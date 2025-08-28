Haaretz: Proč je Netanjahuův pokrytecký útok na Macrona tak nebezpečný pro Izrael – a francouzské židy
28. 8. 2025
Nejnovější epizoda eskalujícího diplomatického sporu Izraele s Francií odhaluje zásadní nepochopení antisemitismu v Evropě ze strany Izraele. Macron dělá to, co Izrael a Netanjahu důsledně odmítají dělat, pokud jde o bezpečnost židů: přebírá odpovědnost
Francouzský prezident Emmanuel Macron to chápe: rozhodnutí Izraele zintenzivnit válku v Gaze, která denně zabíjí desítky Palestinců, ohrožuje také židy ve Francii a po celém světě.
V upřímném dopise premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, který poslal v úterý, Macron zopakoval svůj závazek k přátelství s Izraelem a svou „odpovědnost“ chránit francouzskou židovskou komunitu. Připomněl Netanjahuovi, že jedním z jeho prvních kroků v úřadu bylo přijetí definice antisemitismu Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu (IHRA), která, jak napsal, „odsuzuje antisionismus jako formu antisemitismu“. Zdůraznil, že za tímto rozhodnutím stále stojí.
„Definice IHRA však nemůže omlouvat politiku, kterou Izrael provádí v Gaze a na palestinských územích,“ pokračoval.
Zajímavé je Macronovo varování: pokračující akce Izraele „jen zvýší izolaci vaší země, povzbudí ty, kteří je používají jako záminku pro antisemitismus, a ohrozí židovské komunity po celém světě“.
Při čtení těchto slov v Jeruzalémě by se dalo říci, že jde o pobuřující obviňování obětí. Izraelští stoupenci hasbary (proizraelské propagandy) jistě řeknou: jak se opovažuje obviňovat židy z antisemitismu?
Netanjahu a jeho vláda však záměrně postupují podle zkreslené, paradoxní logiky antisemitismu – IHRA na steroidech.
Tím, že Netanjahu označuje jakoukoli kritiku Izraele za antisemitské „krvavé pomluvy“, pokračuje ve válce v Gaze navzdory odporu velké části vlastní veřejnosti a otevřeně hovoří o etnických čistkách Palestinců, se Izrael sám stává předmětem oprávněné kritiky za své vlastní rozhodnutí. A pak Netanjahuova vláda tuto kritiku pohodlně spojuje se svou vlastní inflační definicí „antisemitismu“.
Macronův dopis byl ve skutečnosti reakcí na Netanjahuovo tvrzení, že výzva Paříže k vytvoření palestinského státu „přilévá olej do ohně“ „antisemitismu“, který hoří ve Francii. Výzva k vytvoření dvou států je nyní zjevně formou nenávisti vůči židům a dokonce i nacismu.
Izraelský ministr pro záležitosti diaspory Amichai Chikli to nejvýstižněji demonstroval ve svých nedávných jednáních s Francií. Stačí se podívat na jeho účty na X a je zřejmé, že neuplyne ani den, aby osobně neútočil na „antisemitského“ Macrona.
Když Macron na začátku tohoto měsíce slíbil potrestat ty, kteří pokáceli strom zasazený na počest Ilana Halimiho – mladého francouzského žida, který byl v roce 2006 brutálně zavražděn při antisemitském útoku –, Chikli měl tu drzost odpovědět ve francouzštině, že Macron sám „pokácel strom vlastníma rukama“ a že žádný francouzský vůdce „nebyl k židovskému národu nepřátelštější od dob vichistického režimu“, který kolaboroval s nacisty.
V březnu se izraelská vláda na konferenci s pochybným názvem „Boj proti antisemitismu“ rozhodla zamést pod koberec a formalizovat vztahy s francouzskou stranou Národní shromáždění, krajně pravicovou stranou s dobře zdokumentovanými antisemitskými kořeny a aktivisty, která využila válku mezi Izraelem a Gazou k prosazování antimuslimské a antimigrantské rétoriky. Chikli s radostí sehrál roli užitečného spojence evropské krajní pravice, přičemž ignoroval nenávist vůči židům, která v jejích řadách přetrvává.
Tento nejnovější díl eskalujícího diplomatického sporu Izraele s Francií odhaluje zásadní nepochopení antisemitismu v Evropě ze strany Izraele. Macron dělá to, co Izrael a Netanjahu důsledně odmítají dělat, pokud jde o bezpečnost židů: přebírá odpovědnost.
Ve svém dopise se Macron chová jako dospělý a Netanjahuovi jasně říká, co je ve skutečnosti odpovědností izraelského premiéra: ukončit válku prostřednictvím příměří, které by zajistilo propuštění rukojmích. V současné době je na stole nabídka: „Jakou jinou cestu můžete dnes nabídnout svým spojencům a svému lidu?“ ptá se.
Bez skutečného plánu na ukončení války nebo umožnění palestinskému lidu žít s důstojností, kterou si zaslouží, izraelská vláda předkládá židům po celém světě toxickou a nebezpečnou dohodu: buďte našimi obětními beránky, abychom mohli i nadále prezentovat Izrael jako oběť v zahraničí, zatímco doma zůstáváme agresorem.
Zdroj v angličtině ZDE
