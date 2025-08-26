Izrael bombardoval nemocnici v Gaze napodruhé, a zabil tak záchranáře, svědčí zdravotníci
Nejméně 20 lidí, včetně pěti novinářů, zemřelo, když spěchali na pomoc zraněným při prvním útoku
Izrael v pondělí bombardoval hlavní nemocnici v jižní Gaze a poté znovu zasáhl stejné místo, když záchranáři a novináři spěchali na pomoc zraněným. Podle zdravotníků zemřelo nejméně 20 lidí, včetně pěti novinářů.
Živé video z televize AlGhad zachytilo okamžiky jejich smrti a ukázalo pracovníky civilní obrany v jasně oranžových vestách a novináře, kteří zvedali ruce, aby se chránili, několik vteřin předtím, než je zabila druhá bomba. Druhé video ukázalo následky bombardování, kdy těla záchranářů a novinářů ležela na sobě, zakrvácená a pokryta prachem.
Útok „double tap“ a zabití novinářů vyvolalo vlnu mezinárodního odsouzení, včetně britského ministra zahraničí Davida Lammyho. „Jsem zděšen izraelským útokem na Násirovu nemocnici. Civilisté, zdravotníci a novináři musí být chráněni. Potřebujeme okamžité příměří,“ napsal Lammy na Twitteru.
Americký prezident Donald Trump řekl novinářům: „Nejsem z toho nadšený,“ když byl dotázán na útok, zatímco francouzský prezident Emmanuel Macron jej označil za „nepřijatelný“.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu mezitím uvedl, že Izrael hluboce lituje toho, co označil za „tragickou nehodu“ v Násirově nemocnici.
Izrael pravidelně útočí na nemocnice a bez důkazů tvrdí, že je Hamás využívá k vojenským účelům. Pravidelně také zabíjí novináře v Gaze, někdy s odůvodněním, že byli spojeni s Hamásem – což novinářské organizace označují za nepodložené.
Při pondělních útocích zahynuli novinář Reuters Hussam al-Masri, Mariam Abu Dagga, která pracovala pro Associated Press, novinář Al Jazeera Mohammed Salam, fotožurnalista Moaz Abu Taha a Ahmad Abu Aziz z Quds Feed. Další novinář agentury Reuters, Hatem Khaled, byl při útoku zraněn.
Podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) bylo od 7. října 2023 zabito nejméně 193 palestinských novinářů, což je více než počet novinářů, kteří zemřeli za poslední tři roky na celém světě.
CPJ odsoudila izraelský útok a vyzvala mezinárodní společenství k přijetí opatření. „Izrael pokračuje v zabíjení novinářů v Gaze, zatímco svět přihlíží a nedokáže rázně zasáhnout proti nejhorším útokům na tisk v nedávné historii,“ uvedla regionální ředitelka CPJ Sara Qudah. „Tyto nezákonné vraždy musí okamžitě skončit. Pachatelé již nesmějí jednat beztrestně.“
Agentura Associated Press uvedla, že je šokována a zarmoucena zprávou o smrti Daggy a dalších novinářů, kteří zahynuli spolu s ní. „Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili bezpečnost našich novinářů v Gaze, kteří i nadále poskytují důležité reportáže z místa událostí v obtížných a nebezpečných podmínkách,“ uvedla agentura.
Třiatřicetiletá Dagga pracovala od začátku války v Gaze jako nezávislá novinářka pro agenturu AP a další zpravodajské agentury, například Independent Arabia. Informovala o lékařích v Násirově nemocnici, kteří se snažili zachránit děti bez předchozích zdravotních problémů, které umíraly hlady.
Independent Arabia uvedla, že Dagga byla „příkladem oddanosti a profesionálního nasazení“ a že „svou kamerou pronikla do samého srdce dění a s nebývalou upřímností a odvahou zprostředkovávala utrpení civilistů a hlasy obětí“.
Dagga zakázala, aby se na jejím pohřbu plakalo, řekl její kolega a přítel. „Mariam nám zanechala pokyn, abychom při rozloučení neplakali. Chtěla, abychom strávili čas s jejím tělem, mluvili s ní a nasáli ji, než odejde,“ řekl Samaheer Farhan, 21letý nezávislý novinář a Daggin přítel.
Dagga, stejně jako ostatní novináři v Gaze, sepsala závěť pro případ, že by byla zabita při reportáži. Zanechala dopis svému 13letému synovi Ghaithovi, ve kterém mu napsala: „Ať jsem na tebe pyšná... buď úspěšný a vynikající.“
Abu Aziz působil v Násirově nemocnici, kde informoval o dopadech izraelských útoků na obyvatele Gazy. Během války přišel o několik kolegů a také o svůj dům, který byl zničen při útoku. „Cítil jsem se, jako bych byl úplně sám a jako jediný zůstal na zemi, protože tolik mých kolegů bylo zabito,“ napsal Abu Aziz před rokem v článku pro Middle East Eye o svých zkušenostech jako novinář v Gaze.
Al Jazeera potvrdila, že Salam byl mezi zabitými při útoku na Násirovu nemocnici. Reuters oznámila, že byl zabit také kameraman Masri, který pracoval na smlouvu. Fotograf Khaled, který také pracoval na smlouvu pro Reuters, byl podle agentury zraněn.
Zdravotníci také informovali o střelbě, při které zahynuli lidé hledající pomoc v centru Gazy, a o leteckých útocích v Gaze.
Nejméně šest lidí bylo zabito a 15 zraněno při pokusu dostat se k místu distribuce potravin v centru Gazy, které provozuje soukromá americká organizace Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Střelba izraelských vojáků v blízkosti zařízení GHF je téměř na denním pořádku, ačkoli izraelská armáda a GHF popírají, že by se zaměřovaly na lidi hledající jídlo.
Útok na obytnou čtvrť v Gaze zabil nejméně tři lidi, včetně dítěte. Izrael se připravuje na invazi do města v příštích dnech, které podle svých slov obsadí a převezme kontrolu.
Humanitární organizace varují, že tato operace povede k vysídlení obyvatel a humanitární katastrofě v Gaze, která již nyní trpí hladomorem.
