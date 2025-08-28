Krajně pravicoví voliči jsou ve skutečnosti komunisté ve svém myšlení
28. 8. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 5 minut
Zatímco politická pravice a komunismus byly dlouho považovány za ideologické úhlavní nepřátele, v moderní kultuře odbornosti se objevil kuriózní a ironický paradox. Rostoucí nedůvěra v tradiční média, vědecké instituce a akademické autority, což je typický rys současného pravicového populismu, vedla ke společenskému a intelektuálnímu hnutí, které ve své struktuře a cílech nese nápadnou podobnost se základními principy marxistické myšlenky.
Systematickým bouráním hierarchie specializovaných znalostí a povyšováním názoru „obyčejného člověka“ na stejnou, ne-li vyšší hodnotu, tato kulturní změna uvádí do praxe formu intelektuálního komunismu. Je to svět, kde jsou zabaveny výrobní prostředky poznání, svržena intelektuální buržoazie a vládne beztřídní společnost názorů.
Jádrem této ironické inverze je odmítnutí „buržoazie“ kritiků a expertů. V marxistickém smyslu je buržoazie třída, která kontroluje výrobní prostředky, a v moderní intelektuální sféře tuto roli hrají tradiční strážci brány: filmoví kritici, profesoři s doživotní smlouvou a lékaři, kteří publikují v recenzovaných časopisech. Jejich odborné vzdělání a specializované znalosti vytvářejí hierarchii hodnot, která jejich názorům a zjištěním propůjčuje větší váhu než názorům průměrného člověka.
Populistická reakce proti tomu je klasické povstání proletariátu. Od filmových recenzí na YouTube po domácí lékařské postupy nalezené na sociálních médiích se z diváka stává kritik, z pacienta lékař a ze studenta učitel. Nejde jen o pouhé odmítnutí autority; je to aktivní hnutí s cílem zmocnit se „výrobních prostředků poznání“ od třídy expertů a přerozdělit je horizontálně mezi masy.
Tato decentralizace intelektuální autority je formou anarchistického komunismu. Tradiční instituce, ať už jsou to zpravodajské sítě, vládní orgány nebo vědecké akademie, fungují jako jakýsi stát, který centralizuje a reguluje informace. Anti-establishmentové myšlení, ve svém přijímání alternativních online platforem a komunitních fór, usiluje o rozpuštění této centralizované moci. Informace nejsou předávány od centrální autority, ale jsou místo toho vytvářeny a sdíleny prostřednictvím decentralizovaných, vzájemných sítí.
V tomto prostředí je blogový příspěvek občana na téma ekonomické politiky považován za stejně, ne-li více, důvěryhodný jako zpráva od zavedené finanční instituce. Zavedený „stát“ poznání je vnímán jako zkorumpovaný a je třeba ho svrhnout, a jeho centralizovaná moc má být rozpuštěna ve prospěch sítě autonomních jednotlivců.
To vše se stává nejpatrnějším v politickém a společenském diskurzu populistické pravice, jejímž nejvýraznějším symbolem je Donald Trump. Jeho rétorika, ačkoli se zdánlivě ostře vymezuje proti všemu, co by jen vzdáleně připomínalo kolektivismus, ve skutečnosti v praxi uskutečňuje onen intelektuální proletářský převrat. Každé zpochybnění klimatologie, popírání odborných zdravotnických rad během pandemie nebo útok na „fake news“ je přímým zásahem proti „buržoazii“ vědecké komunity a tradičních médií.
Namísto akceptování výsledků zavedené vědy jako závazného faktu jsou tyto poznatky překlasifikovány na pouhé „názory“, které mohou být popřeny nebo vyváženy názorem libovolné osoby na sociálních médiích. Tento přístup, často podporovaný přímou komunikací s voliči přes Twitter (dnes X), obchází tradiční brány a vytváří přímou linku mezi vůdcem a masou.
V této beztřídní sféře názorů, kde se autorita stává sprostým slovem, jsou občanská vláda, odbornost státní správy a dokonce i demokratické procesy redukovány na nic víc než na „bažinu“, která musí být vysušena, ačkoli se jedná o nepostradatelné pilíře fungující společnosti. Tímto způsobem je svržena nejen hierarchie vědění, ale také hierarchie vládnutí.
Konečná a možná nejhlubší ironie spočívá v konečném cíli tohoto kulturního projektu: vytvoření beztřídní společnosti názorů. V této intelektuální utopii nemá hluboká analýza filmového kritika o historii kinematografie o nic větší vnitřní intelektuální hodnotu než pětislovná recenze příležitostného diváka. Desetiletí pečlivého výzkumu vědce jsou považována za pouhý jeden „názor“ mezi miliony dalších. Toto je intelektuální ekvivalent komunistického snu—společnosti, kde jsou intelektuální třídní rozdíly založené na zásluhách, vzdělání nebo specializaci zcela zrušeny.
Každý hlas, každý názor je rovnocenný. Ve své snaze chránit jednotlivce před vnímaným přesahem establishmentu toto hnutí ironicky vytvořilo kolektivistické myšlení, kde je názor jednotlivce, nezatížený odborností, sloučen do velké, nerozlišené masy populárního mínění. Jedná se o anarchistický a intelektuální komunismus, svět, kde byl samotný koncept intelektuální aristokracie svržen novým, mocným a ironicky jednotným proletariátem.
