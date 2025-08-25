Zelenskyj odmítl Putinův požadavek na účast Ruska v bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu
Lavrov minulý týden řekl, že Rusko neakceptuje rozmístění zahraničních mírových sil na Ukrajině po skončení války a jakékoli další bezpečnostní záruky poskytnuté bez účasti Moskvy. Kyjev by podle něj měl souhlasit s možností záruk z návrhů istanbulských dohod z roku 2022, které podle ministra počítají s tím, že stálí členové Rady bezpečnosti OSN, včetně Ruské federace, se stanou garanty bezpečnosti Ukrajiny. Tímto způsobem by Kreml mohl využít svého práva veta nad jakýmikoli pokusy o poskytnutí vojenské podpory Ukrajině v případě další agrese. Kyjev je také údajně připraven upevnit svůj neutrální, nezúčastněný a bezjaderný status, ujistil Lavrov.
Zelenskyj na setkání s Ruttem zdůraznil, že Moskva "nechce, nechtěla a nebude chtít ukončit válku nyní" a dodal, že prezident Vladimir Putin hodlá nadále předkládat ultimáta a hrát o čas. Mezi požadavky ruského prezidenta patří úplné odevzdání celého území Donbasu Rusku při zastavení ofenzívy podél současné frontové linie v Záporoží a Chersonské oblasti jako "ústupku", jakož i omezení počtu ozbrojených sil Ukrajiny, rezignace na vstup do NATO a další maximalistické body, uvedly zdroje Reuters.
Rutte v projevu v Kyjevě řekl, že případná mírová dohoda by byla rozdělena na "dvě úrovně": zastavení nepřátelských akcí a podporu ukrajinské armády. Řekl, že po tom budou následovat bezpečnostní záruky podporované Spojenými státy a Evropou.
"Nechceme, aby se opakovalo Budapešťské memorandum nebo minské dohody," řekl generální tajemník NATO s odkazem na smlouvy o neútočení, které Ukrajina podepsala v roce 1994, kdy předala svůj jaderný arzenál Rusku, a v roce 2014, po anexi Krymu Moskvou.
