Změní demokraté konečně svůj postoj vůči Gaze?
26. 8. 2025
Vedení strany nadále dokazuje, jak je odtržené od názorů drtivé většiny svých voličů.
I přesto, že podpora demokratů pro Izrael klesla na minimum, někteří členové strany stále nejsou schopni tuto realitu uznat, míní na webu Common Dreams James Zogby.
Zatímco podpora izraelské politiky klesá již více než deset let, válka v Gaze vedla k dramatickým změnám názorů. V nedávném průzkumu Gallup pouze 8% demokratů uvedlo, že schvaluje izraelské vojenské akce v Gaze. V dalším nedávném průzkumu provedeném Quinnipiac, v němž byli Američané dotázáni, zda více sympatizují s Izraelci nebo Palestinci, pouze 12% demokratů uvedlo Izrael, zatímco 60% uvedlo, že více sympatizují s Palestinci. A když se časopis The Economist zeptal voličů, jak se staví k řadě otázek souvisejících s konfliktem mezi Izraelem a Palestinci, výsledky mezi těmi, kteří se hlásí k demokratům nebo k nim inklinují, byly ohromující:
- Na otázku, zda byl Izrael oprávněn zaútočit na Gazu v reakci na hrozbu ze strany Hamásu, pouze 13% odpovědělo, že ano, zatímco 67% odpovědělo, že ne.
- Na otázku ohledně vojenské pomoci Izraeli 61% voličů, kteří se hlásí k demokratům nebo k nim inklinují, odpovědělo, že chtějí tuto pomoc snížit nebo zrušit, zatímco pouze 25% se vyslovilo pro zvýšení nebo zachování současné úrovně vojenské pomoci Izraeli.
- Šedesát osm procent respondentů souhlasilo s tím, že Izrael páchá v Gaze genocidu, pouze 8% s tímto hodnocením nesouhlasilo.
- Sedmdesát dva procent oslovených souhlasilo s tím, že je správné požadovat vznik palestinského státu, pouze 5% bylo proti.
(Je důležité poznamenat, že u každé z výše uvedených otázek byla většina nebo silná většina všech respondentů pro snížení vojenské pomoci Izraeli, proti izraelským akcím v Gaze, pro uznání palestinské státnosti atd.)
Tato změna názoru demokratů na Izrael a jeho politiku se promítla do jednání Kongresu. Minulý měsíc 27 ze 47 demokratů v Senátu USA hlasovalo pro zablokování dodávek amerického vojenského vybavení Izraeli. A doprovodný návrh zákona ve Sněmovně reprezentantů, který požaduje zastavení dodávek útočných zbraní Izraeli, má nyní 35 demokratických spolupředkladatelů. Kromě toho řada státních sjezdů Demokratické strany přijala podobná usnesení, stejně jako celostátní organizace Young Democrats of America.
Vzhledem k tomuto vývoji nebylo překvapivé, že nově zvolený člen Demokratického národního výboru předložil „rezoluci ke Gaze“, v níž vyzývá národní stranu k podpoře okamžitého příměří v Gaze, pozastavení vojenské pomoci Izraeli a vyzývá členy Kongresu, aby uznali Palestinu jako národní stát. Usnesení končí výzvou straně, aby:
„potvrdila svůj závazek vůči mezinárodnímu právu, lidským právům pro všechny, okamžitému ... dodání ... humanitární pomoci zaměřené na záchranu životů a lékařské péče v Gaze a dosažení spravedlivého a trvalého míru pro všechny v regionu.“
Není překvapivé ani to, jak reagovaly proizraelské skupiny a někteří demokratičtí vůdci.
Například skupina nazývající se Demokratická většina pro Izrael (DMFI) – která by možná měla změnit svůj název na Demokratická menšina pro Izrael – vydala ostře formulované prohlášení, v němž uvedla, že je „hluboce znepokojena předložením chybné a nezodpovědné rezoluce na zasedání Demokratického národního výboru, která ještě více prohloubí rozkol v naší straně a nijak nepřispěje k ukončení války mezi Izraelem a Hamásem ani k ukončení utrpení na obou stranách“.
Vzhledem k tomu, že průzkumy veřejného mínění ukazují, že demokraté podporují pozici zaujatou v rezoluci ke Gaze v poměru 10:1 nebo více, je zjevně nepravdivé tvrdit, že rezoluce „rozpoutá rozkol“. Ve skutečnosti je přesnější říci, že zamítnutí rezoluce rozkol vyvolá. A pokud jde o rozdělování, je to právě DMFI, která se v posledních dvou volbách spojila s dalšími proizraelskými politickými akčními výbory (PAC) a utratila desítky milionů dolarů na porážku demokratických členů Kongresu, které považovala za nedostatečně proizraelské.
Je zklamáním, že vedoucí představitelé strany ve snaze porazit rezoluci ke Gaze předložili vlastní rezoluci jako „náhradu“. Zatímco jejich alternativa se silně zaměřuje na humanitární pomoc, většina jejího normativního jazyka by byla před pěti lety považována za poněkud konstruktivní a dokonce pozitivní. Ale tváří v tvář masivnímu ničení palestinských domů, nemocnic, univerzit, modliteben a infrastruktury v Gaze ze strany Izraele není „náhrada“ vůbec žádnou náhradou. Ignoruje odpovědnost Izraele (a vinu USA) za pokračující genocidu. A co je stejně důležité, není v souladu s názory drtivé většiny demokratických voličů.
Není jasné, jak se to vyvine, až se strana tento týden sejde, aby o rezolucích diskutovala a hlasovala. Probíhají snahy o sblížení obou stran. Mladí demokratičtí příznivci rezoluce ke Gaze jsou sice ochotni přijmout určité úpravy, ale jsou odhodláni prosadit, aby se o otázce Gazy diskutovalo. Mají pravdu.
Celý článek v angličtině ZDE
Diskuse