Další američtí zákonodárci veřejně obviňují Izrael z hladomoru a úmrtí v Gaze
28. 8. 2025
Američtí zákonodárci, kteří vesměs posledních 22 měsíců mlčeli, se nyní veřejně ozývají a obviňují Izrael z hladomoru v pásmu Gazy.
V nedělním pořadu CBS Face the Nation senátorka Jeanne Shaheen (D-N.H.), členka Senátního výboru pro zahraniční vztahy a dlouholetá podporovatelka Izraele, ostře kritizovala Tel Aviv za rostoucí humanitární krizi v Gaze a prohlásila, že „Izrael beztrestně způsobuje hladovění Palestinců“. Obyvatelé Gazy jsou „systematicky umořováni hladem, protože Izrael odmítá vpustit humanitární pomoc, kterou lidé potřebují k přežití“, řekla Shaheen, píše na webu Responsible Statecraft Stavroula Pabst.
Když se moderátor zeptal, zda měla Shaheen vystoupit dříve, odpověděla: „Měli bychom dělat víc a měli jsme udělat víc... nejen demokraté, ale i republikáni.“
Ještě dále než Shaheen zašlo 14 amerických zákonodárců, kteří označili izraelskou válku v Gaze za genocidu, včetně 13 demokratů a jednoho republikána.
V tomto úsilí se do popředí dostala poslankyně Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) – první republikánka, která tak učinila.
„Nevím, jak vy, ale já nechci platit za genocidu v cizí zemi proti cizím lidem za cizí válku, s níž nemám nic společného,“ napsala Greene na X v sobotu. „A nebudu o tom mlčet.“
Ačkoli se ostatní zdrželi označení izraelských akcí za „genocidu“, také oni zvýšili tlak a vyzvali k zastavení dodávek zbraní Tel Avivu, dokud Izrael nezmění svůj kurz.
„Izraelské kroky při vedení války v Gaze, zejména neschopnost řešit nepředstavitelnou humanitární krizi, která se tam nyní odehrává, jsou urážkou lidské důstojnosti,“ prohlásil na konci minulého měsíce ve svém prohlášení kongresman Angus King (nezávislý, Maine). Uvedl, že již nebude podporovat pomoc Izraeli, „dokud nedojde k prokazatelné změně směru izraelské politiky“.
Kongresman Adam Smith (D-Wash.) již v květnu na X napsal: „Od ukončení omezeného příměří v březnu Izrael blokuje vstup humanitární pomoci do Gazy. Izrael musí obnovit tok humanitární pomoci do této oblasti.“
Přibližně ve stejnou dobu v květnu podepsalo 30 demokratických zákonodárců dopis, v němž vyzývali prezidenta Trumpa, aby požádal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby se zabýval humanitární krizí v Gaze.
„Je zásadní, aby Izrael umožnil vstup humanitární pomoci do Gazy. S úctou vyzýváme prezidenta Trumpa, aby vyzval premiéra Netanjahua, aby se okamžitě zabýval touto humanitární krizí a podporoval trvalý mír,“ napsali.
Ostatní zákonodárci však nadále drží proizraelskou linii. V tomto duchu vyjádřili Elissa Slotkin (D-Mich.) a John Thune (R-S.D.) znepokojení nad hladomorem v Gaze, ale neobvinili z jeho rozpoutání Izrael.
A ačkoli Katherine Clarková (D-Mass.), druhá nejvýznamnější demokratka ve Sněmovně reprezentantů, na začátku tohoto měsíce označila izraelskou válku v Gaze za genocidu, v následujícím rozhovoru od tohoto výroku ustoupila.
Čas ukáže, zda změna postoje významně ovlivní přístup USA k izraelské válce v pásmu Gazy. Prozatím je tato otázka středem pozornosti probíhajících stranických a politických debat, protože Američané jsou vůči ofenzivě stále kritičtější. Například nedávný průzkum Gallupu zjistil, že pouze 8 % demokratů válku podporuje, což možná podnítilo politický posun demokratů. Další průzkum zjistil, že pouze 22 % republikánů i demokratů věří, že to, co Izrael dělá v Gaze, lze ospravedlnit jako „sebeobranu“.
Vskutku, více demokratů než dříve hlasovalo pro nedávnou sérii společných rezolucí senátora Bernieho Sanderse (I-Vt.) o zamítnutí prodeje zbraní Izraeli, ačkoli tato opatření nakonec neprošla.
Celý text v angličtině ZDE
