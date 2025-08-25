Spojené státy přestaly sdílet utajované informace o jednáních k Ukrajině i s nejbližšími spojenci
25. 8. 2025
Dokument klasifikuje všechny informace, včetně analýz souvisejících s procesem vyjednávání, do kategorie "NOFORN" (žádní cizinci - informace nejsou určeny k přenosu do jiných zemí). Výjimkou jsou data, která byla zveřejněna dříve. Směrnice zároveň nebrání výměně diplomatických nebo vojenských informací, které nesouvisejí s jednáními. Například informace, které Spojené státy předávají ozbrojeným silám Ukrajiny "k usnadnění obranných operací".
Zpravodajská aliance Five Eyes, která byla vytvořena po 2. světové válce, zahrnuje kromě Spojených států také Velkou Británii, Kanadu, Austrálii a Nový Zéland. Někteří bývalí představitelé v rozhovoru pro CBS News varovali, že nová směrnice by mohla negativně ovlivnit alianci a podkopat důvěru mezi spojenci, stejně jako je odradit od sdílení kritických zpravodajských informací.
"Celkově vzato, hodnota partnerství Five Eyes spočívá v tom, že se vzájemně doplňujeme při přijímání politických rozhodnutí, což znamená, že lépe rozumíme plánům, záměrům a schopnostem našich protivníků," řekl Stephen Cash, bývalý úředník CIA a ministerstva vnitřní bezpečnosti. Dodal, že smyslem aliance je, že "sedíme na jedné straně stolu s dalšími čtyřmi zeměmi, zatímco na druhé straně je společný nepřítel".
Washington v poslední době vystupňoval úsilí o mírové řešení vojenského konfliktu na Ukrajině. Americký prezident Donald Trump jednal 15. srpna na Aljašce s Vladimirem Putinem a 18. srpna přijal v Bílém domě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a evropské lídry. Poté oznámil přípravu bilaterálního setkání mezi Zelenským a Putinem. Podle zdrojů The Guardian se však Trump rozhodl, že Kyjev a Moskva by měly samy zorganizovat jednání tváří v tvář, a zaujal vyčkávací postoj.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse