Izrael se zaměřuje na novináře, aby vytvořil „blackout“ v Gaze, konstatují Reportéři bez hranic
25. 8. 2025
Organizace na ochranu svobody tisku a obhájci lidských práv vyjádřili pobouření nad zabitím pěti palestinských novinářů při izraelském útoku na nemocnici v Gaze, při kterém zahynulo 21 lidí.
Mezi oběťmi je 21 lidí zabitých při útoku na Násirovu nemocnici v jižní Gaze.
V závěrečné zprávě zavražděná novinářka Mariam Abu Daqqa psala o hladomoru
Mezi pěti novináři zabitými při dnešním ranním útoku na Násirovu nemocnici byla i Mariam Abu Daqqa, která ve svém posledním článku pro Associated Press psala o pokračujícím hladomoru v Khan Younis.
Před dvěma týdny Daqqa psala o dvouapůlleté Ro'a Mashi, která měla „oči zapadlé do lebky“ poté, co zemřela v Násirově nemocnici na podvýživu, protože dodávky potravin nestačí k nasycení obyvatel enklávy a to málo, co se dostane dovnitř, se prodává za vysoké ceny.
Vzhledem k pokračujícím izraelským útokům byla Ro'a přerušena léčba výživovými doplňky a její rodina byla „několikrát“ násilně vysídlena a přežívala na jedné jídle denně.
„Před dvěma týdny se přestěhovali do stanových táborů Al Mawasi na jižním pobřeží Gazy. Ro'in stav se zhoršil,“ napsala Daqqa.
Ro'ina matka řekla Daqqovi, že podle ní je „jen otázkou dvou nebo tří dnů“, kdy její dcera zemře.
Výbor na ochranu novinářů říká, že vraždy reportérů musí skončit
Výbor na ochranu novinářů (CPJ) odsoudil izraelský útok, při kterém bylo zabito pět novinářů v Násirově nemocnici, a vyzval mezinárodní společenství, aby Izrael pohnalo k odpovědnosti za „pokračující nezákonné útoky na tisk“.
Regionální ředitelka CPJ Sara Qudah uvedla, že Izrael pokračuje v zabíjení novinářů v enklávě, zatímco „svět přihlíží a nedokáže rázně zasáhnout proti nejhorším útokům na tisk, jaké kdy v nedávné historii došlo“.
Palestinské ministerstvo zahraničí vyzvalo Radu bezpečnosti OSN, „aby zůstala v permanentní pohotovosti k ochraně palestinských civilistů a zastavení hladomoru“ v Gaze.
V prohlášení ministerstvo uvedlo, že „[izraelská] okupační armáda, vybavená nejmodernějšími zbraněmi, pokračuje v pronásledování palestinských civilistů a uvalila na jejich životy dusivou blokádu a smrtící obklíčení“.
Obvinilo izraelskou krajně pravicovou vládu, že „se chlubí svými údajnými vítězstvími nad palestinskými civilisty“, zatímco „pokračuje v páchání dalších genocidních zločinů v pásmu Gazy a porušování nejzákladnějších lidských práv a mezinárodního práva“.
Ministerstvo také odsoudilo „vypuštění ozbrojených milicí osadníků“ na okupovaném Západním břehu a poukázalo na nedávné násilnosti v al-Mughiru, Deir Bassa, Kafr ad-Dik a dalších městech.
Ministerstvo označilo Izrael za „plně a přímo odpovědný za genocidní zločiny, vysídlení, hladovění a anexi“ a vyzvalo Radu bezpečnosti OSN, aby „přijala závazná opatření ... k zajištění trvalého přístupu humanitární pomoci do pásma Gazy s cílem zastavit hladomor“.
Španělsko odsoudilo izraelský útok na Násirovu nemocnici
Španělsko odsoudilo izraelský útok na nemocnici Nasser a označilo jej za „flagrantní“ a „nepřijatelné“ porušení humanitárního práva.
