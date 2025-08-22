Od úsvitu v pátek bylo v Gaze zabito nejméně 30 Palestinců, včetně tří dětí
22. 8. 2025
Izrael odmítá zprávu OSN, která vyhlašuje v Gaze totální hladomor
Klasifikační systém OSN používaný k určení přístupu k potravinám oficiálně vyhlásil v Gaze hladomor a uvedl, že více než půl milionu Palestinců čelí katastrofálním podmínkám hladomoru, které zahrnují hlad, bídu a smrt.
Od úsvitu bylo v Gaze zabito nejméně 30 Palestinců, z toho 25 v Gaze, kde probíhají nejintenzivnější bombardování, podle lékařských zdrojů
OSN viní Izrael z hladomoru v Gaze kvůli „systematickému bránění“ pomoci
Hladomor v Gaze by měl „pronásledovat nás všechny“ a bylo možné mu zcela zabránit, kdyby OSN nebylo systematicky bráněno v dodávkách potravin, uvedl šéf humanitární pomoci OSN.
„Je to hladomor, kterému jsme mohli zabránit, kdyby nám to bylo umožněno. Potraviny se však hromadí na hranicích kvůli systematickému bránění ze strany Izraele,“ řekl Tom Fletcher novinářům v Ženevě.
Izraelské ministerstvo zahraničí odmítá zprávu IPC a tvrdí, že „v Gaze není hladomor“
Izraelské ministerstvo zahraničí kategoricky odmítlo závěry zprávy o potravinové bezpečnosti podporované OSN a uvedlo, že v Gaze není hladomor a že závěry jsou založeny na „lžích Hamásu“.
„V Gaze není hladomor,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení. Dokument ostře kritizovalo a uvedlo, že je „založen na lžích Hamásu, které byly vyprány prostřednictvím organizací s vlastními zájmy“.
Gaza a okolí zažívají hladomor, konstatuje orgán podporovaný OSN
Podle mezinárodního systému pro monitorování světového hladu a potravinové bezpečnosti dochází v guvernorátu Gaza, který zahrnuje město Gaza a jeho okolí, k hladomoru.
Měřítko podporované Organizací spojených národů, známé jako Integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC), zvýšilo klasifikaci guvernorátu Gaza na fázi 5, nejvyšší úroveň charakterizovanou hladomorem, bídou a smrtí.
Stejná klasifikace by měla být do konce září rozšířena na Deir al-Balah a Khan Younis, což se týká více než 500 000 lidí v celé Gaze.
Dalších 1,07 milionu lidí, což představuje 54 % obyvatel Gazy, je klasifikováno jako lidé ve fázi 4, tedy v „nouzovém“ stavu, zatímco 396 000 lidí (20 %) je ve fázi 3, tedy v „krizovém“ stavu.
Uniklé informace izraelské rozvědky o civilních obětech v Gaze vykreslují nepřekvapivý obraz
Tajné údaje izraelské vojenské rozvědky, podle nichž 83 procent zabitých v Gaze byli civilisté, jsou otřesné, ale podle analytika nejsou velkým překvapením.
Lorenzo Kamel, profesor historie na univerzitě v Turíně, uvedl, že uniklé dokumenty vykreslují obraz bezohledného masakru, který odpovídá zprávám z Gazy i výzkumu války.
Mezi tyto studie patří i studie lékařského časopisu The Lancet z roku 2025, která zjistila, že průměrná délka života v Gaze klesla z předválečných 75,5 let na přibližně 40,5 let v prvním roce války.
„Nepotřebovali jsme ... tyto [uniklé izraelské údaje], abychom potvrdili, co se děje,“ řekl. „Bylo zcela zřejmé, že situace je taková.“
Organizace na ochranu lidských práv a odborníci na genocidu konstatují, že uniklá data – odhalující extrémně vysokou míru úmrtí civilistů – podporují tvrzení, že Izrael páchá v Gaze genocidu.
Izraelské síly zastřelily osobu žádající o pomoc v centru Gazy: zdroje z nemocnice
Podle lékařských zdrojů z nemocnice al-Awda v severní Gaze byl při střelbě izraelských sil poblíž koridoru Netzarim v centru Gazy zabit nejméně jeden Palestinec žádající o pomoc a další byli zraněni.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze dosáhl celkový počet lidí hledajících pomoc, kteří byli zabiti od 27. května, kdy Izrael zavedl nový mechanismus distribuce pomoci prostřednictvím americké a izraelské organizace GHF, nejméně 2 036.
