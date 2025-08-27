Channel 4 News: Obrovské demonstrace v Izraeli, další zabíjení v Gaze, podrobnosti o pondělním vyvraždění novinářů a zdravotníků
27. 8. 2025
čas čtení 9 minut
Moderátorka, Channel 4 News, úterý 26. srpna 2025, 19 hodin: Tisíce demonstrantů vyšly do ulic v Izraeli, blokovaly dálnice a pochodovaly k úřadu předsedy vlády, aby požadovaly dohodu o příměří v Gaze a propuštění všech zbývajících rukojmí. Benjamin Netanjahu se v úterý odpoledne sešel se svým bezpečnostním kabinetem, ale neprojednávali plány na příměří, nýbrž schválili operaci k převzetí kontroly nad městem Gaza. V samotné Gaze uvedli představitelé nemocnic, že od dnešního rána bylo při izraelských náletech zabito nejméně 16 lidí. Náš zahraniční korespondent Secunder Kermani připravil reportáž:
Reportér: Domy, ulice, životy proměněné v prach neúprosným útokem Izraele. Umamjidin hlas se při mluvení chvěje strachem. Říká, že všude je totální zkáza. "Chodíme v panice, spíme v panice, sedíme v panice." Předměstí města Gaza je pod intenzivním bombardováním, zatímco izraelská armáda se připravuje na operaci, jejímž cílem je získat nad ním úplnou kontrolu. Otec tříleté Natalie hladí svou dceru, kterou vytáhli zpod trosek. "Seděli jsme v obchodě," říká, "když se najednou všechno zbarvilo do šeda a ozval se takovýhle zvuk."
Jinde v Gaze dnes novináři vzdali hold pěti kolegům, kteří byli včera zabiti při dvojitém útoku izraelské armády. Premiér Netanjahu to popsal jako tragickou nehodu. Ale s více než 200 novináři zabitými v Gaze není pochyb o tom, proč zemřeli.
"Okupanti záměrně útočí na novináře, protože vědí, jaký dopad má obraz Palestiny a palestinské reportáže po celém světě."
V Izraeli začal den protesty příznivců rukojmích, kteří jsou stále drženi v Gaze, a voláním po dohodě, která by zajistila jejich propuštění a ukončila válku. Hamás již souhlasil s návrhem na příměří a částečnou výměnu, ale premiér Netanjahu trvá na tom, že pouze úplná kapitulace militantů ukončí krveprolití.
Syn Ruby Chena, Itai, byl izraelský voják unesený 7. října:
"U každého jídelního stolu máme jednu židli prázdnou. Zamyslete se nad tím a uvažujte. Co to znamená? Každý z vás, kdo mě teď posloucháte."
Řekněte mi, jaké je dnes vaše poselství vaší vládě?
"My jsme ten lid. Myslím, že většina lidí říká jednu jednoduchou věc. Všichni chceme rozložit Hamás. Ale předtím je tu těch 50 rukojmích. 50 rukojmích, kteří jsou buď synové, manželé, sourozenci, celý svět."
Již mnoho měsíců je jasné, že v Izraeli je významná většina ochotná ukončit válku, aby se rukojmí vrátili. Tady se matky s malými dětmi shromáždily na protest.
"Myslím, že válka by měla skončit. Myslím, že všichni rukojmí by se měli vrátit domů."
Jste matka. Určitě vidíte, že v Gaze je zabíjeno mnoho dětí. Jak se při tom cítíte?
"Je to hrůzné."
Mezi demonstranty však bylo také mnoho těch, kteří kritizovali izraelské politické vedení, ale přesto podporují izraelskou armádu.
"Utrpení, které se odehrává v Gaze, není vina armády. A někdy Hamás, ne někdy, ale pořád, Hamas ukazuje fotky dětí, které nemají s tím, co se děje, vůbec nic společného."
Každý den jsou v Gaze mezi oběťmi izraelských bomb i děti. Tady je připravována k pohřbu celá zabitá rodina, včetně tří malých chlapců. Podle tohoto muže byli zasaženi dronem, když spali. Děti byly roztrhány na kusy. Navzdory všemu krveprolití, všem slzám, které již byly prolity. A ještě více jich zřejmě čeká.
Reportér živě z Tel Avivu: Lidé se těchto protestů účastnili v hojném počtu. Právě teď končí, ale organizátoři tvrdí, že se jich dnes zúčastnilo více než 300 000. To však zřejmě nezmění úvahy premiéra Netanjahua, který v zásadě neposlouchá zdejší obyvatele. Naslouchá svým krajně pravicovým koaličním spojencům, kteří chtějí pokračovat ve válce v Gaze. Proto tolik lidí, se kterými v Izraeli mluvíte, říká, že tato válka je v současné době spíše o politickém přežití Netanjahua než o čemkoli jiném.
