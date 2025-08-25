Trump věří, že Ukrajina bude muset přijmout dohodu za Putinových podmínek
25. 8. 2025
Kyjev bude muset přijmout podmínky předložené Kremlem, aby zastavil ruskou invazi, která trvá již 3,5 roku, a uzavřel mírovou smlouvu. Tento názor zastává americký prezident Donald Trump, řekl serveru Politico vysoký představitel americké administrativy.
Podmínky, které Vladimir Putin předložil Trumpovi na setkání v Anchorage, jsou ve skutečnosti poněkud zkrácenými požadavky prezidenta Ruské federace, které předložil v létě 2024 a které znamenají úplné opuštění Donbasu, Chersonu a Záporožské oblasti Ukrajinou.
Agentura Reuters s odvoláním na několik informovaných zdrojů uvedla, že Putin během setkání na Aljašce nadále trval na úplném odevzdání území Luhanské oblasti (99 % regionu bylo dobyto) a Doněcké oblasti (88 %), z nichž některé má Kyjev stále pod kontrolou. Nyní je však Moskva připravena zastavit nepřátelské akce podél současné frontové linie v Záporoží a Chersonské oblasti (po 73 %), popsali účastníci rozhovoru postoj Kremlu.
V rámci možné dohody je Rusko také připraveno vrátit Ukrajině oblasti Charkovské, Sumské a Dněpropetrovské oblasti okupované ruskými ozbrojenými silami, poznamenaly zdroje. Putin podle nich stále požaduje zákaz vstupu Ukrajiny do NATO a chce také získat právně závazné záruky nerozšiřování aliance na východ, neutrality Ukrajiny a deklaruje potřebu omezit počet ozbrojených sil Ukrajiny a zakazuje rozmístění mírových sil západních zemí na jejím území.
Podle partnerů Politico obeznámených s Trumpovým způsobem myšlení není šéf Bílého domu stále nakloněn tomu vyvíjet na Putina tlak. Je přesvědčen, že má větší páky na Ukrajinu a evropské spojence.
"Dlouho věřil, že Rusko má výhodu na bojišti a je třeba ho dotlačit k mírovým rozhovorům," řekl jeden bývalý úředník americké administrativy. Podle Trumpa je Ukrajina vysoce závislá na Washingtonu, pokud jde o zbraně a zpravodajské služby, a proto u ní existuje více "tlakových bodů", uvedl zdroj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dříve prohlásil, že Rusku nedá neokupovaná území a že otázka výměny území by měla být projednána na osobním setkání s Putinem.
Zdroj v angličtině: ZDE