Záchranné vozy nemohly dojet k zraněným v několika čtvrtích města Gaza
Mohammed Abu Afash, ředitel palestinské lékařské charitativní organizace Palestinian Medical Relief Society, hovořil s arabskou televizní stanicí Al Jazeera o zoufalé situaci, v níž se nachází zdravotnictví v pobřežní enklávě.
Děti v Gaze uvězněny v „stále se zmenšujících“ prostorech: UNRWA
Agentura OSN pro palestinské uprchlíky uvádí, že „mnoho“ dětí v pobřežní enklávě bylo „opakovaně vysídleno“ od začátku izraelské války proti enklávě v říjnu 2023.
„Jsou uvězněny v neustále se zmenšujících prostorech, přičemž téměř 90 procent pásma Gazy se nachází v izraelských vojenských zónách, pod nuceným vysídlením nebo obojím,“ uvedla agentura v příspěvku na X.
„Děti naléhavě potřebují příměří #CeasefireNow.“
Polsko se připojilo k odsouzení izraelského plánu osídlení E1 na okupovaném Západním břehu
Polsko vydalo prohlášení, v němž se ostře ohradilo proti izraelským plánům na výstavbu kontroverzní nelegální osady známé jako E1 na okupovaném Západním břehu Jordánu a označilo je za „flagrantní porušení mezinárodního práva“.
V prohlášení se uvádí, že Polsko „podporuje řešení spočívající ve dvou státech, které předpokládá mírové soužití Izraele a Palestiny v hranicích z roku 1967, jak potvrdily rezoluce Rady bezpečnosti OSN“.
Výstavba 3 400 domů, která se setkala s ostrou mezinárodní kritikou, odřízne velkou část okupovaného Západního břehu od okupovaného východního Jeruzaléma a propojí tisíce nelegálních izraelských osad v této oblasti.
Více než 20 zemí, včetně Velké Británie, Austrálie a Japonska, vydalo ve čtvrtek společné prohlášení, v němž tento plán odsoudilo jako nemožný pro budoucí dvoustátní řešení pro Palestince.
Další dva Palestinci zabiti v severní Gaze
Podle lékařského zdroje z nemocnice al-Ahli byl izraelskými silami zabit jeden člověk ve čtvrti Tuffah v Gaze.
Mezitím byl podle zdroje z nemocnice al-Shifa zabit další Palestinec a další byli zraněni poté, co izraelská armáda zaútočila na oblast Jabalia al-Balad.
Podle agentury Wafa izraelští vojáci vtrhli do uprchlického tábora Far'a jižně od Tubasu.
Počet obětí v Gaze od úsvitu stoupl na 30
Podle lékařských zdrojů bylo od úsvitu při izraelských útocích na Gazu zabito nejméně 30 Palestinců, z toho 24 v Gaze.
Nejméně dvě z posledních úmrtí potvrdila Násirova nemocnice v Khan Younis po útoku izraelských sil na severozápad města.
V Gaze byla další smrtelná noc a dnešní ráno je poznamenáno smutkem a nesnesitelnou bolestí, která je jasně vidět na tvářích příbuzných obětí a záchranářů, kteří strávili noc spěcháním k výjezdům po celém pásmu.
Izraelské bombardování se soustředilo hlavně na město Gaza, kde izraelská armáda zintenzivnila útoky.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo zabito nejméně 12 civilistů, když byl napaden školní objekt, v němž našly útočiště palestinské rodiny v čtvrti Sheikh Radwan.
Desítky dalších byly zraněny a převezeny do sotva fungujících nemocnic v Gaze, kde jim byla poskytnuta první pomoc. Jinde ve městě izraelské údery zasáhly také provizorní stany, kde spaly rodiny.
Mezitím, jen pár kilometrů odtud, izraelský úder poškodil obytný dům, při kterém podle zpráv zahynulo pět civilistů.
Nejméně 20 zemí se připojilo k EU a OSN v odporu proti nelegálnímu plánu Izraele na výstavbu osady E1
Velká Británie, Austrálie a Japonsko patří mezi 21 zemí, které odsoudily izraelské plány na výstavbu kontroverzní nelegální osady na okupovaném Západním břehu, které podle nich znemožňují budoucí dvoustátní řešení pro Palestince.
„Odsuzujeme toto rozhodnutí a nejdůrazněji požadujeme jeho okamžité zrušení,“ uvedlo 21 zemí ve společném prohlášení ve čtvrtek, v němž izraelské stavební plány označilo za „porušení mezinárodního práva“.
