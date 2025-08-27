Studie: Manuální zručnost a evoluce mozku spolu souvisejí
27. 8. 2025
Vědci studovali 94 různých druhů primátů, včetně zkamenělin a živých zvířat, aby pochopili, jak naši předkové rozvíjeli své schopnosti. Zjistili, že druhy s relativně delšími prsty, které pomáhají s přesným uchopením malých předmětů, měly trvale větší mozky.
Výzkum publikovaný v časopise Communications Biology poskytuje první přímý důkaz, že manuální zručnost a evoluce mozku jsou propojeny napříč celou linií primátů, od lemurů až po lidi.
Lidé a naši vyhynulí příbuzní se pyšní jak mimořádně dlouhými palci, tak výjimečně velkými mozky. Tato vazba však zůstává silná u všech primátů. Když vědci ze své analýzy odstranili údaje o lidech, souvislost mezi délkou palce a velikostí mozku zůstala.
Dr. Joanna Bakerová, hlavní autorka z University of Reading, řekla: "Vždy jsme věděli, že naše velké mozky a hbité prsty nás odlišují, ale nyní vidíme, že se nevyvinuly odděleně. Jak se naši předkové zlepšovali ve zvedání a manipulaci s předměty, jejich mozky musely růst, aby zvládly tyto nové dovednosti. Tyto schopnosti byly vyladěny během milionů let evoluce mozku."
Palec spojený s myšlením, ne s pohybem
Vědci učinili překvapivý objev o tom, která část mozku roste vedle delších palců. Očekávali, že delší palce budou spojeny s mozečkem, protože je to oblast mozku, která řídí pohyb a koordinaci.
Místo toho byly delší palce spojeny s neokortexem (složitá vrstvená oblast zahrnující přibližně polovinu objemu lidského mozku), která zpracovává smyslové informace a zpracovává poznávání a vědomí.
Bylo překvapením, že pouze jedné ze dvou hlavních oblastí mozku, o kterých si mysleli, že by mohla být zapojena, se to opravdu týkalo. Zjištění naznačují, že jak si primáti vyvinuli lepší manuální dovednosti pro manipulaci s předměty, jejich mozky musely růst, aby tyto nové schopnosti efektivně zpracovávaly a používaly – ale je zapotřebí další práce, aby se přesně zjistilo, jak neokortex podporuje manipulativní schopnosti.
Zdroj v angličtině: ZDE
