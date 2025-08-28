„Lepší pozdě než nikdy“: Izraelští novináři vítají zabití palestinských kolegů v Gaze
Jeden izraelský komentátor považuje zabité novináře za elitní teroristy Hamásu, zatímco jiní komentátoři je odmítli uznat jako novináře a dokonce kritizovali Netanjahua za to, že se omluvil za útok na Chán Júnis, píše v listu Haaretz Ido David Cohen.
Analytik i24NEWS Zvi Yehezkeli ve večerních zprávách prohlásil, že zabití novináři byli „v každém smyslu teroristy elitní skupiny Hamásu Nukhba“, a to právě kvůli své práci, kterou prováděli v Gaze.
Yehezkeli uvedl: „Je možné, že poselstvím útoku na takzvané ‚novináře‘ je uvědomění si, jak velkou škodu napáchali ti, kdo ukazovali hladovějící lidi, prezentovali jednostranné narativy Hamásu a pokračovali v odkazu Jahjá Sinwára pod rouškou žurnalistiky.“
„Jen si uvědomte, jakou škodu způsobili Izraeli tito terorističtí novináři", řekl Yehezkeli a dodal, že palestinští reportéři „ovlivnili situaci na místě a vnímání reality, což posléze dodalo Hamásu legitimitu. Pokud se Izrael rozhodl novináře eliminovat, je lepší to provést pozdě než nikdy. Hlavní silou vojenského křídla Hamásu jsou právě tito "novináři" – podle mého názoru tedy Izrael udělal dobře, že je zabil, i když to učinil příliš pozdě.“
Během jeho vystoupení se na obrazovce objevil titulek: „Poselství Izraele při útocích na ‚novináře‘“, přičemž slovo novináři bylo uvedeno v uvozovkách. Tento segment byl odvysílán několik hodin poté, co mluvčí IDF prohlásil, že armáda „lituje jakékoli újmy na nevinných civilistech a v žádném případě neútočí na novináře“.
Mezi zabitými při útoku byli fotograf agentury Reuters Hussam al-Masri, kameraman Al Džazíry Mohammad Salameh, dva nezávislí fotožurnalisté – Mariam Dagga a Moaz Abu Taha – a novinář Ahmed Abu Aziz.
V úterý Yehezkeli zveřejnil na Facebooku video, ve kterém tvrdil, že jeho komentář byl špatně pochopen, ale svá slova neodvolal. „Každý ví, že novinář v Gaze nemůže být nezávislý a že podléhá Hamásu. Rozhodně jsem nevyzýval k zabíjení novinářů, ale pouze těch, kdo využívají novinářské průkazy jako krytí, což z nich v každém ohledu dělá teroristy,“ řekl komentátor.
Na začátku války, když ještě působil jako komentátor na kanálu Channel 13, Yehezkeli kritizoval počáteční útok Izraele na Gazu jako příliš mírný a tvrdil, že měl okamžitě zabít 100 000 lidí.
Další mainstreamoví izraelští novináři také útok obhajovali, přitakali Yehezkeliho postoji a své komentáře později nezměnili.
Politická korespondentka Shirit Avitan-Cohen v listu Israel Hayom napsala: „Aby bylo jasno: je dobře, že IDF dělá vše, co je nutné, aby neohrozila naše vojáky v terénu. Pokračujte v tom.“ Také napsala, že osoby, které byly zabity, nepovažuje za novináře.
Po Netanjahuově omluvě Cohen premiéra kritizovala: „To nedává smysl. Nejprve vysvětlete, že IDF eliminovaly teroristy z Hamásu, a teprve poté se omluvte, pokud byli zraněni nevinní civilisté.“
Její kolega, diplomatický korespondent Ariel Kahana, sdílel její první příspěvek a dodal: „V Gaze nejsou žádní novináři, pouze ‚novináři‘. Jakákoli zpráva pocházející z oblastí kontrolovaných Hamásem je v souladu s jejich propagandou. Nenechte se zmást.“
Politický komentátor kanálu 12 Amit Segal také reagoval na útok na palestinské novináře - asi dvě a půl hodiny před omluvou IDF - a na svém Telegramu napsal: „V Gaze bylo zabito 14 lidí při útoku IDF na nemocnici v Chán Júnis, včetně 3 ‚novinářů‘.“ – také s uvozovkami.
Podle mediálního úřadu v Gaze bylo od začátku války zabito 245 novinářů, zatímco Výbor na ochranu novinářů zaznamenal 189 novinářů a pracovníků médií zabitých v Gaze od začátku války 7. října 2023.
Izrael mezitím trvá na zákazu vstupu zahraničních novinářů do pásma Gazy, a to navzdory protestům tiskových organizací a médií po celém světě.
Celý text v angličtině ZDE