Prohlášení následuje po zprávách z tohoto týdne, že Izrael oficiálně pokročí s výstavbou osady na území o rozloze 12 km² východně od Jeruzaléma, známém jako „East 1“ nebo „E1“.
Výstavba, která zahrnuje 3 400 nových domů pro izraelské osadníky, odřízne velkou část okupovaného Západního břehu od okupovaného východního Jeruzaléma a zároveň propojí tisíce nelegálních izraelských osad v této oblasti.
Od úsvitu v pátek bylo v Gaze zabito nejméně 25 Palestinců, včetně tří dětí. Nejsilnější bombardování bylo hlášeno západně od města Gaza a východně od Deir el-Balah ve střední části pásma Gazy.
Hamas obvinil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z ignorování snah mezinárodních zprostředkovatelů o dosažení příměří a z pokračování vojenské okupace města Gaza.
V městě Khan Unis zemřelo hladem nemluvně
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze včera oznámilo, že od 7. října 2023 zemřelo v enklávě na podvýživu 271 Palestinců, včetně 112 dětí.
Agentura OSN pro pomoc a práci pro palestinské uprchlíky uvedla, že podvýživa dětí se v Gaze za méně než šest měsíců ztrojnásobila.
„Stejně tu není žádná bezpečnost“: Palestinci unavení dalším vysídlováním
Palestinci v Gaze říkají, že jsou vyčerpaní z neustálého vysídlování, kterému čelí v důsledku izraelské války v Gaze, a že v enklávě není žádné bezpečné místo.
V Gaze, kde izraelská armáda zahájila operaci s cílem obsadit nejlidnatější městskou oblast Gazy a vysídlit odhadem jeden milion Palestinců, Riad Ashkantana řekl, že už znovu neuteče.
„Minule mě vysídlili na jih. Tentokrát nemám kam jít, vysídlení pro nás znamená smrt,“ řekl.
„Postavme se tomu čelem, vedle našich domovů. Vyhnání bude mít větší důsledky. Bezpečnost tu stejně není.“
V Deir el-Balah v centrální Gaze Mohammed Al Kahlout popsal, jak se nacházel v provizorním táboře, kde byli ubytováni další vyhnaní Palestinci, když byl tábor zasažen izraelským útokem, přestože se nacházel v údajně bezpečné zóně.
„Tohle je oblast, o které říkali, že je bezpečná. Byl jsem vysídlen z jednoho místa na druhé, ze severu do středu pásma Gazy a pak sem,“ řekl. „Jsme unavení.“
Palestinské civilní obranné jednotky a civilisté reagují na rozsáhlý požár po izraelském leteckém útoku ve střední části Deir al-Balah v Gaze
Od rána zahynulo při izraelských útocích na Gazu nejméně 25 Palestinců
Podle lékařských zdrojů v nemocnicích v Gaze zahynulo od úsvitu při izraelských útocích na pásmo Gazy nejméně 25 Palestinců.
Mezi zabitými jsou tři děti, které zahynuly při izraelském ostřelování stanu v ulici al-Jalaa západně od města Gaza.
Pět lidí bylo zabito a další zraněno při izraelském leteckém úderu na školu, kde byli ubytováni vysídlení lidé v čtvrti Sheikh Radwan v Gaze, uvedly zdroje záchranných složek.
Při dalším útoku bylo zabito dítě při izraelském úderu dronu na obytný dům v uprchlickém táboře Nuseirat v centrální Gaze, uvedl zdroj z nemocnice al-Awda v severní Gaze.
Palestinské ministerstvo vnitra odsoudilo izraelský tlak na obsazení města Gaza jako „rozsudek smrti“ pro více než milion lidí, kteří tam žijí, zatímco izraelské síly pokračují v smrtících útocích po celém městě.
Podle údajů izraelské vojenské rozvědky, které zveřejnily deník The Guardian a izraelská média +972 a Local Call, tvoří 83 % obětí izraelské války v Gaze civilisté.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek uvedl, že definitivně schválí
obsazení města Gaza a zároveň obnoví jednání s Hamásem s cílem vrátit všechny zbývající zajatce a ukončit válku.
Koalice za svobodu médií, skupina více než 50 zemí, které se spojily na obranu svobody tisku a bezpečnosti novinářů, vyzvala k zodpovědnosti za smrtící útoky na reportéry v Gaze.