Dnes odpoledne se sešel izraelský bezpečnostní kabinet, ale podle zpráv se ani nediskutovalo o přijetí návrhu dočasného příměří ze strany Hamásu. Mezi rodinami izraelských rukojmích nyní panuje skutečný strach z toho, co pro ně bude znamenat blížící se útok na město Gaza. Ještě větší strach samozřejmě panuje mezi asi milionem palestinských obyvatel města, kteří již žijí v zoufalých podmínkách. Někteří z nich dnes opouštějí předměstí. Mnozí další se zdají být příliš zoufalí a vyčerpaní, aby znovu opustili své domovy.
Moderátorka: Secu, moc děkuji. Objevují se další podrobnosti o včerejším útoku na nemocnici v jižní Gaze, při kterém zahynulo 20 lidí, včetně záchranářů a pěti novinářů. Poté, co Benjamin Netanjahu včera popsal dva útoky jako tragickou nehodu, izraelská armáda dnes uvedla, že útok byl zaměřen na takzvanou sledovací kameru Hamásu. Musíme vás varovat, že reportáž Zary Waswami obsahuje některé velmi znepokojivé záběry.
Reportérka: Nemocnice v Gaze byly terčem útoků již několikrát, ale tentokrát to bylo dvakrát zachyceno na kameru. Toto byla první exploze. Včera v 10 hodin ráno před Násirovou nemocnicí . Izraelský útok zasáhl nejvyšší patro jedné z největších nemocnic v Gaze. Poté přišel druhý útok, který zasáhl stejné místo, schodiště, kde se shromáždili novináři a záchranáři se snažili zachránit zraněné z první exploze, ke které došlo jen několik minut předtím.
Bylo to popsáno jako dvojitý úder, vojenská taktika, která spočívá v úderu na původní místo a poté v dalším úderu na stejné místo, aby se maximalizoval počet obětí.
Janine Dill, profesorka globálně bezpečnosti, Oxford University: „Existují velmi vážné pochybnosti, že další útoky na zdravotnická zařízení v Gaze mohou být v současné době snadno přiměřené. A i kdyby první útok byl legální, pak je tu otázka dvojitého úderu, pokud jde o druhý útok. A společně je samozřejmě nepravděpodobné, že byste omylem zasáhli stejný objekt dvakrát.“
Reportérka: Nemocnice, novináři a záchranáři by měli být chráněni mezinárodním právem. Včera však byli mezi 20 zabitými čtyři zdravotníci a pět novinářů. Hussam al-Masri stál za živým televizním přenosem agentury Reuters, když došlo k útoku. Jeho kamera zamrzla a s jeho smrtí uvidí svět méně z panoramatu Gazy. Moaz Abu Taha. Ahmed Abu Aziz, který podle svých kolegů pracoval přes bolest a hlad. Mohammed Salama byl fotografem pro Al Jazeeru. Během této války se zamiloval do Haly Asfal, své kolegyně novinářky. Pár se zasnoubil a doufal, že se po příměří vezmou. Pak tu byla Mariam Dagga, fotožurnalistka Associated Press, jejíž snímky hladovějících dětí šokovaly svět. Byla svobodnou matkou, která poslala svého 13letého syna do bezpečí do zahraničí, zatímco ona zůstala doma. Napsala závěť a poslední vzkaz pro svého syna. "Raife, jsi srdcem a duší své matky. Chci, abys se za mě modlil a neplakal." Na dnešním pohřbu Mariamin otec plakal.
„Starala se o mě a darovala mi svou ledvinu, kterou mi transplantovali. Všichni ji milovali.“
Po útoku izraelská vláda přiznala, že nemocnici napadla, a to ne jednou, ale dvakrát. IDF poté oznámila, že provede vyšetřování. A premiér Benjamin Netanjahu napsal na Twitteru: Izrael hluboce lituje tragické nehody, ke které dnes došlo v Násirově nemocnici v Gaze. A dnes, když IDF zveřejnila výsledky předběžného vyšetřování, zazněl jiný tón. Bez poskytnutí důkazů uvedla, že Násirova nemocnice byla terčem útoku, protože tam byly identifikovány kamery umístěné Hamásem.
Soudce Michael Mansfield: „I kdyby si to mysleli, nemůžete bombardovat části nemocnice tak, aby při tom zahynuli nevinní lidé, mezinárodní humanitární právo vám to nedovoluje. To je obcházení právního státu a mezinárodních norem, které jsou zakotveny v Ženevských úmluvách a podobných dokumentech, ty jsou příkladem pro celý svět. Oni jednají, zapomeňte na zákon, prostě děláme, co chceme.“
Reportérka: Novináři v Gaze by měli být chráněni mezinárodním právem. Bez nich bude svět vidět méně a jejich slova a obrazy zmizí z našich obrazovek.
300
Diskuse