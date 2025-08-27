Ukrajina začala k ničení ruských dronů používat taktiku z 1. světové války
27. 8. 2025
Činnost letky 11. armádní letecké brigády připomíná události 1. světové války, kdy proti sobě bojovala letadla zblízka a střelec, sedící v otevřeném kokpitu, se snažil zasáhnout nepřítele kulometem, uvádí The Wall Street Journal. Korespondenti navštívili základnu brigády a seznámili se s tím, jak bojují její piloti, z nichž mnozí jsou amatérští piloti. Jak-52 nemá radar a letoun je vysílán pozemní službou k vizuálnímu kontaktu. V zimě byla v kokpitu taková zima, že museli nosit silné bundy, rukavice a staré letecké helmy s kožešinovou podšívkou.
Hlavními cíli jsou průzkumné drony Orlan a Zala, stejně jako útočné drony Šáhid a jejich modifikace. Létají maximální rychlostí 185 km/h, což z nich dělá snadnou kořist pro Jak, který dosahuje rychlosti až 300 km/h. Tímto způsobem je zničeno asi 10-12 % dronů zachycených Ukrajinou v běžný den, řekl WSJ plukovník Nikolaj Lichackyj, zástupce velitele 11. brigády.
K ochraně oblohy má Ukrajina mimo jiné nejpokročilejší západní systémy protivzdušné obrany, včetně protiletadlového raketového systému Patriot a stíhaček F-16, které se někdy používají k sestřelování raket a dronů. Dlouhou dobu drony lovily také posádky pickupů s namontovanými těžkými kulomety. Ale je velmi drahé používat rakety a F-16 k boji proti dronům a upravené drony Šáhid (v Rusku nazývané "Geraň") se staly technicky sofistikovanějšími. Nyní mohou například létat ve vysoké výšce, kam nedosáhnou kulomety mobilních brigád protivzdušné obrany, a poté se střemhlav vrhnout na budovy.
V červenci byla podle britského Centra pro informační odolnost míra střelby drony asi 89 %, ale o několik měsíců dříve, kdy Rusko výrazně zvýšilo počet úderů a prostředků vyslaných do náletů a začalo používat nové taktiky v boji proti systémům protivzdušné obrany, toto číslo prudce kleslo. Minimální hodnota byla v květnu 47,2 % (mezi drony je však mnoho "návnad" a falešných cílů).
Stíhání dronů Jaky se stalo jednou z možností řešení problému. Dvoučlenné posádky čekají na letišti na signál od pozemní sledovací služby o přiblížení dronů a po jeho obdržení se obvykle do 15 minut ocitnou ve vzduchu.
Letadlo vzlétne k dronu ve výšce 60-90 m, načež střelec otevře překryt kabiny, vykloní se a zahájí palbu. Někdy se pilotovi podaří dostat se tak blízko, že se mu podaří naklonit křídla dronu křídlem svého letadla a vychýlit ho z kurzu, řekl Lichackyj. Britští piloti používali tuto taktiku během 2. světové války proti německým střelám V-1.
