir alle wissen, dass die Wahrheit nur Hamas-Propaganda ist. Die teuflische Kamera der Hamas täuschte den unglückseligen IDF-Drohnenpiloten, dem unter normalen Umständen normalerweise nicht im Traum einfiele, ein Krankenhaus zu bombardieren. Es ist klar, wenn man eine Hamas-Kamera sieht, ist das anders. Wenn Sie eine Hamas-Kamera sehen, ist es natürlich, das verdammte Krankenhaus zu bombardieren. Zweimal. Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig



Der Drohnenpilot konnte nicht wissen, dass die Journalisten, die die Kamera hatten, nicht der Hamas angehörten, denn alle Journalisten in Gaza sind Mitglieder der Hamas, falls die westliche Welt keine Einwände gegen ihre Tötung hat.



Berücksichtigend, wie widersprüchlich wir in Menschenrechtsfragen sind, können Sie sich vorstellen, wie verwirrt die IDF ist. Technisch gesehen sind wir genauso schuld wie die Hamas-Kamera. Wir haben Glück, dass Israel uns noch nicht mit Drohnen angreift... noch.



Jetzt, als Israel seine eigenen Ermittlungen durchführt und feststellt hat, dass eine Hamas-Kamera für den Tod von Journalisten, Rettern und Krankenhauspatienten verantwortlich war, wurde der IDF-Drohnenpilot von Schuld freigesprochen. Das bedeutet, dass er sich wichtiger Arbeit widmen kann, die darin besteht, Kameras der Hamas zweifach zu bombardieren, wo auch immer sie sich befinden.

Die IDF-Drohnenpiloten haben nicht nur Hamas-Kameras im Visier, sondern alles, was mit der Hamas zusammenhängt. Sehen Sie einen Mann, der Hamas-Schuhe hat? Bombardieren Sie ihn. Und vergessen Sie nicht, auch die Retter zu töten, wenn sie ankommen! Sehen Sie jemanden, der ein Hamas-Sandwich isst? Machen Sie dasselbe!

Einfach gesagt: Wenn Sie jemanden ermorden wollen, konzentrieren Sie sich auf eines seiner Dinge und fügen Sie ihm das Wort "Hamas" hinzu. Tun Sie das und das Töten dieser Leute wird völlig in Ordnung sein, falls sie nicht für westliche.

Nachrichtenagenturen arbeiten.



Diese Vorgehensweise verringert den Druck auf die IDF erheblich, die schon nicht mehr Beweise fälschen oder vortäuschen muss, dass es unter dem Gebäude Tunnel waren, denn es reicht etwas wie "Hamas-Rad" zu sagen, und sie haben alle Beweise, die sie brauchen. Ist das nicht schlau?





