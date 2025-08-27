Poslanec doporučil Rusům, aby si sami šetřili na důchod od 35 let
27. 8. 2025
Poznamenal, že v současné době je možné zvýšit měsíční příjem na úkor osobních úspor. "S klíčovou sazbou centrální banky na úrovni 18 % může výnos z vkladů, dluhopisů a nemovitostí dosáhnout 15-19 % ročně. Chcete-li k důchodu získat asi 25 tisíc rublů měsíčně, budou zapotřebí alespoň 2 miliony rublů - s výnosem 15 % to poskytne požadovaný výsledek," vysvětlil Nikitin. Poslanec zároveň připustil, že pokud dojde ke snížení klíčové sazby, nebude možné tyto příjmy z vkladů získat. Proto je podle něj nutné spořit na důchod s pomocí státního programu dlouhodobého spoření (PDS), u nějž ruský prezident Vladimir Putin dříve požadoval, aby se do něj Rusové zapojili.
PAS byl spuštěn v roce 2024 a je to vlastně nový důchodový systém. Platby v rámci PDS je možné obdržet po 15 letech nebo po dosažení věku 55 let pro ženy a 60 let pro muže, stejně jako ve "zvláštních životních situacích" - zaplatit za nákladnou léčbu nebo v případě ztráty živitele. Platby mohou být doživotní nebo na 10 let. Aby stát přilákal lidi do programu, navrhl spolufinancovat úspory - přidat vlastní peníze k penězům, kterými člověk přispívá po dobu 10 let (až 36 tisíc rublů ročně), poskytnout daňový odpočet (až 60 tisíc rublů ročně) a také zaručit příspěvky až do výše 2,8 milionu rublů.
Předtím poslankyně Státní dumy Irina Rodninová řekla, že mnoho Rusů neudělalo dost pro to, aby z toho stát platil důchod. "Nemůžete se na někoho neustále spoléhat, je čas se osamostatnit," řekla poslankyně a dodala, že výhod a úlev pro seniory v zemi je již "dost".
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse