Spojené státy uvalily sankce na Mezinárodní trestní soud, který vydal zatykač na Putina
22. 8. 2025
Omezení se týkají dvou soudců a dvou zástupců Mezinárodního trestního soudu. Jak ministerstvo zahraničí objasňuje, jeden ze soudců byl na sankčním seznamu za to, že umožnil vyšetřování amerického vojenského personálu ohledně možných zločinů v Afghánistánu. Tři další obžalovaní se podíleli na vydání zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Yoava Gallanta.
Sankce stanoví zablokování veškerého majetku těchto osob ve Spojených státech a zákaz americkým občanům a společnostem provádět jakékoli transakce s jejich zahraničním majetkem nebo jim poskytovat služby. Washington vysvětlil své rozhodnutí tím, že "snahy ICC vyšetřit, zatknout, zadržet nebo stíhat chráněnou osobu bez souhlasu země jejího občanství" jsou považovány za "zlovolné činy".
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu poděkoval americkému ministru zahraničí Marcu Rubiovi za toto rozhodnutí. "Je to rozhodující krok proti podvodné kampani k diskreditaci státu Izrael a izraelských ozbrojených sil, stejně jako k obraně pravdy a spravedlnosti," uvedla tisková služba premiéra v prohlášení zveřejněném na platformě X.
Mezinárodní trestní soud se sídlem v Haagu vydal v listopadu 2024 zatykač na Netanjahua a Gallanta. Jsou obviněni z "válečných zločinů a zločinů proti lidskosti" spáchaných během izraelské vojenské operace proti Hamásu v pásmu Gazy od října 2023 do května 2024. Poté tehdejší šéf služby zahraniční politiky EU Josep Borrell zdůraznil, že všechny země EU jsou povinny řídit se zatykačem. V dubnu 2025 však Netanjahu bez překážek navštívil Maďarsko. Brzy maďarské úřady oficiálně oznámily svůj odchod z ICC.
Dříve, v březnu 2023, vydal Mezinárodní trestní soud zatykač na Vladimira Putina a komisařku pro práva dětí při prezidentském úřadu Ruské federace Marii Lvovou-Bělovovou. Soud je obvinil z nezákonné deportace dětí z okupovaných území Ukrajiny. Navzdory zatykači Putin v září 2024 navštívil Mongolsko, které ratifikovalo Římský statut. Úřady země ho však odmítly zatknout s odkazem na energetickou závislost na Rusku.
