„Je třeba, aby bylo učiněno spravedlnosti zadost,“ vzkazuje OSN Izraeli po bombardování nemocnice v Gaze
26. 8. 2025
Úřad pro lidská práva OSN požaduje, aby izraelské vyšetřování „dvojitého úderu“, při kterém zahynulo 20 lidí, přineslo výsledky
OSN požaduje, aby izraelské vyšetřování nezákonných zabití v Gaze, včetně „dvojitého úderu“ na Násirovu nemocnici, při kterém zahynulo 20 lidí, mezi nimiž bylo pět novinářů, přineslo výsledky a zajistilo odpovědnost.
„Musí být spravedlnosti učiněno zadost,“ řekl novinářům v úterý v Ženevě mluvčí úřadu OSN pro lidská práva Thameen Al-Kheetan. Dodal, že počet novinářů zabitých v Gaze vyvolává mnoho otázek ohledně útoků na pracovníky médií.
V pondělí Izrael dvakrát zaútočil na Násirovu nemocnici, poslední fungující veřejnou nemocnici v jižní Gaze. Svědci uvedli, že druhý útok přišel právě v okamžiku, kdy záchranáři a novináři dorazili, aby evakuovali zraněné 15 minut po prvním bombardování, a zabil první záchranáře a pracovníky médií.
„Dvojitý úder“ zabil novináře pracující pro Reuters, Associated Press a Al Jazeera, stejně jako nezávislé novináře. Vyvolal celosvětové odsouzení. Všechny tři agentury vydaly prohlášení, v nichž vyjádřily soustrast rodinám novinářů a vyzvaly Izrael, aby se zabýval těmito vraždami.
Kancelář izraelského premiéra uvedla, že „hluboce lituje tragické nehody“, ke které došlo v nemocnici, a že izraelská armáda vede vyšetřování.
Mluvčí OSN vyzval Izrael, aby zajistil, že jeho vyšetřování povede k výsledkům, a poukázal na nedávná vyšetřování izraelské armády, která byla uzavřena bez vyřešení.
„Izraelské úřady v minulosti oznámily vyšetřování takových zabití... Dosud jsme však neviděli žádné výsledky ani opatření k zajištění odpovědnosti. Dosud jsme neviděli výsledky těchto vyšetřování a požadujeme odpovědnost a spravedlnost,“ řekl Kheetan.
Zpráva zveřejněná organizací Action on Armed Violence (AOAV) tento měsíc ukázala, že 88 % izraelských vyšetřování obvinění z válečných zločinů v Gaze bylo uzavřeno nebo zůstalo nevyřešeno. Mezi nevyřešenými případy jsou vyšetřování zabití nejméně 112 Palestinců čekajících na mouku v Gaze v únoru 2024 a letecký útok, při kterém bylo v květnu 2024 zabito 45 Palestinců v táboře stanů v jižní Gaze.
Výzkumníci z AOAV uvedli, že statistiky naznačují, že Izrael se snaží vytvořit „vzor beztrestnosti“ v drtivé většině případů, kdy jsou izraelským vojákům přičítána závažná protiprávní jednání.
Izraelská armáda tvrdí, že má robustní interní procesy pro případy, kdy existuje podezření na porušení zákona.
Izrael během 22měsíční války v Gaze často provádí útoky na nemocnice. Světová zdravotnická organizace v dubnu oznámila, že 33 z 36 nemocnic v Gaze bylo poškozeno. Izrael v minulosti tvrdil, že Hamás je zakořeněn v lékařské infrastruktuře Gazy, aniž by předložil věrohodné důkazy pro svá tvrzení.
Izrael také pravidelně zabíjí v Gaze novináře. Gaza je nyní nejnebezpečnějším místem na světě pro novináře. Izrael zakázal mezinárodním médiím vstup do Gazy, takže jediným zdrojem zpráv z tohoto území jsou palestinští novináři.
Podle mluvčího OSN bylo za posledních 22 měsíců v Gaze zabito nejméně 247 palestinských novinářů.
Jedná se o nejnebezpečnější konflikt pro novináře, jaký byl kdy zaznamenán, při kterém bylo zabito více pracovníků médií než během obou světových válek, války ve Vietnamu, válek v Jugoslávii a války USA v Afghánistánu dohromady.
Izraelský dvojitý bombardovací útok na nemocnici v pondělí vyvolal pobouření a zvýšil tlak na Izrael ze strany lidskoprávních organizací a ministerstev zahraničí po celém světě.
Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělním prohlášení označil útoky za „nepřijatelné“.
„Je to nepřijatelné: civilisté a novináři musí být za všech okolností chráněni. Média musí mít možnost svobodně a nezávisle plnit svou misi a informovat o realitě konfliktu,“ řekl Macron.
V úterý zveřejnilo 209 bývalých velvyslanců EU a vysokých diplomatických pracovníků otevřený dopis, v němž vyzývají k urgentnímu zásahu v souvislosti s izraelskou válkou v Gaze a protiprávním jednáním na okupovaném Západním břehu. Vyzvali členské státy EU, aby přijaly jednostranná opatření „v zájmu ochrany a prosazování mezinárodního práva“.
Mezi doporučená opatření patřilo pozastavení licencí na vývoz zbraní do Izraele, zastavení financování projektů s izraelskými organizacemi, které se podílejí na nelegálních akcích, a stíhání obviněných izraelských a palestinských válečných zločinců, pokud vstoupí na jejich území.
Navzdory mezinárodnímu a domácímu tlaku na příměří Izrael pokračuje ve svých plánech na převzetí a okupaci města Gaza, což je vojenská kampaň, která podle jeho odhadů může trvat až pět měsíců.
Podle zdravotnických úřadů bylo při izraelských útocích v úterý v noci zabito nejméně 34 lidí. Tisíce obyvatel již uprchly z města Gaza, protože izraelské bombardování zesílilo.
Diskuse