Rusko vypovědělo Evropskou úmluvu proti mučení
27. 8. 2025
Dokument přijatý 26. listopadu 1987 byl podepsán Ruskem 28. února 1996 a ratifikován 28. března 1998. Nejenže zakazuje mučení, ale také zavazuje mu předcházet. Za tímto účelem byl vytvořen Evropský výbor pro zabránění mučení (CPT), nezávislý mezinárodní orgán, kterému bylo uděleno právo provádět inspekce ve věznicích, koloniích, vazebních věznicích, psychiatrických ústavech a dalších místech zbavení svobody.
Účelem těchto návštěv je identifikovat porušení a vydávat doporučení ke zlepšení podmínek zadržení. Smluvní strany Úmluvy jsou povinny spolupracovat s Výborem a umožnit mu přístup do všech míst zbavení osobní svobody bez omezení. Po každé návštěvě CPT připraví zprávu, která je zaslána do příslušné země spolu s žádostí o odpověď na otázky v ní položené.
Dne 16. března 2022 bylo Rusko po invazi na Ukrajinu vyloučeno z Rady Evropy, jejímž členem bylo 26 let. Od té doby zůstala země smluvní stranou Úmluvy proti mučení pouze formálně. CPT uvedl, že ruské úřady nereagovaly na žádosti o spolupráci – to se týkalo nejen monitorovacích návštěv vazebních zařízení, ale také poskytování informací o alarmujících případech, jako je smrt opozičního politika Alexeje Navalného v kolonii zvláštního režimu Polární vlk v únoru 2024.
Dříve Rusko odstoupilo od Evropské úmluvy o lidských právech. Nyní mohou občané země podávat stížnosti pouze příslušným výborům OSN, ale ty nepřiznávají konkrétní odškodnění, což ponechávají na uvážení úřadů. A Rusko nedodržuje rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) vydaná po 15. březnu 2022.
V únoru 2023 přestaly v zemi platit Statut Rady Evropy, Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Evropská sociální charta a 18 dalších dokumentů. V srpnu 2024 potkal stejný osud i Rámcovou úmluvu Rady Evropy o ochraně národnostních menšin.
