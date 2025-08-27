Americký viceprezident řekl, že Trump potřebuje dalších "6 měsíců", aby přesvědčil Putina k zastavení války
27. 8. 2025
Ukončení války na Ukrajině může trvat dalších šest měsíců, ale Rusko již učinilo "významné ústupky", uvedl americký viceprezident J.D. Vance.
"Ať už bude výsledek jakýkoliv, ať už válka skončí za 3 měsíce nebo za 6 měsíců, doufejme, že už ne - měli bychom být hrdí na to, že máme prezidenta, který se snaží zastavit zabíjení," řekl Vance v rozhovoru pro NBC. Šéf Bílého domu Donald Trump se podle něj angažuje v "energické diplomacii" a za několik let už toho dokázal víc než jeho předchůdce Joe Biden, ale proces vyjednávání není jednoduchý. "Někdy se nám zdá, že jsme dosáhli významného pokroku v jednáních s Rusy, a někdy, jak řekl prezident, je z Rusů velmi zklamaný," vysvětlil Vance.
Mezi "významné ústupky" ze strany Ruska označil americký viceprezident skutečnost, že Moskva údajně již neusiluje o nastolení loutkového režimu v Kyjevě a souhlasí s určitými bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. "Byli skutečně ochotni ukázat flexibilitu v některých svých základních požadavcích, které dříve považovali za nezbytné pro ukončení války... Neříkám, že se shodli na všem. Na čem se ale shodli, je uznání, že Ukrajina si po válce zachová územní celistvost," zdůraznil Vance. Slíbil, že Spojené státy budou pokračovat v hledání míru, a pokud se jednání dostanou do slepé uličky, Washington použije "páku", včetně uvalení cel na obchodní partnery Ruska. "Budeme i nadále dělat to, co je v našich silách, abychom tuto práci dotáhli do konce," ujistil Vance.
Trump již dříve řekl, že za dva týdny učiní "velmi důležité rozhodnutí", pokud nebude možné zastavit válku na Ukrajině. Podle něj může uvalit "masivní sankce, masivní cla, obojí – nebo nic". Upřesnil, že posoudí, čí vinou je nedostatečný pokrok při dosahování míru, stejně jako připravenost stran zapojit se do vzájemného dialogu. "Za dva týdny budu vědět, co dělat," řekl Trump.
Poté ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že Putin je připraven se se Zelenským setkat, ale agenda pro bilaterální jednání zatím "není vůbec připravena". Lavrov také poznamenal, že Ukrajina může nadále "existovat" pouze pod jednou podmínkou – pokud "uvolní" území zabralá Ruskem během války.
Zdroj v angličtině: ZDE
