Trump vyhrožuje odebráním vysílacích licencí NBC a ABC
27. 8. 2025
Společnost National Broadcasting Company (NBC) založená v roce 1926 je součástí společnosti NBCUniversal, vlastněné mediální společností Comcast; American Broadcasting Company (ABC) existuje od roku 1943 a je součástí společnosti Walt Disney Corporation. V příspěvku na své sociální síti Truth Social je Trump nazval "dvěma nejhoršími a nejzaujatějšími sítěmi v historii". Prakticky všechny jejich zprávy o něm jsou "ŠPATNÉ", "navzdory [mé] velmi vysoké popularitě a, podle názoru mnohých, některým z nejlepších [prvních] měsíců v historii prezidentství". (Ve skutečnosti je to sedm měsíců a několik dní, co se Trump ujal úřadu.)
"Pokud ano, jsou prostě pobočkou Demokratické strany a podle názoru mnohých by měli přijít o své licence FCC," napsal Trump. "Naprosto bych to podpořil, protože jsou tak zaujaté a nepravdivé, že představují skutečnou hrozbu pro naši demokracii!" První dodatek Ústavy Spojených států, který je součástí Listiny práv, zakazuje zasahování do svobody projevu a tisku.
FCC vydává licence vlastníkům televizních stanic, které musí být pravidelně obnovovány. Předseda FCC Brendan Carr, republikán, již dříve zahájil vyšetřování proti společnosti Comcast v souvislosti s jejím programem rozmanitosti, rovnosti a inkluze (DEI) na pracovišti (Trumpova administrativa proti takovým korporátním iniciativám bojuje); komise také zkoumala vztah NBC s jejími místními pobočkami.
Pokud jde o Trumpovu "velmi vysokou popularitu", podle průzkumů Reuters/Ipsos z konce července a poloviny srpna pouze 40 % Američanů schvaluje prezidentův výkon. Jedná se o nejnižší výsledek od jeho návratu do Bílého domu a o 7 procentních bodů méně než na konci ledna. Popularita Joea Bidena klesla na tuto úroveň o rok a několik měsíců později.
Podobný výsledek ukázal nedávný průzkum časopisu The Economist/YouGov: 56 % dotázaných kategoricky nebo do určité míry nesouhlasí s Trumpovými aktivitami jako prezidenta, zatímco 40 % vyjadřuje různou míru pozitivity.
