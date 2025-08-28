Podle statistik tvořily v roce 2024 třetinu ambulantních pacientů ošetřovaných pro zranění v nemocnicích MSF v Gaze děti

Výbušné zbraně určené k použití v boji se v Gaze používají v městských oblastech, uvádí organizace Lékaři bez hranic

Děti do 15 let tvořily téměř třetinu ambulantních pacientů léčených pro zranění v polních nemocnicích provozovaných organizací Lékaři bez hranic (MSF) v Gaze v loňském roce, jak vyplývá ze statistik zveřejněných v časopise The Lancet.

Údaje zveřejnila organizace MSF v korespondenci s tímto renomovaným lékařským časopisem a pocházejí ze šesti zdravotnických zařízení v Gaze, která podporuje mezinárodní lékařská nevládní organizace. Zařízení se nacházejí převážně na jihu a ve středu zdevastovaného území.

V roce 2024 bylo v těchto zařízeních provedeno více než 90 000 ambulantních konzultací týkajících se zranění. Podle organizace MSF se téměř polovina z nich týkala bomb, ostřelování nebo střelby.
 

  
Počet obětí izraelské ofenzívy, která byla zahájena po útoku Hamásu na Izrael v říjnu 2023, vzrostl na více než 62 000, podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, které používá většina organizací OSN a které britská vláda označuje za „rozumné číslo“. Z tohoto počtu je více než polovina žen nebo dětí.

Tento podíl by mohl být ještě vyšší. Údaje z utajované databáze izraelské vojenské rozvědky naznačují, že pět ze šesti Palestinců zabitých izraelskými silami v Gaze byli civilisté.

Izraelští představitelé tvrdí, že přijímají všechna „proveditelná“ opatření, aby se vyhnuli civilním obětem, a obviňují Hamás, že používá civilisty jako lidské štíty.

V pondělí Izrael dvakrát zaútočil na Násirovu nemocnici, poslední fungující veřejnou nemocnici v jižní Gaze, přičemž zabil 20 lidí, mezi nimiž bylo pět novinářů. Svědci uvedli, že druhý útok přišel právě v okamžiku, kdy 15 minut po prvním bombardování dorazily na místo média a záchranné týmy.

Statistiky o počtu zraněných během izraelské ofenzivy se těší menší pozornosti. Podle zdravotnických úřadů v Gaze bylo zraněno více než 150 000 lidí. 

„Výbušné zbraně jsou určeny k použití na otevřeném bojišti, ale stále častěji se používají v městských oblastech,“ uvedla organizace MSF. „Provizorní přístřešky, ve kterých lidé žijí po častém vysídlení, neposkytují téměř žádnou ochranu před výbušnými zbraněmi, a zejména před jejich sekundárními účinky, jako jsou tlaková vlna, střepiny a zápalné účinky.“

Ve dvou nemocnicích MSF bylo téměř 60 % zranění dolních končetin způsobeno výbušnými zbraněmi, často s otevřenými zraněními kostí, svalů nebo kůže, uvedla organizace.

MSF uvedla: „Většina okamžitých úmrtí nastává na místě dopadu, a proto nejsou zaznamenána v našich datech. Nedostatečné hlášení zranění i úmrtí může být časté u zranitelných skupin obyvatelstva, které často nejsou schopny se vzdálit z místa dopadu, jako jsou kojenci, děti, osoby se zdravotním postižením a starší dospělí.“

Těžké životní podmínky v Gaze, kde velká část obyvatelstva žije v provizorních stanech a kde byla zničena základní infrastruktura, jako jsou kanalizační systémy nebo silnice, přispívají k zatížení několika málo fungujících zdravotnických zařízení na tomto území.

Něco přes polovinu případů ošetření zranění zaznamenaných MSF tvořila zranění způsobená nebezpečnými životními podmínkami, domácími úrazy a dopravními nehodami.

MSF uvedla, že čelí kritickému nedostatku základních zásob a že pacientům ošetřovaným ve svých zařízeních přiděluje pouze jednu nebo dvě jídla denně.

„Je pravděpodobné, že v nadcházejících týdnech nebudeme schopni našim pacientům nabídnout žádné jídlo. MSF opakuje svou výzvu k okamžitému a trvalému příměří ... Naléhavě žádáme izraelskou vládu, aby přímo povolila a chránila nestrannou a neomezenou lékařskou pomoc v Gaze,“ uvedla organizace.

Izraelské úřady uvedly, že usnadnily vstup zdravotnického materiálu do Gazy. Na začátku tohoto měsíce mluvčí Cogat, agentury ministerstva obrany odpovědné za správu izraelských omezení, sdělil, že od začátku války bylo do pásma Gazy přepraveno 3 000 nákladními vozy více než 45 000 tun zdravotnického vybavení. Agentury OSN a lékaři, kteří v Gaze pracovali, uvedli, že v Gaze je kritický nedostatek zdravotnického materiálu, což nevládní organizace Lékaři za lidská práva přisuzují „omezenému a zpožděnému toku humanitární pomoci povolené izraelskými úřady“.

