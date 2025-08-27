Haaretz: Trumpovo místo je u Mezinárodního trestního soudu, ne na slavnostním předávání Nobelovy ceny
Donald Trump sní o tom, že v Oslu obdrží Nobelovu cenu míru, ale správným místem pro něho je Mezinárodní trestní soud v Haagu. Žádný jiný neizraelský občan nenese takovou odpovědnost za krveprolití v Gaze jako Donald Trump. Kdyby chtěl, mohl by (a pouze on) jediným telefonátem ukončit tuto strašnou válku a zabíjení izraelských rukojmí.
Neudělal to. Trump nejenže nezavolal, ale pokračuje ve financování, vyzbrojování a podpoře izraelské válečné mašinérie, jako by se nic nedělo. Je jejím posledním fanouškem. Minulý týden nazval izraelského vrchního velitele, premiéra Benjamina Netanjahua, „válečným hrdinou“. Rychle si připsal stejnou pochybnou čest a se svou charakteristickou skromností dodal: „Myslím, že já také.“
Americký prezident si myslí, že někdo, kdo provádí genocidu v Gaze, je hrdina. Také si myslí, že někdo, kdo ze své kanceláře vyšlebombardéry na jednorázovou, bezrizikovou operaci proti Íránu, je hrdina. Takové je myšlení nejmocnějšího muže na světě.
Spojení Trumpa s Nobelovou cenou míru mění noc v den, lež v pravdu a pachatele nejstrašnější války tohoto století v kombinaci reverenda Martina Luthera Kinga Jr. a dalajlámy, z nichž každý byl oceněn touto cenou. Trump a Nelson Mandela jsou na stejné lodi. Grotesknosti se meze nekladou a je to zcela na náš účet.
Pokud si Netanjahu a Trump zaslouží ocenění, pak je to ocenění, které naštěstí ještě nebylo zavedeno: cena za genocidu.
Dvě šokující zprávy zveřejněné v pátek nenechávají žádné pochybnosti o genocidní povaze války. Iniciativa Integrated Food Security Phase Classification (IPC) podporovaná OSN, která je přední světovou autoritou v oblasti potravinových krizí, potvrdila, že více než 500 000 lidí v Gaze a okolí čelí katastrofickým podmínkám hladomoru nejvyššího stupně. Izraelské obranné síly se chystají napadnout toto hladovějící město a Trump dává této brutální invazi zelenou, mezinárodní podporu a zbraně.
Zároveň izraelský zpravodajský web +972 Magazine, jeho hebrejský sesterský web Local Call (neboli Sikha Mekomit) a britský The Guardian zveřejnily databázi izraelské vojenské rozvědky, z níž vyplývá, že 83 procent Palestinců zabitých dosud izraelskou armádou ve válce byli civilisté – což je extrémně vysoký podíl i ve srovnání s nejhoršími válkami, jako byly ty v Bosně, Iráku a Sýrii. Podle vlastních údajů IDF je pouze jeden z šesti zabitých Palestinců ozbrojenec. Pět z šesti byli nevinní civilisté, většinou ženy a děti. Jak jsme předpokládali, jak jsme věděli – jedná se o genocidu. Amerika za tím stojí.
Trump podpořil tuto válku, ale přesto si troufá snít o Nobelově ceně míru. Americká veřejnost zůstává nečinná, stejně jako prezident. Pouze telefonát z Bílého domu by mohl zastavit masakr, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by prezident takový telefonát uskutečnil. Trump, opírající se o rozsáhlý zpravodajský aparát, 16 agentur s obrovskými rozpočty, řekl, že v televizi viděl, že v Gaze panuje „skutečný hlad“.
Ale Trumpova televize ho zjevně nešokovala natolik, aby provedl jedinou záchrannou operaci, kterou Amerika může a měla by provést: nařídit Izraeli, aby dodržoval úplné a okamžité příměří. Netanjahuův Izrael sám nedokáže vzdorovat rozhořčení světa. Přitom Trump dělá vše, co je v jeho silách, aby zabránil ostatním zemím uvalit na Izrael sankce s cílem zastavit genocidu. Evropa je v pohotovosti, ale paralyzována strachem z něj, stejně jako mezinárodní organizace.
