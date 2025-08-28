Podle statistik tvořily v roce 2024 třetinu ambulantních pacientů ošetřovaných pro zranění v nemocnicích MSF v Gaze děti
Výbušné zbraně určené k použití v boji se v Gaze používají v městských oblastech, uvádí organizace Lékaři bez hranic
Děti do 15 let tvořily téměř třetinu ambulantních pacientů léčených pro zranění v polních nemocnicích provozovaných organizací Lékaři bez hranic (MSF) v Gaze v loňském roce, jak vyplývá ze statistik zveřejněných v časopise The Lancet.
Údaje zveřejnila organizace MSF v korespondenci s tímto renomovaným lékařským časopisem a pocházejí ze šesti zdravotnických zařízení v Gaze, která podporuje mezinárodní lékařská nevládní organizace. Zařízení se nacházejí převážně na jihu a ve středu zdevastovaného území.
V roce 2024 bylo v těchto zařízeních provedeno více než 90 000 ambulantních konzultací týkajících se zranění. Podle organizace MSF se téměř polovina z nich týkala bomb, ostřelování nebo střelby.
Počet obětí izraelské ofenzívy, která byla zahájena po útoku Hamásu na Izrael v říjnu 2023, vzrostl na více než 62 000, podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, které používá většina organizací OSN a které britská vláda označuje za „rozumné číslo“. Z tohoto počtu je více než polovina žen nebo dětí.
Tento podíl by mohl být ještě vyšší. Údaje z utajované databáze izraelské vojenské rozvědky naznačují, že pět ze šesti Palestinců zabitých izraelskými silami v Gaze byli civilisté.
Izraelští představitelé tvrdí, že přijímají všechna „proveditelná“ opatření, aby se vyhnuli civilním obětem, a obviňují Hamás, že používá civilisty jako lidské štíty.
V pondělí Izrael dvakrát zaútočil na Násirovu nemocnici, poslední fungující veřejnou nemocnici v jižní Gaze, přičemž zabil 20 lidí, mezi nimiž bylo pět novinářů. Svědci uvedli, že druhý útok přišel právě v okamžiku, kdy 15 minut po prvním bombardování dorazily na místo média a záchranné týmy.
Ve dvou nemocnicích MSF bylo téměř 60 % zranění dolních končetin způsobeno výbušnými zbraněmi, často s otevřenými zraněními kostí, svalů nebo kůže, uvedla organizace.
MSF uvedla: „Většina okamžitých úmrtí nastává na místě dopadu, a proto nejsou zaznamenána v našich datech. Nedostatečné hlášení zranění i úmrtí může být časté u zranitelných skupin obyvatelstva, které často nejsou schopny se vzdálit z místa dopadu, jako jsou kojenci, děti, osoby se zdravotním postižením a starší dospělí.“
Těžké životní podmínky v Gaze, kde velká část obyvatelstva žije v provizorních stanech a kde byla zničena základní infrastruktura, jako jsou kanalizační systémy nebo silnice, přispívají k zatížení několika málo fungujících zdravotnických zařízení na tomto území.
Něco přes polovinu případů ošetření zranění zaznamenaných MSF tvořila zranění způsobená nebezpečnými životními podmínkami, domácími úrazy a dopravními nehodami.
MSF uvedla, že čelí kritickému nedostatku základních zásob a že pacientům ošetřovaným ve svých zařízeních přiděluje pouze jednu nebo dvě jídla denně.
„Je pravděpodobné, že v nadcházejících týdnech nebudeme schopni našim pacientům nabídnout žádné jídlo. MSF opakuje svou výzvu k okamžitému a trvalému příměří ... Naléhavě žádáme izraelskou vládu, aby přímo povolila a chránila nestrannou a neomezenou lékařskou pomoc v Gaze,“ uvedla organizace.
