Zelenskyj odmítl Putinův požadavek na účast Ruska v bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu

25. 8. 2025

Prezident Volodymyr Zelenskyj odmítl požadavky Kremlu na zahrnutí Ruska do plánu na poskytnutí bezpečnostních záruk pro poválečnou Ukrajinu, které vyjádřil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. "Když Rusko nastolí otázku bezpečnostních záruk, já, upřímně řečeno, nevím, kdo je ohrožuje. Zaútočili na nás a není mi úplně jasné, jaké záruky agresor potřebuje," řekla hlava ukrajinského státu během pátečního setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Kyjevě.

Lavrov minulý týden řekl, že Rusko neakceptuje rozmístění zahraničních mírových sil na Ukrajině po skončení války a jakékoli další bezpečnostní záruky poskytnuté bez účasti Moskvy. Kyjev by podle něj měl souhlasit s možností záruk z návrhů istanbulských dohod z roku 2022, které podle ministra počítají s tím, že stálí členové Rady bezpečnosti OSN, včetně Ruské federace, se stanou garanty bezpečnosti Ukrajiny. Tímto způsobem by Kreml mohl využít svého práva veta nad jakýmikoli pokusy o poskytnutí vojenské podpory Ukrajině v případě další agrese. Kyjev je také údajně připraven upevnit svůj neutrální, nezúčastněný a bezjaderný status, ujistil Lavrov.

Zelenskyj na setkání s Ruttem zdůraznil, že Moskva "nechce, nechtěla a nebude chtít ukončit válku nyní" a dodal, že prezident Vladimir Putin hodlá nadále předkládat ultimáta a hrát o čas. Mezi požadavky ruského prezidenta patří úplné odevzdání celého území Donbasu Rusku při zastavení ofenzívy podél současné frontové linie v Záporoží a Chersonské oblasti jako "ústupku", jakož i omezení počtu ozbrojených sil Ukrajiny, rezignace na vstup do NATO a další maximalistické body, uvedly zdroje Reuters.

Rutte v projevu v Kyjevě řekl, že případná mírová dohoda by byla rozdělena na "dvě úrovně": zastavení nepřátelských akcí a podporu ukrajinské armády. Řekl, že po tom budou následovat bezpečnostní záruky podporované Spojenými státy a Evropou.

"Nechceme, aby se opakovalo Budapešťské memorandum nebo minské dohody," řekl generální tajemník NATO s odkazem na smlouvy o neútočení, které Ukrajina podepsala v roce 1994, kdy předala svůj jaderný arzenál Rusku, a v roce 2014, po anexi Krymu Moskvou.

