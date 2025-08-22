Autonomní doprava (v Česku)
22. 8. 2025 / Beno Trávníček Brodský
Ještě se vracím k nedávno nadřeknutému tématu. Od příštího roku smí v Česku jezdit auta, která ve specifických případech dokáží úplně převzít řízení (úroveň SAE L3 = podmíněná automatizace). Současně se chystají předpisy, které mají od roku 2027 umožnit provoz aut zcela robotických (SAE L4 a L5). Jestli tahle technologie někomu (včetně mne :-) doposud připadala spíš pochybná a s problematickou budoucností, pochybnosti se rychle vypařily.
Člověk přemýšlí o spoustě věcí a řadu věcí se postupně dozvídá. Například zmizí představa, že auto musí mít příď se řidičem a záď, kde řidič nikdy nebude, protože kdyby si měl přesedat na libovolnou stranu jako třeba strojvedoucí v lokomotivě, asi by se nám auta dost a zbytečně prodloužila. Autonomní vůz, pokud bude dostatečně technicky vybavený, pojede bez problémů ve směru podle aktuální potřeby – vždycky dopředu. Časem zapomeneme, co bylo „couvání“.
Dál je jasné, že přinejmenším zpočátku budou dva druhy autonomních aut. Ta, která pro nás vypadají ještě pochopitelně = pokud řidič auto přepne do automatického režimu, může pustit volant a oddávat se jakkoli dlouho něčemu jinému než řízení. A ta druhá, u kterých se ovládání řidičem nepředpokládá vůbec - tam už volant ani nic podobného neuvidíte.
Auto si také nemusí nutně svítit, aby vidělo na cestu. Může mít „noční vidění“ a má další zdroje prostorových informací. Jen musí být nasvětleno kvůli vlastní viditelnosti.
Také se zdá, že autonomní auta mohou pomoci odpovědět na otázku, zda mají dlouhodobý smysl elektromobily. Je nasnadě, že vyrábět a provozovat autonomní elektromobil je řádově snazší než autonomní vůz se spalovacím motorem.
Zajímavé také bude sledovat za jakým účelem se nakonec bude vyrábět největší množství AA. Zatím to vypadalo na většinu vozů pro nejrůznější „robotaxi“ (USA, Saúdská Arábie...). Mezi tím ale například General Motors zvažuje obnovení vývoje vozů pro osobní užívání.
A otázka zatím nejspíš bez odpovědi(?) Když si koupíte AA a budete s ním jezdit, budete dělat řidičák?
Když nahlédnete například sem www.autonomne.cz, dozvíte se i leccos dalšího.
