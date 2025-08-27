Rusové zaznamenali masivní ztrátu zájmu o vzdělání
Téměř polovina Rusů považuje vysokoškolské vzdělání za nepotřebné, vyplývá z výsledků průzkumu společnosti Pro-Vision Communications.
46,3 % je přesvědčeno, že pro pohodlný život a stabilní kariéru stačí vystudovat gamnázium, průmyslovou školu nebo odbornou školu. 29,3 % občanů trvá na nutnosti získat vysokoškolský diplom. Méně než 10 % věří, že školní znalosti nebo krátkodobé kurzy stačí k práci, a pouze 1,5 % vidí smysl v akademických titulech nebo obchodním vzdělávání (MBA).
Více než 37 % Rusů považuje vysokoškolské vzdělání za formalitu, dalších 22,4 % ho považuje pouze za způsob "získávání kontaktů a známostí", uvádí studie. Zaměstnavatelé také ne vždy vyžadují vysokoškolský diplom: s tím se setkalo pouze 27,8 % respondentů v každém zaměstnání. U většiny (66,2 %) zazněl takový požadavek jen občas, téměř 10 % uvedlo, že i bez něj mají dostatek dovedností na to, aby práci získali.
Mezi oblasti, kde podle Rusů není vysokoškolské vzdělání nutné, patří veřejné služby, IT, marketing. Většina se také domnívá, že je možné vystačit si se střední a uspět v obchodě (81 %), ve výrobě (79,5 %) a ve stavebnictví (70,2 %). Tento seznam zahrnuje také kreativní specializace související s designem, uměním, kulturou a zábavním průmyslem.
Téměř polovina respondentů (47,3 %) připustila, že by ráda získala vysokoškolské vzdělání, ale tomu brání vysoké náklady na vzdělání (74,6 %), obtížné zkoušky (42,9 %), nedostatek času (24,9 %) a také vážná konkurence se zvýhodněnými kategoriemi uchazečů (21,8 %), mezi které patří účastníci války s Ukrajinou a jejich děti.
Ruský prezident Vladimir Putin již dříve požadoval vyškolit do roku 2028 asi 1 milion pracovníků, aby se vyřešil problém nedostatku personálu v průmyslu. Kromě toho nařídil přizpůsobit systém odborného vzdělávání požadavkům trhu a vyloučit "nadměrný" zápis na univerzity do "nenárokovaných" specializací.
Poté se Rusům prudce zvýšily náklady na vysokoškolské vzdělání. Podle ministerstva školství a vědy v roce 2025 školné na univerzitách zdražilo v průměru o 12 % ročně a v Moskvě o 15,7 %. Nejvíce vzrostly ceny v oblastech, jako je aplikovaná matematika, informatika, technická a jaderná fyzika. Podle výpočtů společnosti RAEX činil na sedmi z deseti předních univerzit v Rusku růst nejméně 25 %.
Státní duma zase dala vládě právo určovat počty přijetí do placeného vzdělávání na univerzitách a vybrat seznam oblastí pro přijetí, u kterých bude možné vzít si zvýhodněnou půjčku.
